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¿Qué pasa cuando se cancela tu vuelo?

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Los viajeros tienen derecho a un reembolso si su vuelo se cancela, independientemente del motivo, o si un vuelo se retrasa o se modifica de manera significativa y deciden no tomarlo.

En Estados Unidos, si tu vuelo se cancela, se retrasa o cambia significativamente, las aerolíneas te reubicarán en otro vuelo, o al menos intentarán hacerlo.

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Las aerolíneas harán más por los pasajeros cuando la causa de un retraso o una cancelación sea su culpa. Una falla del control de tráfico aéreo no lo es, lo que significa que hay límites en lo que los pasajeros pueden esperar en este momento.

También tienes derecho a un reembolso si tu vuelo se cancela, independientemente del motivo, o si un vuelo se retrasa o cambia significativamente y decides no tomarlo.

Pero las aerolíneas no garantizarán otras comodidades, como una habitación de hotel en el caso de una cancelación nocturna, transporte terrestre o vales de comida.

En el caso de un retraso en la pista, las aerolíneas están obligadas a proporcionar cierta asistencia a los pasajeros: agua y un refrigerio dentro de las dos horas posteriores al inicio de un retraso en la pista, a menos que haya motivos de seguridad o protección que lo impidan, según el Departamento de Transporte. Las aerolíneas no están obligadas a servir una comida completa.

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En Estados Unidos, las aerolíneas tienen tres horas, para los vuelos nacionales, para mover el avión a un lugar donde los pasajeros puedan desembarcar de manera segura. Para los vuelos internacionales, tienen cuatro horas. Sin embargo, los viajeros que se bajan del avión corren el riesgo de que no se les permita volver a subir a él.

Esperar en el aeropuerto en una fila interminable durante la suspensión de vuelos del viernes puede no ser la mejor estrategia, dijo Jamie Larounis, un analista de la industria de viajes.

"Esta no será una solución rápida", dijo, y agregó que las interrupciones de vuelos probablemente se extenderían hasta el fin de semana.

Larounis dijo que la prioridad para los viajeros afectados era tomar otro vuelo que salga en varios días, reservar un hotel lo antes posible si te quedas varado fuera de tu ciudad de residencia, y considerar el viaje en tren, de ser posible.

Christine Chung es reportera del Times. Cubre aerolíneas y viajes comerciales.

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