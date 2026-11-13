Trump dice que retirará a Vance de las negociaciones con Irán

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El vicepresidente culpó de forma pública a la guerra de las devastadoras derrotas del Partido Republicano en las elecciones intermedias.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que había retirado al vicepresidente JD Vance de participar en posibles conversaciones de paz con Irán, y dijo que su tiempo estaría mejor invertido investigando el fraude en las jurisdicciones gobernadas por demócratas.

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"No necesitamos un acuerdo con Irán", escribió Trump en las redes sociales. "Esos días ya pasaron hace mucho tiempo".

La publicación profundiza las dudas sobre cuál es el plan de Trump para poner fin a la guerra. El presidente ha estado evaluando varias opciones, que incluyen intensificar los ataques militares, retirarse y dejar el asunto en manos de aliados árabes, o simplemente mantener el statu quo.

También señala un giro en sus instrucciones para Vance, luego de que el vicepresidente culpara de forma pública a la guerra de las devastadoras derrotas del Partido Republicano en las elecciones intermedias, una crítica sorprendente a la agenda y los mensajes del gobierno.

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Trump había asignado a Vance, quien expresó en privado su oposición a ir a la guerra con Irán, para liderar las negociaciones a principios de este año. El vicepresidente viajó a Pakistán en abril y se reunió con líderes iraníes en una sesión maratónica que terminó sin ninguna resolución.

Vance se comunicó recientemente con un alto funcionario político y militar iraní para proponer la reanudación de negociaciones integrales de paz. En una carta enviada por Vance a través de mediadores cataríes al general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el vicepresidente sugirió que funcionarios estadounidenses e iraníes se reúnan pronto, y agregó que él lideraría las conversaciones en representación de Estados Unidos.

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Pero Trump dijo el jueves que pondría fin a dicho esfuerzo.

"Le he pedido al vicepresidente Vance que enfoque su completa y total atención en la Corrupción y el Crimen Masivos que tienen lugar en las Ciudades y Estados gobernados por Demócratas en todo Estados Unidos", escribió en las redes sociales.

Aunque hay una investigación de fraude de alto perfil en Minnesota que ha resultado en decenas de arrestos, los datos federales no respaldan la insinuación del presidente de que el fraude es más prevalente bajo gobiernos demócratas que bajo los republicanos. Trump también ha otorgado clemencia a más de 70 aliados, donantes y otras personas condenadas en casos de fraude, que a menudo involucran elevadas sumas de dinero.

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La instrucción del presidente de retirarse de las negociaciones con Irán se produjo mientras otros planes de viaje de Vance habían sido cancelados.

Vance había considerado la posibilidad de viajar a varios países del Caribe y Sudamérica durante la semana de Acción de Gracias, dijeron los funcionarios. Esos planes ahora están cancelados, según los funcionarios.

El viaje llevaba en fase de planificación desde octubre. La semana pasada, se les dijo a los funcionarios que cancelaran una escala en República Dominicana. Luego, el lunes, los funcionarios cancelaron las demás escalas, en Colombia, Argentina y Chile. Todas esas naciones son controladas por gobiernos de derecha considerados socios del gobierno de Trump.

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"El equipo del vicepresidente explora regularmente posibles oportunidades de viaje en apoyo de las agendas de política nacional y exterior del gobierno", dijo la oficina de Vance en un comunicado. "Aunque los posibles viajes pueden estar en diversas etapas de consideración, ningún viaje se considera definitivo hasta que lo anuncie la oficina del vicepresidente".

Poco después de que los republicanos sufrieran fuertes pérdidas en las elecciones intermedias, Vance culpó directamente a la guerra con Irán de la aplastante derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

"La razón por la que perdimos es la guerra", escribió en una publicación en las redes sociales, y agregó: "Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años valió la pena, entonces háganlo".

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Trump dijo a los periodistas que no estaba molesto por la publicación. "A mucha gente no le gustaron sus comentarios", dijo. "Pero no soy uno de ellos".

El anuncio de Trump el jueves añadió más incertidumbre a una situación ya confusa. Estados Unidos e Irán han evitado recientemente los combates a gran escala, pero las escaramuzas, un bloqueo naval y una lucha por el control del estrecho de Ormuz han continuado.

El secretario de Defensa Pete Hegseth y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, le han presentado al presidente un menú de opciones militares que el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, desarrolló en los últimos meses, en caso de que Trump quiera intensificar la guerra de nuevo.

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Pero en una entrevista reciente en 60 Minutos, Trump insinuó que ya no le preocupaban las capacidades nucleares del país, su razón declarada para iniciar la guerra.

Aun así, el estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el transporte de petróleo que Irán cerró después de que Estados Unidos e Israel comenzaran la guerra, sigue en disputa.

En respuesta, Estados Unidos ha establecido un bloqueo naval que le impide a Irán exportar petróleo, mientras escoltas y patrullas estadounidenses intentan asegurar que pase una cantidad saludable de petróleo no iraní.

Hace unas dos semanas, Irán dijo que estaba preparado para reabrir completamente el estrecho en dos días, si Estados Unidos aceptaba una serie de demandas.

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Después de las elecciones intermedias, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en las redes sociales: "Los votantes estadounidenses han tomado su decisión. Es hora de que la Casa Blanca tome la suya".

"Nuestra propuesta de 2 días se mantiene: cumplan los requisitos, incluido el fin de la guerra en todos los frentes, y verán resultados", escribió. "O elijan la guerra, y vean a nuestros Guerreros alertas y curtidos en la batalla desatar un infierno".

Edward Wong colaboró con reportería desde Washington y Maria Abi-Habib desde Ciudad de México.

Luke Broadwater cubre la Casa Blanca para el Times.

Edward Wong colaboró con reportería desde Washington y Maria Abi-Habib desde Ciudad de México.