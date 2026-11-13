La FAA declara una suspensión de vuelos en todo EE. UU.

The curbside arrivals area for JetBlue and other airlines at Ronald Reagan Washington National Airport during a nationwide flight stop, in Arlington, Va. on Friday, Nov. 13, 2026. The Federal Aviation Administration announced a rare nationwide ground stop in the afternoon, in what appeared to be a major outage affecting its air traffic control system. (Alex Kent/The New York Times)

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La Administración Federal de Aviación ordenó que todos los vuelos a nivel nacional permanecieran en tierra, citando "circunstancias extraordinarias" y "razones de seguridad".

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) anunció una inusual suspensión de vuelos a nivel nacional el viernes por la tarde, en lo que parecía ser una gran falla que afectaba su sistema de control de tráfico aéreo.

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Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, dijo que los funcionarios del gobierno de Donald Trump no sospechaban que se tratara de un acto delictivo. "Hasta el momento no hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros", afirmó. "Por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones". Sin embargo, Mullin señaló que los funcionarios no descartaban ninguna causa.

Sean Duffy, el secretario de Transporte, confirmó la falla en una publicación en redes sociales, citando "un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico de Rutas Aéreas".

"Los técnicos de la FAA están investigando el problema", agregó. "Proporcionaremos actualizaciones inmediatas a medida que las tengamos".

La agencia publicó un aviso indicando que "todos los aeropuertos tienen los vuelos suspendidos", citando "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad" como los motivos.

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"Todo el tráfico de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso", decía el aviso oficial, y agregaba que los aterrizajes de los vuelos internacionales entrantes se gestionarían caso por caso.

Poco después de que se publicara el aviso, un sitio web de la FAA que enumera los avisos del sistema de control de tráfico aéreo pareció haberse caído, borrando decenas de avisos que se veían previamente.

La suspensión, que comenzó poco antes de las 4:00 p. m., tenía el potencial de afectar a cientos de vuelos que ya estaban en el aire, además de las aeronaves que esperaban en tierra para despegar.

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Según FlightRadar24, un sitio de seguimiento de aviación, había más de 1000 aeronaves en vuelo con destino a aeropuertos de Estados Unidos durante la suspensión a nivel nacional. Por su parte, la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty indicó que había más de 30.000 salidas y llegadas programadas para el resto de la jornada.

A pesar de la suspensión, algunos de los vuelos que estaban en el aire lograron aterrizar. Aproximadamente media hora después de que se decretara la medida, se pudo observar el aterrizaje de aviones en el Aeropuerto Internacional O'Hare de la ciudad de Chicago.

Sin embargo, los pasajeros que esperaban para despegar quedaron en una situación de incertidumbre.

En el aeropuerto de Denver, los pasajeros tuvieron que desembarcar junto con su equipaje. Algunos comenzaron a reprogramar sus viajes para el día siguiente, pero la mayoría esperó pacientemente a recibir alguna actualización. Un tripulante de cabina de Southwest anunció que la aerolínea esperaba tener novedades en un plazo de 30 minutos.

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Antes de que se publicara el aviso, la FAA suspendió los vuelos a los aeropuertos O'Hare y Midway de Chicago, citando problemas técnicos, y reportó retrasos en las salidas --también debidos a problemas técnicos-- en Newark, Las Vegas, Teterboro, Orlando, Houston y Phoenix.

La suspensión de vuelos decretada el viernes es la tercera medida de este tipo implementada a escala nacional en la historia reciente. La FAA había ordenado anteriormente suspensiones de vuelos a nivel nacional el 11 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas contra el World Trade Center en Nueva York, y el 11 de enero de 2023, debido a una falla en el sistema que utiliza la FAA para alertar a los pilotos sobre temas de seguridad.

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Christine Chung, Niraj Chokshi, Lisa Lerer y Robert Chiarito colaboraron con reportería.