Cinco presuntos escoltas del R2 enfrentan hoy audiencia de vinculación a proceso en Jalisco

Un Ministerio Público reconstruyó ante un juez el operativo que terminó con Rafael Álvarez Ayala en el suelo, ofreciendo vehículos y dinero a elementos de la Marina para evitar su arresto en Guadalajara. (Reuters/FGR)

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Cinco hombres señalados como presuntos escoltas de Rafael Álvarez Ayala, alias R2, enfrentan este domingo 15 de noviembre una audiencia de vinculación a proceso en Jalisco, luego de permanecer en prisión preventiva en el penal de Puente Grande.

La diligencia estaba programada para las 11:00 horas y deriva del operativo realizado el domingo 8 de noviembre en el restaurante Sabea, en Guadalajara, donde elementos federales capturaron al presunto operador criminal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Los cinco hombres fueron imputados por los delitos de pandillerismo, narcomenudeo y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esta última acusación los distingue de otros detenidos durante el despliegue, pues es uno de los delitos por los que permanecen bajo prisión preventiva.

Otros 15 detenidos enfrentarán el proceso judicial en libertad

El jueves 12 de noviembre, 15 de las personas detenidas durante el operativo salieron del penal de Puente Grande, luego de que se determinara que podían continuar su procedimiento judicial en libertad.

Entre ellas se encuentran integrantes de la agrupación musical Los Arras, que amenizaba la reunión en el restaurante cuando ingresaron los elementos federales, así como trabajadores del establecimiento y otras personas que se encontraban en el lugar.

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Los Arras, grupo musical que amenizaba la fiesta de "R2" en Zapopan cuando fue detenido. (Redes sociales)

La liberación no significa que hayan sido exonerados, los imputados continúan sujetos al procedimiento por los señalamientos de pandillerismo y narcomenudeo, delitos por los que no se les impuso prisión preventiva.

De esta manera, mientras 15 personas seguirán el proceso fuera de prisión, los cinco hombres señalados como presuntos escoltas de R2 permanecen recluidos en espera de que un juez resuelva su situación jurídica.

R2 fue detenido durante un operativo de la Marina en Guadalajara

Rafael Álvarez Ayala fue capturado el domingo 8 de noviembre durante un despliegue de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el restaurante Sabea, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que el presunto líder criminal recibió impactos de bala y un elemento naval resultó herido. R2 fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y quedó bajo custodia.

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Su situación judicial siguió una ruta distinta a la de los otros detenidos, debido a que su estado de salud impidió que compareciera en la audiencia inicial que se tenía prevista.

La audiencia de este domingo para los cinco presuntos escoltas representa una nueva etapa del procedimiento judicial derivado de la captura del señalado operador criminal.

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