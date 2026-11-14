La caída de Microsoft: qué pasó y cómo avanza la recuperación

Guardar

Outlook, Teams y Copilot dejaron de funcionar para millones de usuarios. La compañía informó de mejoras, aunque todavía trabaja para restablecer por completo sus servicios.

Microsoft informa de mejoras generalizadas en sus servicios tras una interrupción a escala mundial ocurrida el jueves, la cual dejó los sistemas fuera de servicio y afectó a las comunicaciones y a las actividades en escuelas, organismos gubernamentales y oficinas de todo el mundo. La empresa, con sede en Redmond, Washington, dijo el viernes que estaba viendo "un progreso alentador en la recuperación, con una mejora en la disponibilidad de los servicios y en el rendimiento del envío de correos electrónicos en una parte cada vez mayor de la infraestructura afectada".

PUBLICIDAD

"Seguimos enfocados en abordar el impacto residual y en garantizar una restauración confiable del servicio", agregó la empresa.

Esto es lo que sabemos sobre esta falla, hasta el viernes por la noche.

¿Qué pasó?

Las interrupciones comenzaron a afectar las herramientas y aplicaciones de Microsoft alrededor del mediodía, hora del este, el jueves y se propagaron rápidamente a más de 70 países y territorios, afectando a millones de usuarios, según Downdetector, un sitio de seguimiento de fallas.

Algunos de los productos más populares de Microsoft, incluido el gestor de correo electrónico Outlook, la aplicación de mensajería y videollamadas para el lugar de trabajo Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot, dejaron de funcionar.

PUBLICIDAD

¿Fue un ciberataque?

Microsoft dijo en un comunicado el viernes que "por ahora, podemos confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de actividad maliciosa o cibernética". Agregó que el problema era "un asunto técnico no relacionado con aspectos cibernéticos o de inteligencia artificial" por parte de agentes.

¿La suspensión de vuelos de la FAA está vinculada a la falla de Microsoft?

La empresa dijo que no tenía indicios de que una suspensión de vuelos de la Administración Federal de Aviación emitida el viernes por la tarde, y que afectó los viajes aéreos en todo Estados Unidos, estuviera relacionada con la falla.

PUBLICIDAD

Entonces, ¿por qué no funcionaban los sistemas de Microsoft?

La empresa aún no ha proporcionado una respuesta clara, aunque ha prometido hacer público un informe completo que identifique la "causa raíz" de la falla.

El jueves, Microsoft dijo que una serie de servidores se había apagado de manera inesperada, sobrecargando la infraestructura restante. El viernes, la empresa dijo que el problema se había introducido "durante una actualización anterior de la capacidad de la red que surgió después de un cambio reciente en la red". Dijo que había solucionado el problema subyacente, lo que permitió que sus herramientas y aplicaciones comenzaran a funcionar con normalidad.

PUBLICIDAD

"Debido a la magnitud de la demanda, restauramos los servicios de forma gradual, validando la estabilidad en cada etapa", dijo. "Aunque esto tomó más tiempo, ayudó a garantizar una restauración estable".

Luca Arnaboldi, un profesor asistente de ciberseguridad en la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, dijo que la falla era un recordatorio de que cuando la gente usa "la nube", en realidad está dependiendo de servidores, que tienen recursos finitos.

"En este caso en particular, a medida que los servidores dejaron de estar disponibles, la capacidad en los servidores restantes aumentó, lo que dejó menos máquinas para manejar el tráfico", dijo en un comunicado. Incluso después de que algunos de los servidores originales volvieran a estar en línea, agregó, "los que actualmente están bajo presión fallan, creando un esfuerzo constante para ponerse al día".

PUBLICIDAD

¿Quiénes fueron afectados?

Los padres de familia tuvieron dificultades para comunicarse con las escuelas de sus hijos, algunos servicios gubernamentales fallaron y muchos oficinistas no pudieron acceder a su correo electrónico.

La falla afectó a partes del gobierno federal, incluida la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según Samantha Carter, una portavoz de la oficina que supervisa las operaciones de la Cámara.

En otras partes del mundo, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido dijo que la falla estaba teniendo un "impacto perjudicial". La Asociación Nacional de Farmacias del Reino Unido dijo que los problemas en el servicio nacional de salud estaban dificultando que las farmacias se comunicaran con los médicos y algunos pacientes, lo que podría causar retrasos en el surtido de recetas médicas. La Policía Metropolitana de Londres dijo que sus formularios de contacto en línea no estaban funcionando.

PUBLICIDAD

En Australia, las fuerzas de inteligencia y policía dijeron que sus operaciones habían resultado afectadas. Singapur les dijo a los contribuyentes que el correo electrónico había sido interrumpido, y la Corte Suprema de Filipinas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijeron que la falla podría causar retrasos en su trabajo.

¿Los servicios se están restableciendo?

En muchos lugares, sí.

"El personal de la ciudad ya puede volver a enviar y recibir correos electrónicos", dijo la ciudad de Killeen, Texas, en un comunicado emitido el viernes, un día después de informar que Outlook no les estaba funcionando a sus empleados. La fiscalía general de Luisiana dijo el viernes que "apenas estamos poniendo en marcha nuestro correo electrónico".

PUBLICIDAD

La Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe en Colorado, que informó que la falla había afectado su capacidad para procesar los pagos de fianzas de las personas recluidas en la cárcel, dijo el viernes que el problema había sido solucionado.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos reportó "mejoras en la funcionalidad de Outlook" el viernes por la mañana y dijo que "continuaría monitoreando la situación hasta que se resuelvan todos los problemas y se restablezca la funcionalidad completa de todas las aplicaciones de Microsoft".

Por supuesto, no todos estaban contentos de que las cosas volvieran a la normalidad. "¿Ya es demasiado tarde para volver a lo de no tener correo electrónico?", escribió en X alguien que ejerce la abogacía en Toronto.

PUBLICIDAD

Isabella Kwai, Karla Adam y Adeel Hassan colaboraron con reportería.

Michael Levenson cubre noticias de última hora para el Times desde Nueva York.

Isabella Kwai, Karla Adam y Adeel Hassan colaboraron con reportería.