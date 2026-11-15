Autoridades de México suspendieron concierto de Gabito Ballesteros. Luego lo arrestaron

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Un concierto del cantante fue suspendido después de interpretar temas que supuestamente glorifican la cultura de los cárteles. La medida ha renovado un debate sobre la cultura y la libertad de expresión.

El concierto de un popular cantante mexicano fue suspendido el viernes por la noche porque interpretó canciones que se considera que glorifican la cultura de los cárteles, lo que lo convirtió en el artista más reciente y de más alto perfil en verse atrapado en la ofensiva del gobierno contra el género conocido como narcocorridos.

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Después fue arrestado por las autoridades federales debido a una investigación que no estaba relacionada con la suspensión del concierto.

Gabito Ballesteros, de 27 años, cuyas canciones tienen millardos de reproducciones, se estaba presentando en una feria en el estado de Querétaro, en el centro de México, cuando las autoridades lo escoltaron fuera del escenario.

Antes del espectáculo, su lista de canciones fue revisada y aprobada por funcionarios estatales y los organizadores del evento, según un comunicado emitido por la feria. Las canciones que glorificaban actividades criminales fueron excluidas explícitamente, de acuerdo con las regulaciones estatales, dijo la feria.

El año pasado, el estado se unió a varios otros estados y municipios en México que prohíben en la práctica la interpretación pública de los llamados narcocorridos, una versión de las baladas mexicanas tradicionales que celebran a los cárteles de la droga en lugar de eventos históricos y la vida cotidiana. Las infracciones se castigaban con multas o incluso penas de cárcel.

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Las acciones --y el género en sí-- han provocado mucho debate en México, que ha estado lidiando tanto con los efectos del crimen organizado, en particular en medio de la presión del gobierno de Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles, como con su identidad tal como se define a través de la cultura popular. La discusión también se ha convertido en un referendo sobre la libertad de expresión.

El viernes por la noche, Ballesteros interpretó una canción no autorizada y las autoridades locales lo sacaron del escenario para recordarle su acuerdo previo, dijo la feria. Cuando regresó, la feria dijo que Ballesteros comenzó a interpretar otra canción no autorizada, "AMG". El éxito de 2022, que hace referencia a los estilos de vida lujosos y los autos ostentosos de los miembros de los cárteles, tiene casi un millardo de reproducciones en Spotify.

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Las autoridades entonces detuvieron el concierto. En videos compartidos en línea por sus seguidores, Ballesteros no abandonó el escenario de inmediato.

Durante una transmisión en vivo en su página de Instagram más tarde, Ballesteros se mostró sentado en su camioneta rodeado por la policía. Dijo que cambió el orden de sus canciones basándose en la reacción del público y que no iba a interpretar ninguna canción prohibida. También dijo que sus guardias de seguridad habían sido detenidos y que no iba a bajarse de la camioneta.

Ballesteros fue arrestado por la policía estatal la madrugada del sábado y entregado a las autoridades federales, según los registros federales de detención.

La Fiscalía General de la República dijo en un comunicado que había abierto una investigación sobre la posible posesión ilegal de un arma de fuego, que es un delito federal, así como por desobediencia y resistencia. Ballesteros estaba entre las cinco personas arrestadas.

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Los fiscales federales dijeron que cinco personas entraron en una camioneta, dentro de la cual se encontró un arma de fuego. Dijeron que fueron confiscados una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos de munición, y que están investigando si existe un permiso para el arma de fuego y para determinar "la situación jurídica" de las personas detenidas.

"En Querétaro está prohibida la interpretación de música que hace apología del delito en espectáculos públicos, como parte de una política de cero tolerancia a contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado", dijo la feria. "La legislación local contempla la suspensión inmediata del evento", multas de casi 54.000 dólares y el veto a los reincidentes.

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El espectáculo fue detenido "para proteger al público, garantizar el orden y hacer cumplir la ley", dijo la feria. Agregó que no es "contra la música ni contra ningún artista en lo personal".

En un comunicado publicado el sábado por la noche en las redes sociales, el agente de Ballesteros emitió una disculpa.

"Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó", decía. "Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones".

Aunque ha habido intentos anteriores de prohibir los narcocorridos en México, los expertos han dicho que esta última ofensiva es la más fuerte. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha posicionado públicamente en contra del género, pero había rechazado las prohibiciones absolutas y en su lugar inició un concurso de música administrado por el gobierno para letras más sanas que otorgaba contratos discográficos a los ganadores.

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Ballesteros no es el primer artista en meterse en problemas recientemente por interpretar narcocorridos --le ocurrió a otro artista en febrero en Sinaloa, un estado devastado por la violencia de los cárteles--, pero sin duda es el de más alto perfil.

Los expertos han expresado preocupación por el reciente retroceso de la libertad de expresión en México. Los políticos y funcionarios han instrumentalizado cada vez más las leyes del país para demandar, multar y acosar a críticos y periodistas, según los grupos de derechos de la prensa que rastrean los casos legales. Los grupos de derechos humanos se preocuparon por los intentos anteriores del gobierno mexicano de multar a los medios de comunicación por información supuestamente falsa.

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Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial y líder de un partido político opositor al partido gobernante de Sheinbaum, dijo que envió una queja el sábado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México sobre el trato a Ballesteros.

"No se trata de combatir las expresiones de cultura popular de lo que pasa en la vida cotidiana en México", dijo. "Lo que hay que combatir es el crimen organizado, la violencia y la impunidad".

James Wagner cubre noticias y cultura en América Latina para el Times. Radica en Ciudad de México.