La FAA levanta la suspensión de vuelos en todo EE. UU.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que los equipos antiguos estaban sobrecargados, lo que provocaba "inestabilidad" en las comunicaciones por radar. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirma que todavía no hay indicios de un ciberataque, pero no lo descarta.

La suspensión de vuelos a nivel nacional que paralizó el tráfico aéreo en todo Estados Unidos y causó grandes problemas a miles de pasajeros ha sido cancelada, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés).

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Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional y Sean Duffy, el secretario de Transporte, hablaron con los medios de comunicación en la Casa Blanca unos minutos después de que se levantara la suspensión de vuelos el viernes por la noche. Mullin reiteró que la población nunca estuvo en peligro y que ningún vuelo corrió riesgo durante esas horas de interrupción. Repitió que no había indicios de un ciberataque, pero añadió: "Seguimos investigando y no lo vamos a descartar".

Mullin dijo que las nuevas actualizaciones tecnológicas sobrecargaron el sistema actual, que ya estaba anticuado, "desbordando" los equipos existentes.

"Va a seguir fallando", añadió Duffy. También detalló muchas de las inversiones adicionales que, en su opinión, necesita el sistema de transporte aéreo, como nuevas torres de control de tráfico aéreo, infraestructuras y redes de comunicación.

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La FAA había anunciado una inusual suspensión de vuelos el viernes por la tarde, lo que paralizó casi todas las salidas y dejó varados a miles de pasajeros en lo que parecía ser una avería grave que afectaba a su sistema de control de tráfico aéreo.

A medida que el caos se extendía por los aeropuertos de todo el país al caer la tarde, los viajeros buscaban respuestas entre el personal de las aerolíneas y de los aeropuertos. Cientos de vuelos fueron desviados a otros aeropuertos y se cancelaron muchos más. Algunos vuelos internacionales seguían saliendo desde Honolulu y San Francisco con destino a Asia.

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Más de 2 millones de personas pasan por los controles de seguridad de los aeropuertos en un día normal, según datos de la Administración de Seguridad en el Transporte. El jueves, la agencia revisó a casi 2,5 millones de personas. En medio de los retrasos y las cancelaciones de la tarde del viernes, a muchos de esos pasajeros se les retiró de sus vuelos o se les indicó que regresaran a casa. Según FlightRadar24, un sitio de seguimiento de aviación, había más de 1000 aeronaves en vuelo con destino a aeropuertos de Estados Unidos durante la suspensión a nivel nacional. Por su parte, la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty indicó que había más de 30.000 salidas y llegadas programadas para el resto de la jornada.

Sin embargo, los pasajeros que esperaban para despegar quedaron en una situación de incertidumbre.

En el aeropuerto de Denver, los pasajeros tuvieron que desembarcar junto con su equipaje. Algunos comenzaron a reprogramar sus viajes para el día siguiente, pero la mayoría esperó pacientemente a recibir alguna actualización. Un tripulante de cabina de Southwest anunció que la aerolínea esperaba tener novedades en un plazo de 30 minutos.

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Antes de que se publicara el aviso, la FAA suspendió los vuelos a los aeropuertos O'Hare y Midway de Chicago, citando problemas técnicos, y reportó retrasos en las salidas --también debidos a problemas técnicos-- en Newark, Las Vegas, Teterboro, Orlando, Houston y Phoenix.

La suspensión de vuelos decretada el viernes es la tercera medida de este tipo implementada a escala nacional en la historia reciente. La FAA había ordenado anteriormente suspensiones de vuelos a nivel nacional el 11 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas contra el World Trade Center en Nueva York, y el 11 de enero de 2023, debido a una falla en el sistema que utiliza la FAA para alertar a los pilotos sobre temas de seguridad.

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Christine Chung, Niraj Chokshi, Luke Broadwater, Lisa Lerer y Robert Chiarito colaboraron con reportería.

Christine Chung, Niraj Chokshi, Luke Broadwater, Lisa Lerer y Robert Chiarito colaboraron con reportería.