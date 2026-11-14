A Julia Garner le gustaría ser alguien más

**EMBARGO: No electronic distribution, Web posting or street sales before FRIDAY, 5:01 A.M. ET, NOV. 13, 2026. No exceptions for any reasons. EMBARGO set by source.** Actor Julia Garner in New York, October 2026. Garner’s roles often include radical transformations. She will next be in “The Altruists,” a docudrama about the rise and fall of a crypto empire. (Lucia Bell-Epstein/The New York Times)

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(Televisión)

A Julia Garner no le gusta pensar que lo que hace es actuar, no ya que las cámaras están grabando. "Simplemente soy en ese momento", dijo. "Simplemente lo vivo".

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Está consciente de cómo suena eso. "Muy pretencioso", dijo. "Teatral". No puede evitarlo. "Siempre quiero actuar y sentir que nadie me está viendo", expresó.

Garner, de 32 años, no se esconde en la vida real. Me reuní con ella en Zitomer's, una farmacia de varios pisos en el Upper East Side de Manhattan en Nueva York. Ella la sugirió. Es clienta habitual desde que asistía a la preparatoria y las vendedoras la rodearon en cuanto llegó. "¡Hola, cariño!", le dijo una con voz melosa conforme entraba Garner.

Garner señaló un exfoliante que le encanta, el primer labial para "adultos" que se compró y después pasó a los pastilleros con brillantes, batas cortas de cama y los gorros rusos de piel.

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"Esto está increíble", dijo con entusiasmo.

Insistió en que probara una crema hidratante con el nombre aterrador de CelluMoist, y como Garner es dulcemente indomable, cedí y dejé que una dependienta me la untara. Minutos después, tuve que arrebatarle un estuche de maquillaje de las manos a Garner, mientras le explicaba que nuestra política de ética impedía que me lo comprara. Gané. Por poco. Estar a su lado, al menos en esa tarde de fin del verano, fue como dejarse llevar por un torbellino muy benévolo: un remolino de energía, calidez y aguda lucidez.

No me lo esperaba. Aunque la trayectoria de Garner ("The Americans", "Ozark", "The Assistant", "Weapons") es inusualmente variada, nada en ella sugiere que sea alguien divertida con quien pasar el rato. Pero Garner es una actriz transformadora. Por método y por elección, no se parece en nada a los personajes que interpreta.

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"Cuando aparece alguien como Julia que es hermosa, talentosa y audaz a su manera, su presencia deja huella", dijo Zach Cregger, quien la dirigió en *Weapons*, el exitoso y comentado filme de terror de 2025. "Simplemente se entrega por completo a todos los distintos papeles y se vuelve irreconocible".

Incluso cuando no está actuando, Garner no siempre se reconoce. A mí me pareció distinta, divinamente única. Tal vez era solo la Julia de ese día, de esa hora.

"Muy seguido no soy yo misma debido a mi trabajo", expresó, una vez que salimos de la farmacia y nos sentamos en un café cercano. "Como persona, estoy cambiando de manera constante, porque sé lo que se siente cambiar todo el tiempo".

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Su última transformación es en "The Altruists", una serie limitada de Netflix que se estrena este jueves. "The Altruists", creada por Graham Moore, describe el espectacular ascenso y la precipitada caída de FTX y Alameda Research, empresas de criptomonedas fundadas por Sam Bankman-Fried. Garner interpreta a Caroline Ellison, la directora ejecutiva de Alameda Research y la pareja sentimental intermitente de Bankman-Fried. La relación --amorosa y profesional-- se presenta como una "folie à deux" de la era "blockchain" que termina con ambos en prisión por delitos que incluyen fraude y conspiración.

Nadie pensaría que alguien como Garner pueda disimular su apariencia con facilidad. Su piel nacarada, mentón afilado, ojos expresivos y rizos rubios con textura de merengue le dan una elegancia delicada y distintiva; pero la primera vez que Anthony Boyle, que interpreta a Bankman-Fried, la vio completamente maquillada, la confundió con una actriz de reparto.

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"Fue como un truco de magia", dijo. "Se transformó en alguien más".

Esa magia, esa sensación de no estar actuando sino simplemente ser, ese es el objetivo. "Me gusta convertirme en distintas personas", dijo Garner. "En realidad, solo intento desaparecer por completo".

Garner creció a unos 16 kilómetros al norte de la farmacia en Riverdale, un barrio arbolado del Bronx. Era la hija menor de una psicoterapeuta --que en su momento fue actriz de comedia-- y de un pintor que también enseñaba arte. Tuvo dificultades de aprendizaje de niña. Recuerda haber actuado desde muy temprana edad y fingía que entendía las cosas cuando en realidad no era así. La transición a las clases de actuación y a los papeles profesionales parecía obvia.

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En sus inicios, audiciónó para papeles de adolescentes y preadolescentes en series de Nickelodeon, pero no los consiguió. Su apariencia y temperamento encajaban mejor en el cine independiente. Tuvo un papel relevante en el drama de culto de 2011 "Martha Marcy May Marlene" y uno protagónico en "Electrick Children", una película sobre el paso a la edad adulta de 2012. Los ejecutivos de los estudios la animaron a teñirse el cabello y a ponerse carillas, pero ella se negó.

"Pensé: 'No tienen buen gusto'", recordó.

La etapa de madurez profesional llegó unos años más tarde en la serie de FX "The Americans", donde interpretó a la hija de un agente de la CIA, y destacó en la serie de Netflix sobre crímenes rurales "Ozark", como una matriarca criminal de rostro angelical y boca sucia.

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Tanto en estos papeles como en otros, transmitía una sensación de riesgo en sus interpretaciones, una intensidad emocional desbordada o un extraño distanciamiento. Garner se describió a sí misma como alguien atraída por los extremos. "Si leo algo y no me da miedo hacerlo, simplemente no lo hago", afirmó.

También da a sus personajes un aire de imprevisibilidad, una vitalidad que atribuye en parte a su experiencia con la epilepsia infantil, al no saber nunca cuándo vendría la siguiente convulsión. "Hay algo en eso que te obliga a estar presente", dijo.

Garner tiene un método poco convencional para actuar. Cuando se prepara para un papel, invita al personaje a entrar en ella. " Literalmente puedo sentir físicamente cuando me voy y llega otra persona", dijo. "Se oye muy loco".

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El personaje de Caroline llegó desde muy lejos. Ellison era un prodigio de las matemáticas; Garner reprobó matemáticas. Ellison es una analfabeta emocional; Garner es una experta en emociones. No se parecen en nada. Pero Garner vio a "The Altruists" como una oportunidad para una transformación total.

"Solo quería ver hasta dónde podía llegar", dijo.

Esa fue también la razón por la que Moore la quiso. "Julia es una gran clavadista de altura", dijo. "Ella siempre va a elegir saltar desde la plataforma más alta hacia las aguas más profundas". Incluso él se sorprendió por el empeño de Garner en la transformación física: lentes de contacto de colores, prótesis faciales, un sistema de peluca, algo que implicaba pasar más de dos horas diarias en el camerino de maquillaje.

A diferencia de Anna Sorokin, a quien Garner interpretó en la serie de Netflix "Inventing Anna", Ellison rechazó la solicitud para reunirse con ella. A partir de los pocos videos disponibles de ella, Garner esbozó un caminar desgarbado y una risa entrecortada. Bajó el tono de voz, dio un matiz áspero al final de las frases y aceleró el habla.

Boyle, su compañero de escena, admiraba su capacidad para combinar esta inmersión en el personaje con la practicidad que exige un rodaje. "Ella camina en esa línea de poder recurrir a la genialidad y dejarse llevar por ella a voluntad, y al mismo tiempo mantener los pies en la tierra", comentó.

A Garner le puede tomar semanas (y mucho tiempo en la cama) volver a ser ella misma después de un rodaje. Descansa, se reencuentra con amigos y familiares, disfruta del arte y se involucra en la vida cotidiana.

"Tengo que asegurarme de alimentar el alma, por más cursi que suene", dijo. "Alimentar mi alma como ser humano. Porque no interpreto a actrices, interpreto a personas".

No fue sino hasta más tarde, al repasar la entrevista, que me di cuenta de que no había dicho casi nada sobre la persona fuera de la pantalla. En ese momento no había parecido evasiva. (Sobre la separación de su esposo, el músico Mark Foster, dijo simplemente: "No hay realmente nada de qué hablar"). Sin embargo, los detalles más personales giraron en torno a una crema hidratante. Por ahora parece vivir para su trabajo. Y tiene de sobra.

Hace poco terminó de filmar "Tyrant", una película de suspenso ambientada en el mundo de la alta gastronomía, coprotagonizada por Charlize Theron. Próximamente, Garner interpretará a una de las dos personas de una pareja adúltera en otro thriller, "Guilty Creatures". También grabó un episodio de la sátira de Hollywood de Apple TV "The Studio", en la que interpreta a "una versión loca de mí misma", junto a Madonna. (A Garner la eligieron para interpretar a Madonna en una película biográfica, que sigue estancada en la fase de desarrollo).

Me vino a la mente algo que dijo Moore: si intentas trazar una línea que una los diversos papeles de Garner, terminarías dibujando una serie de garabatos de caricatura. Pero, dejando de lado "The Studio", casi nunca ha interpretado a un personaje feliz o relajado, o que tenga siquiera la mitad de la exuberancia y la picardía que mostró esa tarde.

Quizás ella no se ve a sí misma de esa manera. O tal vez ese no sea el yo que quiere mostrar a los demás. Prefiere convertirse en otras personas, aunque eso la agote. Durante años ha estado amenazando con dejar la actuación; pero sabe que no lo hará.

"Me encanta actuar", dijo. "Me encanta. A veces lo odio, pero me encanta. Me encanta incluso en el peor de los días. La verdad es que no sé hacer otra cosa".

La actriz Julia Garner en Nueva York, octubre de 2026. (Lucia Bell-Epstein/The New York Times)

Una hoja de contacto con fotografías de la actriz Julia Garner en Nueva York, octubre de 2026. (Lucia Bell-Epstein/The New York Times)