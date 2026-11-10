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Exxon llega a un acuerdo preliminar para regresar a Venezuela

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El acuerdo le da a la empresa de EE. UU. tiempo para evaluar oportunidades de producción petrolera, y no es vinculante.

Exxon Mobil, la mayor compañía petrolera de Estados Unidos, dijo el lunes que había llegado a un acuerdo preliminar con Venezuela que la acerca un paso más a regresar al país sudamericano.

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El acuerdo le da a Exxon tiempo para evaluar oportunidades de producción petrolera, y no es vinculante, estipulaciones similares a las de otros acuerdos alcanzados por compañías petroleras estadounidenses este año mientras consideran invertir en Venezuela.

Sin embargo, es una victoria simbólica para el presidente Donald Trump, quien ha estado presionando a las compañías petroleras de Estados Unidos para que inviertan en Venezuela. También representa una normalización de las relaciones entre Exxon y Caracas, las cuales se deterioraron después de que el gobierno socialista del país en 2007 cambió los términos bajo los cuales las compañías petroleras extranjeras operaban allí. Exxon se fue del país en lugar de aceptar las nuevas reglas, y durante mucho tiempo ha buscado compensación por los activos a los que renunció.

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En un comunicado sobre el acuerdo, Exxon dijo que "cualquier inversión futura requeriría políticas estables, regulaciones claras, protecciones sólidas a la inversión y rendimientos competitivos".

Dichos acuerdos, conocidos como memorandos de entendimiento, son comunes en la industria petrolera, donde las compañías a menudo negocian derechos exclusivos para realizar pruebas o completar revisiones detalladas antes de comprometerse con proyectos que podrían costar millardos de dólares y durar muchos años.

No obstante, marca un giro notable desde enero, cuando Darren Woods, el director ejecutivo de Exxon, calificó a Venezuela de "no apta para la inversión".

"Nos han incautado nuestros activos allí en dos ocasiones, así que pueden imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos", dijo Woods en una reunión televisada en la Casa Blanca que Trump organizó días después de que fuerzas estadounidenses capturaran al líder de Venezuela, Nicolás Maduro.

El mercado petrolero luce muy diferente a como se veía entonces. Por un lado, los precios del petróleo han subido alrededor del 50 por ciento desde enero, en gran parte debido a la guerra con Irán. Ese conflicto también ha puesto de relieve el valor de producir petróleo en países como Venezuela, que están lejos de cuellos de botella marítimos como el estrecho de Ormuz.

Además, tras la captura de Maduro, Venezuela reformó la legislación para hacer al país más atractivo para las compañías petroleras extranjeras.

"Sin duda vemos una necesidad de ese recurso en algún momento del futuro", dijo Woods sobre Venezuela durante la llamada de resultados del tercer trimestre de la compañía el mes pasado. "Al final tendremos un rol. Pero, como dije antes, va a requerir algunos cambios sustanciales en la forma en que históricamente se han hecho las cosas en Venezuela".

A pesar de todo el progreso que ha logrado Venezuela, "hay un camino por recorrer", agregó Woods.

Exxon tiene un interés particular en suavizar su relación con Delcy Rodríguez, la sucesora de Maduro, debido a la posición de la compañía en la vecina Guyana. La producción de petróleo frente a las costas de la antigua colonia británica es un importante motor de crecimiento para Exxon, pero el futuro de la compañía allí se ha visto ensombrecido por una disputa territorial con Venezuela. Se espera que las negociaciones sobre la frontera marítima entre Venezuela y Guyana comiencen después de que el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas dictamine sobre la frontera terrestre entre ambos países, muy probablemente a principios del próximo año.

Rebecca F. Elliott cubre temas de energía para el Times.

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