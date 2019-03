-Si, yo creo que hasta ahora parece que ha sido una especie de "bluff" (engaño). No creo que sea una postura seria eso de "todas las opciones". Además, el presidente no ha comenzado un proceso, un debate con el pueblo americano, para explicarle por qué una intervención militar en Venezuela es importante. Yo suelo decir que, más allá de la comunidad venezolana aquí en Miami, la gente en el país no está hablando de Venezuela. No hay ningún debate. No saben ni dónde está Venezuela. Entonces la idea de que el presidente va a enviar tropas, a los soldados de Iowa, Nebraska, a intervenir Venezuela… políticamente para mí no tiene sentido. Y es por eso que yo creo que son muy pocas las posibilidades. Además, lo difícil que es una intervención desde el punto de vista militar, lo hace también menos posible. Especialmente si consideras que las Fuerzas Armadas de EEUU y el Pentágono están mucho más preocupados con el Medio Oriente, con Asia, con Corea del Norte, con los rusos, etcétera. Esto sería algo que quite la atención y los recursos de esos escenarios de conflicto que son mucho más serios.