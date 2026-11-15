México

Brunch saludable con aguacate, huevo cocido y salmón ahumado: una opción rica en proteínas para comenzar el día

Esta combinación reúne ingredientes nutritivos, grasas saludables y una preparación sencilla para disfrutar un desayuno completo y lleno de sabor

Plato con salmón ahumado en el centro, aguacate en rodajas, dos mitades de huevo cocido y hojas de rúcula sobre una mesa blanca.
Un plato con salmón ahumado, láminas de aguacate, huevo cocido y hojas de rúcula ofrece una alternativa matutina rica en proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El brunch se ha convertido en una alternativa para quienes disfrutan comenzar el día con platillos que combinan sabor, frescura y buenos ingredientes. Entre las opciones que destacan se encuentra una preparación de tostadas de masa madre con aguacate, huevo cocido y salmón ahumado, una mezcla que reúne diferentes texturas y aporta nutrientes importantes para el organismo.

Además de ser una propuesta atractiva para el desayuno o una comida a media mañana, esta receta incorpora alimentos que aportan proteínas, grasas saludables y fibra. El huevo y el salmón destacan por su contenido proteico, mientras que el aguacate ofrece grasas monoinsaturadas y la masa madre sirve como base para integrar todos los ingredientes.

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Su preparación tampoco requiere técnicas complicadas ni demasiado tiempo en la cocina. Con pocos ingredientes y una presentación sencilla, es posible conseguir un platillo que combina el sabor ligeramente ácido del pan, la cremosidad del aguacate y el toque característico del salmón ahumado.

¿Por qué este brunch es una buena opción para el desayuno?

Plato con salmón ahumado, alcaparras, dos mitades de huevo cocido, láminas de aguacate y rúcula fresca, junto a un tenedor.
Un plato con salmón ahumado, aguacate en rodajas, huevo cocido y rúcula compone una preparación equilibrada en nutrientes para la primera comida del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales atractivos de esta combinación es su aporte de proteínas. El huevo cocido contiene proteínas de alto valor biológico, mientras que el salmón ahumado proporciona este nutriente y también aporta ácidos grasos omega-3, relacionados con la salud cardiovascular.

El aguacate complementa la preparación gracias a su contenido de grasas saludables, fibra y micronutrientes. Su consistencia cremosa permite utilizarlo como una base natural sobre las tostadas, sin necesidad de recurrir a salsas elaboradas para conseguir una textura agradable.

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Por su parte, el pan de masa madre aporta carbohidratos, que funcionan como fuente de energía. La cantidad de proteínas y calorías del platillo dependerá de las porciones utilizadas y del tipo de pan y salmón elegido, por lo que puede adaptarse a diferentes necesidades alimentarias.

Ingredientes para preparar las tostadas con aguacate y salmón

Plato blanco con salmón ahumado, rebanadas de aguacate, un huevo cocido cortado en dos y hojas de rúcula, acompañado de un tenedor.
Un plato matutino combina salmón ahumado, rebanadas de aguacate, huevo cocido y hojas verdes como una alternativa rica en proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar este brunch en casa se necesitan ingredientes fáciles de conseguir. Las siguientes cantidades permiten preparar dos tostadas individuales.

  • 2 rebanadas de pan de masa madre.
  • 1 aguacate maduro.
  • 2 huevos.
  • 100 gramos de salmón ahumado.
  • 1 limón.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra al gusto.
  • Hojuelas de chile (opcional).
  • Unas hojas de eneldo o perejil para decorar.

La combinación puede ajustarse según las preferencias personales. Por ejemplo, es posible agregar un poco de queso cottage para incrementar el aporte de proteínas o incorporar vegetales frescos para sumar variedad de texturas y nutrientes.

Preparación paso a paso para conseguir un brunch delicioso

Plato con salmón ahumado, aguacate rebanado, dos mitades de huevo cocido y ensalada verde, junto a un tenedor y tomates cherry.
Un plato con salmón ahumado, láminas de aguacate, huevo cocido y ensalada verde presenta una opción matutina rica en proteínas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Cocina los huevos: coloca los huevos en una olla con agua y deja hervir durante aproximadamente 9 a 10 minutos para conseguir una yema firme. Después, enfríalos, retira la cáscara y córtalos en rodajas.

2. Prepara el aguacate: retira la pulpa y colócala en un recipiente. Añade unas gotas de limón, sal y pimienta. Machaca con un tenedor hasta obtener una mezcla cremosa, pero conserva algunos trozos si prefieres una textura más rústica.

3. Tuesta el pan: coloca las rebanadas de masa madre en una tostadora o sartén hasta que estén doradas por ambos lados. La superficie debe quedar ligeramente crujiente para contrastar con los ingredientes suaves.

4. Arma las tostadas: distribuye el aguacate sobre cada rebanada, coloca encima las rodajas de huevo cocido y añade el salmón ahumado.

5. Dale el toque final: agrega un poco de pimienta negra, unas gotas de limón y eneldo o perejil. Si disfrutas los sabores ligeramente picantes, puedes incorporar algunas hojuelas de chile.

El resultado es un brunch colorido, práctico y lleno de contrastes, ideal para disfrutar sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Su combinación de proteínas, grasas saludables y carbohidratos lo convierte en una alternativa para quienes buscan variar sus desayunos con ingredientes sencillos y sabrosos.

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