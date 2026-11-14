México

Agencia poblana suma dos reconocimientos en Reed Latino Awards 2026 celebrados en Panamá

La firma poblana Comarka Firma Creativa destacó en dos categorías relacionadas con el desarrollo de campañas y comunicación política

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Una agencia originaria de Puebla consiguió destacar en el escenario internacional de la comunicación política tras recibir dos reconocimientos en los Reed Latino Awards 2026, ceremonia que reunió a especialistas, consultoras y empresas dedicadas a las estrategias electorales de diferentes países.

Los galardones fueron entregados durante la decimoquinta edición del certamen, celebrada los días 6 y 7 de noviembre en Ciudad de Panamá. En esta ocasión, la firma mexicana Comarka Firma Creativa obtuvo los premios a Mejor Agencia de Publicidad Política y Mejor Firma de Comunicación Política Electoral, dos categorías que reconocen distintas áreas del trabajo desarrollado durante los procesos políticos y electorales.

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El resultado coloca a la compañía poblana entre las organizaciones mexicanas que han conseguido sobresalir en uno de los encuentros internacionales dedicados a reconocer la creatividad, planeación y ejecución de campañas políticas.

De acuerdo con el palmarés oficial, las categorías en las que resultó ganadora contemplan tanto el desarrollo de conceptos publicitarios para proyectos políticos y gubernamentales como la elaboración de estrategias de comunicación enfocadas en candidaturas y procesos electorales.

De esta manera, la agencia consiguió dos distinciones por áreas diferentes de su actividad, en una convocatoria que reunió propuestas provenientes de distintos mercados y países.

Director de la agencia reconoce el trabajo de sus colaboradores

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Después de recibir los reconocimientos, Memo Quintana, director ejecutivo de Comarka, compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a los profesionales que participan en la construcción y desarrollo de las campañas de la empresa.

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El directivo destacó la importancia de sumar conocimientos, perspectivas y capacidades de personas con diferentes experiencias dentro de la comunicación, al considerar que el trabajo colectivo permite establecer alianzas y alcanzar mejores resultados en los proyectos.

Su mensaje también puso énfasis en la participación de los equipos que intervienen en cada estrategia, desde la planeación hasta la ejecución de las campañas que desarrolla la compañía.

Reed Latino Awards reunió a participantes de distintos países

La edición 2026 de los Reed Latino Awards contempló un total de 130 categorías, según el balance presentado por los organizadores. La premiación incluyó trabajos relacionados con publicidad política, comunicación gubernamental, posicionamiento de candidatos, estrategia digital e imagen pública.

El certamen recibió propuestas de diferentes regiones, entre ellas América Latina, España y el mercado hispano de Estados Unidos, lo que permitió reunir a agencias y consultoras especializadas en el diseño de estrategias para escenarios políticos diversos.

Dentro de ese panorama, Comarka Firma Creativa consiguió posicionarse en dos de los apartados dedicados a la comunicación electoral y publicitaria, al competir con empresas que cuentan con experiencia en campañas de alcance internacional.

Entre los participantes del sector también figuran agencias que han intervenido en procesos presidenciales recientes de países como Perú y Colombia, cuyos escenarios electorales han requerido estrategias de comunicación dirigidas a públicos y contextos políticos distintos.

Con estos dos reconocimientos, la firma con sede en Puebla suma una nueva distinción a su trayectoria y refuerza su presencia en el ámbito de la consultoría política, donde desarrolla proyectos y campañas en diferentes estados de México.

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