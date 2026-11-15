México

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de proteger a Rocha Moya de las acusaciones de EEUU tras liberación de recursos de la UIF

La senadora panista sostuvo que el fallo del Tribunal Federal permite al exmandatario disponer de pagos previsionales, aunque la autoridad financiera mantiene inmovilizado el patrimonio ajeno a esas prestaciones

El video presenta una emisión conducida por Lilly Téllez en la que se exponen señalamientos dirigidos a integrantes de Morena y servidores públicos. A lo largo del contenido se exhiben imágenes de figuras políticas como Claudia Sheinbaum, José Merino y Enrique Inzunza, además de material de archivo del año 2005 sobre movimientos bancarios y registros audiovisuales de traslados aéreos, en el contexto de comentarios periodísticos sobre la agenda política en México.
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En su pódcast “Voz Valiente”, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de haber incentivado la liberación de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalándolo de gozar protección política federal a pesar de las acusaciones del Departamento de Justicia de Nueva York por sostener presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Ahora, el gobierno de Morena le descongeló cuentas para ayudarlo más. Así de evidente es el narcopacto, los secretos que le sabe a Sheinbaum y lo que ella le debe a Rocha Moya, a Insunza y a su grupo de mafiosos”, expresó la funcionaria.

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Téllez subrayó que ya no hay quien se sosprenda en México con el encubrimiento de Sheinbaum al gobernador Rocha Moya, aunque reconoció que la decisión de la UIF representa un nuevo escándalo “de la corrupción de Morena”.

¿Qué hizo la UIF?

La UIF levantó de forma parcial el bloqueo a dos cuentas de Rubén Rocha Moya después de que la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión dentro del juicio promovido por el exgobernador.

Las cuentas liberadas reciben una pensión por viudez del ISSSTE y otra por cesantía en edad avanzada del IMSS, además de los pagos de jubilación que el exmandatario obtiene de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El resto de sus recursos financieros continúa congelado mientras el Tribunal resuelve el juicio de fondo.

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Un hombre con anteojos y camisa blanca habla frente a un micrófono sobre un podio
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pronuncia un discurso desde un podio durante un evento público. (Ruben Rocha Moya )

Rocha Moya había solicitado a la UIF que lo retirara de la Lista de Personas Bloqueadas, pero recibió una negativa el 4 de agosto. La autoridad financiera lo incorporó a esa lista el 18 de mayo, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de presuntos vínculos con Los Chapitos.

La senadora arremete contra Enrique Inzunza Cázarez

De acuerdo con Lilly Téllez, el senador Enrique Inzunza Cázarez (quien también ha sido señalado por las autoridades estadounidenses) y por el que la funcionaria pidió en la Cámara Alta.

“Ese narcosenador Inzunza es parte de la red de Rocha Moya, tiene a sus pies la justicia de México a pesar de tener acusaciones por operaciones ilícitas con recursos del narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos y sigue protegido por la presidenta Sheinbaum por órdenes de López Obrador”, sostuvo Téllez.

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