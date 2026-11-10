En Argentina, el papa León camina bajo la gigantesca sombra de Francisco

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Cuando le recordaron al sacerdote argentino que la Iglesia católica ya no tenía un papa argentino, soltó una risita exasperada.

"Ya perdimos a Messi", dijo el sacerdote Lorenzo de Vedia, en alusión a la salida de Lionel Messi de la selección argentina de fútbol. "Dos es demasiado".

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Aunque el papa Francisco, el primer papa argentino, murió hace más de un año y fue sucedido poco después por el papa León, los argentinos apenas han pasado página. La foto de Francisco aún adorna escuelas públicas, parroquias y sindicatos. Murales y mosaicos del papa argentino dominan los espacios públicos, los vendedores ambulantes aún venden sus figuritas y los párrocos lo citan en sus homilías.

Con la visita de León XIV al país, los argentinos por fin se enfrentan a la realidad de que el líder de la Iglesia católica ya no habla porteño, el dialecto de Buenos Aires; ni alienta al querido San Lorenzo de la ciudad; ni comparte su ritual del mate, la bebida nacional.

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Mientras los argentinos afrontan esta nueva realidad, su recibimiento está impregnado de la pregunta acuciante de si León XIV representa una expresión de la continuidad de Francisco. Y aunque la respuesta es importante para los compatriotas del papa anterior, es una pregunta que gran parte del mundo ya se viene haciendo.

León ya ha viajado a países que Francisco no visitó, como España, Argelia y Líbano. Pero Argentina, adonde Francisco nunca volvió tras convertirse en papa, es quizás el único país donde el nuevo pontífice seguirá enfrentándose a la abrumadora presencia de su predecesor.

"El papa Francisco va a estar al lado del papa León en este viaje a Argentina", dijo Guzmán Carriquiry, exembajador de Uruguay ante la Santa Sede y exfuncionario del Vaticano que fue cercano a Francisco.

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Incluso algunas vallas publicitarias que dan la bienvenida al nuevo papa a Argentina muestran imágenes de Francisco. El presidente de Argentina, Javier Milei, comenzó su discurso ante León XIV el domingo hablando de Francisco, a quien llamó "inmortal". León lo citó sin cesar.

"Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular", dijo el papa. "Durante 12 años, la Iglesia escuchó la voz de un pontífice argentino".

Francisco dejó una profunda huella en la Iglesia y en Argentina. Fue un papa sorprendente, a veces contradictorio, demasiado provocador para algunos y decepcionante para otros, que adoptó un estilo desinhibido pero que, en última instancia, nunca tocó la doctrina de la Iglesia.

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Sin embargo, su feroz compromiso con los oprimidos --los migrantes, los pobres, los marginados-- fue el rasgo más constante de su papado, y sigue siendo su influencia más clara en la Iglesia y en su tierra natal. Muchos esperan que también sea un estándar que el papa León sostenga.

"Gracias a él no estamos en la calle", dijo Miguel Ángel Mercado, de 25 años, residente de un centro de recuperación de adicciones en la provincia de Buenos Aires. El centro forma parte de una red, el Hogar de Cristo, o Casa de Cristo, fundada por Francisco cuando se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires.

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"Nos fue a buscar a la calle como nadie lo hizo", dijo. Y añadió que a nadie le importaba la gente drogada y a la intemperie.

Mercado participó el mes pasado en una cumbre en Buenos Aires que reúne a líderes comunitarios de todo el mundo y que Francisco ayudó a crear en 2014.

Even some billboards welcoming the new pope to Argentina also feature images of Francis. Argentina's president, Javier Milei, started his speech in front of Leo on Sunday by talking about Francis, whom he called "immortal." Leo quoted him nonstop.

León ya ha viajado a países que Francisco no visitó, como España, Argelia y Líbano. Pero Argentina, adonde Francisco nunca volvió tras convertirse en papa, es quizás el único país donde el nuevo pontífice seguirá enfrentándose a la abrumadora presencia de su predecesor.

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"El papa Francisco va a estar al lado del papa León en este viaje a Argentina", dijo Guzmán Carriquiry, exembajador de Uruguay ante la Santa Sede y exfuncionario del Vaticano que fue cercano a Francisco.

Incluso algunas vallas publicitarias que dan la bienvenida al nuevo papa a Argentina muestran imágenes de Francisco. El presidente de Argentina, Javier Milei, comenzó su discurso ante León XIV el domingo hablando de Francisco, a quien llamó "inmortal". León lo citó sin cesar.

"Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular", dijo el papa. "Durante 12 años, la Iglesia escuchó la voz de un pontífice argentino".

Francisco dejó una profunda huella en la Iglesia y en Argentina. Fue un papa sorprendente, a veces contradictorio, demasiado provocador para algunos y decepcionante para otros, que adoptó un estilo desinhibido pero que, en última instancia, nunca tocó la doctrina de la Iglesia.

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Sin embargo, su feroz compromiso con los oprimidos --los migrantes, los pobres, los marginados-- fue el rasgo más constante de su papado, y sigue siendo su influencia más clara en la Iglesia y en su tierra natal. Muchos esperan que también sea un estándar que el papa León sostenga.

"Gracias a él no estamos en la calle", dijo Miguel Ángel Mercado, de 25 años, residente de un centro de recuperación de adicciones en la provincia de Buenos Aires. El centro forma parte de una red, el Hogar de Cristo, o Casa de Cristo, fundada por Francisco cuando se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires.

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"Nos fue a buscar a la calle como nadie lo hizo", dijo. Y añadió que a nadie le importaba la gente drogada y a la intemperie.

Mercado participó el mes pasado en una cumbre en Buenos Aires que reúne a líderes comunitarios de todo el mundo y que Francisco ayudó a crear en 2014.

Esta reunión, organizada en vísperas de la visita de León, se parecía decididamente a las de Francisco. Vendedores ambulantes, personas que hurgan en la basura en busca de cosas para vender, adictos en recuperación y sacerdotes que trabajan con los pobres se reunieron en un complejo urbano llamado Ciudad Papa Francisco, decorado con murales de Francisco, así como con pancartas con sus fotos y citas.

El artista que había pintado un mural agregó hace poco un retrato del papa León, aunque los observadores señalaron que se parecía menos al nuevo pontífice que a Francisco con un par de anteojos cuadrados.

El complejo en La Matanza --un municipio pobre en la provincia de Buenos Aires donde Francisco había apoyado el trabajo de base de los sacerdotes-- incluye un orfanato, dos escuelas y una piscina donde los residentes nadan bajo la mirada amigable de una pintura de Francisco sosteniendo una paloma.

"Cuando pensamos en la iglesia, pensamos en él", dijo José Ruiz Díaz, funcionario de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, un sindicato de trabajadores informales en Argentina.

A Ruiz Díaz se le iluminaron los ojos cuando habló de Francisco. Dijo que, de no ser por Francisco, quien daba homilías en su barrio obrero entre personas trans que ejercen la prostitución y personas sin hogar, y bendecía los carros de los recolectores de basura, él no sería católico.

Ruiz Díaz dijo que Francisco era su sacerdote, el portavoz de los marginados en lugares a los que ellos no podían entrar.

Las cosas no siempre fueron fáciles entre Francisco y Argentina. Enfrentó acusaciones de que, en la década de 1970, cuando era el jefe de los jesuitas en Argentina durante la última dictadura militar del país, hizo muy poco para proteger a dos sacerdotes que fueron secuestrados y torturados por la junta militar. Esas acusaciones fueron cuestionadas más tarde por biógrafos y otras personas.

Y aunque muchos izquierdistas argentinos aclaman al papa Francisco, como arzobispo tuvo una relación difícil con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, los expresidentes izquierdistas del país. Si bien respaldó con firmeza a los "curas villeros", sacerdotes que viven y trabajan en los barrios más pobres del país, miembros del clero combativos y políticamente activos solían acusarlo de ser demasiado complaciente con el poder establecido.

Pero las opiniones sobre Francisco cambiaron cuando se convirtió en papa e hizo del acercamiento a quienes se consideran marginados de la sociedad el eje de su papado.

El reverendo Francisco Olveira, un sacerdote que sirve en comunidades pobres de la provincia de Buenos Aires, explicó que la Iglesia comenzó a decir lo que ellos habían dicho durante años.

Olveira, que alguna vez consideró a Francisco enemigo del kirchnerismo, ahora se refiere a él con cariño como un representante del peronismo, el movimiento político populista al que adhirieron los Kirchner.

Cuando el papa León fue elegido el año pasado, muchos seguidores de Francisco temieron un regreso a una Iglesia más rígida y tradicional. Pero enseguida se tranquilizaron con el primer discurso de León a los movimientos populares, en el que expresó su apoyo a la justicia social y a los derechos de los trabajadores más pobres.

Francisco, dijo Olveira, fue el único peronista que planificó bien su sucesión.

Durante su papado, Francisco impulsó la carrera de su sucesor y nombró a muchos cardenales nuevos y con ideas afines que terminaron formando el cónclave que eligió al papa León.

En el año transcurrido desde su elección, León ha pedido proteger a los migrantes, el medio ambiente y las redes de protección social. En Argentina, visitó un centro para personas con discapacidades graves y se reunió con trabajadores informales, sindicalistas, comunidades indígenas y representantes de movimientos sociales populares, con lo que mostró su compromiso con los mismos grupos que defendió Francisco. También reafirmó el compromiso de Francisco con la justicia social, un concepto que el presidente del país ha aborrecido.

"El mismo clamor por la paz, el mismo amor por los pobres y por los excluidos", dijo Carriquiry, el exfuncionario del Vaticano. "Hay una continuidad sustancial entre los pontífices".

Aun así, dijo Carriquiry, era importante que la gente aceptara a León sin nostalgia.

Algunas personas eran tan "fanáticas" en su apoyo al papa Juan Pablo II y al papa Benedicto XVI, dijo, que les costó aceptar a Francisco. "No debería ser así", dijo citando un proverbio italiano que sintetiza la obligación de seguir adelante: "Muerto un papa, se hace otro".

Aunque León ha hecho eco del mensaje de Francisco, ha exhibido un enfoque más moderado que su predecesor.

Aun así, León hizo un fuerte llamado el domingo para que el gobierno de Argentina proteja a los desempleados, a los jubilados y a los trabajadores que luchan por llegar a fin de mes, en lo que fue ampliamente visto como un reproche al gobierno libertario de Milei. "La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía", dijo el papa.

Con solo visitar Argentina, León estaba jugando una carta poderosa para ganarse a los compatriotas de Francisco. Francisco visitó 68 países durante sus 12 años de papado, y a pesar de que todos los presidentes y líderes católicos locales le extendieron invitaciones, nunca regresó a Argentina.

Francisco nunca dio una razón explícita para no regresar, pero muchos vieron su decisión como un intento de evitar ser arrastrado a debates políticos. León, por otro lado, visitó el país en uno de sus primeros viajes como pontífice.

"Sigue los pasos de Francisco", dijo Cecilia Galván, de 32 años, mientras agitaba una bandera del Vaticano y trataba de vislumbrar a León a su paso por Buenos Aires el lunes. "Recibirlo es una manera de recibir a Francisco".

A medida que cientos de miles de argentinos se reunían para la misa de León el lunes, muchos llevaban banderas con su imagen. Algunos vestían camisetas de Messi, y otros camisetas con la imagen de Francisco.

"Bienvenido sea el papa que sea", dijo Juan Avila, de 68 años. Y, agregó, "Dios es argentino".

Emma Bubola es una reportera del Times que cubre Argentina. Reside en Buenos Aires.