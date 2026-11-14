El avión se fue sin él: Marco Antonio “Gato” Ortiz pierde su vuelo y pone en vilo su llegada a Panamá

El silbante perdió el avión y pone en vilo su llegada a Panamá (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava, mejor conocido como el “Gato” Ortiz, quedó varado en el Aeropuerto de Durango tras perder una conexión aérea, lo que retrasa su llegada a Panamá para dirigir el partido de vuelta de los 4tos de final de la Concacaf Liga de Naciones frente a Curazao, programado para este domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández.

El silbante compartió en sus historias de Instagram que el retraso apareció desde su llegada a la terminal aérea de Durango. Su vuelo tendría que salir a las 6:00 de la mañana, sin embargo fue reprogramado para las 8:30. A pesar de la modificación en el itinerario, el “Gato” decidió tomarse la espera con tranquilidad antes de emprender el trayecto.

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Marco Antonio Ortiz explicó que su primer vuelo acumuló cuatro horas de demora. El retraso le hizo perder la conexión hacia su destino y, aunque la aerolínea le ofreció una alternativa, no logró conseguir un asiento en su vuelo inicial, por lo que regresó a la Ciudad de México para reanudar su trayecto el sábado.

“A veces la vida no funciona como queremos, sino como necesitamos. Y es que hoy la vida me recordó que no tenemos nunca el control de nuestro camino y de lo vulnerables que somos”, expresó el “Gato” Ortiz después de perder el avión.

El silbante viajará mañana a Panamá para dirgir el partido de la Nations League

“Resulta que después de 4 horas de demora en mi vuelo inicial, una conexión perdida y un destino hasta mañana, me toca quedarme aquí en la Ciudad de México y es que a pesar de que la aerolínea resolvió el problema de la conexión, de la demora, al final terminé por no alcanzar lugar en el vuelo que me habían asignado, y bueno, toca esperar el destino, hasta el día de mañana”, añadió el colegiado.

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El retraso obligó a Ortiz a modificar su planificación a menos de 48 horas del encuentro entre Panamá y Curazao de la Liga de Naciones de la Concacaf. El “Gato” no detalló la hora de su nueva salida ni la conexión con la que buscará llegar a Centroamérica tras ser designado árbitro central para el juego de vuelta de los 4tos de Final.

“La verdad es que elijo confiar, elijo creer y lejos de frustarme, prefiero creer que Dios nos está protegiendo de algo, que la vida nos está salvando de algo, y bueno, prefiero disfrutar del paisaje”, reflexionó Marco Antonio Ortiz mostrando una panorámica de cómo está quedando la terminal 1 de la Ciudad de México.

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El silbante aseguró al VAR que la barrida de Rotondi a Israel Reyes demerito ser marcado como penalti. (Mexsport)

El viaje del silbante sucederá un día después de que México registró afectaciones en vuelos hacia y desde Estados Unidos por una falla de comunicaciones en el control aéreo del país vecino. La llegada del cuerpo arbitral es necesaria para completar los preparativos previos al partido Panamá vs Curazao en el estadio Rommel Fernández.

“Gato” Ortiz estará acompañado por los asistentes mexicanos, Christian Kiabek Espinosa Zavala y Michel Alejandro Morales Morales, mientras que Jorge Abraham Camacho Peregrina fue designado como cuarto árbitro para dicho cotejo en el Canal de Panamá.

La suspensión en Estados Unidos afectó vuelos desde México

La aerolínea informó sobre la suspensión temporal de los vuelos (Aeroméxico)

El episodio de Marco Antonio Ortiz se produjo después de una jornada de restricciones aéreas que afectó operaciones entre México y Estados Unidos el viernes 13 de noviembre. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, conocida como FAA, suspendió los despegues en su territorio por fallas en los sistemas de comunicación de los centros de control de tránsito aéreo.

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La Agencia Federal de Aviación Civil de México, pidió que los aviones ubicados en aeropuertos mexicanos con vuelos programados a Estados Unidos permanecieran en tierra hasta que la autoridad estadounidense reanudará sus operaciones. La interrupción comenzó alrededor de las 14:54 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las restricciones afectaron las rutas con origen o destino en Estados Unidos. La administración recomendó a los pasajeros confirmar directamente con sus aerolíneas el estado de cada vuelo y las posibles modificaciones a la programación aérea.

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(Cortesía: Volaris)

Con corte a las 17:30 horas del viernes 13 de noviembre, el AICM contabilizaba 26 vuelos afectados y 4 mil 257 pasajeros involucrados. La estimación contemplaba hasta 70 operaciones que podrían registrar consecuencias por las restricciones. Las aerolíneas mexicanas: Volaris y Aeroméxico suspendieron sus vuelos desde y hacia Estados Unidos hasta nuevo aviso.

Por la noche, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) reanudó las operaciones aéreas hacia y desde ese país, tras las restricciones temporales, a las 19:44 horas, tiempo local de la Ciudad de México.

Se prevé que los vuelos con destino a Estados Unidos o procedentes de ese país, se normalicen de manera paulatina. El AICM afirmó que “brindará facilidades operativas para contribuir a la mitigación de las afectaciones” ocasionadas por la interrumpción durante la tarde del viernes 13 de noviembre.

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