¿Cómo escapa un hombre de 74 años en Argentina del arresto domiciliario en un quinto piso?

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La respuesta involucra una almohadilla térmica, una amenaza de bomba y grasa animal. La policía sigue buscando a un hombre italiano que enfrenta la extradición por cargos de terrorismo en la década de 1970.

A Leonardo Bertulazzi se le acababa el tiempo. Después de décadas de refugio seguro en Argentina, Bertulazzi, exmiembro de un grupo militante de extrema izquierda que secuestró y asesinó al primer ministro de Italia en 1978, enfrentaba una extradición inminente a Italia.

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En Europa, a Bertulazzi le esperaba una condena de 27 años de prisión por delitos relacionados con el terrorismo, según el Ministerio de Defensa de Argentina.

Bertulazzi, de 74 años, fue puesto bajo arresto domiciliario. La policía estaba apostada al otro lado de la calle del apartamento del quinto piso que compartía con su esposa en Buenos Aires, la capital de Argentina. Había sufrido tres derrames cerebrales en los últimos dos años, dijo su abogado, y estaba obligado a usar una tobillera electrónica.

Nada de eso pareció impedir que Bertulazzi planeara su escape.

El martes, mientras gran parte del aparato policial de Buenos Aires estaba concentrado en la visita del papa León, dos oficiales de policía fueron a revisar a Bertulazzi durante un cambio de turno de rutina, según un funcionario con conocimiento de una investigación sobre la fuga de Bertulazzi que no estaba autorizado a hablar públicamente.

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Pero esta vez, cuando los oficiales tocaron el timbre del apartamento, nadie respondió. Los investigadores creen que Bertulazzi había escapado entre las 6 a.m. y las 8 a.m. de ese día.

La tobillera electrónica de Bertulazzi todavía mostraba que estaba en el apartamento, dijo el funcionario. Una búsqueda reveló una caja de metal que contenía un enredo de cables enchufados a un tomacorriente, lo que llevó a los oficiales a llamar a una unidad de desactivación de explosivos, según el funcionario.

El Ministerio de Defensa de Argentina dijo que Bertulazzi estaba acusado de poseer explosivos en relación con sus actividades con las Brigadas Rojas, el grupo terrorista italiano que en 1978 secuestró y asesinó a Aldo Moro, el primer ministro italiano en ese momento.

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Después de que se dio el visto bueno, los oficiales abrieron la caja y encontraron el monitor envuelto alrededor de un tubo de plástico, dijo el funcionario, el cual había sido recubierto con grasa animal para engañar a los sensores de humedad y relleno con un tipo de almohadilla térmica que a menudo se usa para el dolor de espalda, creando un artefacto que se asemejaba a una pierna humana.

En la ventana del quinto piso, los oficiales encontraron cuerdas de escalada y un arnés, dijo el funcionario con conocimiento de la investigación, y agregó que Bertulazzi había descendido en rápel hasta una terraza del segundo piso en otra propiedad antes de correr por los techos, cruzar un lote baldío y trepar una reja.

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Las imágenes de circuito cerrado, compartidas en los medios locales y confirmadas por el funcionario, mostraron a un hombre vestido con ropa oscura cayendo por el costado de una cerca de metal verde en una calle adoquinada. En las imágenes, la figura de cabello blanco se estrelló contra el pavimento, se puso de pie y se tomó un momento para descansar, apoyándose contra una pared y cojeando.

Su abogado, quien había argumentado que la salud de su cliente era demasiado mala para que soportara la prisión en Italia, dijo que escapar era una opción natural para Bertulazzi.

Días después, las autoridades argentinas siguen buscando a Bertulazzi. El Ministerio de Defensa ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos, o unos 13.000 dólares, por información que conduzca a su recaptura. Si es capturado, dijo Yanzon, Bertulazzi probablemente sería acusado de evadir la justicia y puesto en prisión a la espera de su extradición.

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Bertulazzi fue parte de las Brigadas Rojas, una organización paramilitar marxista-leninista que llevó a cabo robos, asaltos y asesinatos en la década de 1970 como parte de una campaña para fomentar la revolución en Italia. El grupo es más famoso por secuestrar a Moro en marzo de 1978. Las Brigadas Rojas lo retuvieron durante casi dos meses antes de matarlo a tiros y dejar su cuerpo en el maletero de un auto en Roma.

Como miembro de alto rango de las Brigadas Rojas, Bertulazzi ayudó a coordinar ese secuestro y otros, dijo el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina en un comunicado en 2024.

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Las autoridades arrestaron a Bertulazzi por primera vez en Argentina en 2002. Fue liberado más tarde, y en un plazo de dos años se le concedió el estatus de refugiado y protecciones contra la extradición. Pero en 2024, Bertulazzi fue arrestado tras la elección del actual presidente, Javier Milei, un líder de derecha que prometió políticas de mano dura contra el crimen.

"Esta detención refleja el compromiso de Argentina con los valores de la democracia y el Estado de Derecho, y expone ante el mundo la firme decisión de no convivir con asesinos impunes", dijo el comunicado de 2024 del Ministerio de Seguridad.

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Después de una larga batalla legal, este mes los tribunales habían despejado el camino para que Bertulazzi fuera extraditado, como había solicitado la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Zane Irwin es un reportero de noticias internacionales e integrante de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas al principio de sus carreras.