Decenas de migrantes mueren en un naufragio frente a Senegal mientras Canarias se declara en emergencia

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La peligrosa ruta migratoria del Atlántico hacia las islas Canarias concentró el 18 por ciento de todas las llegadas a Europa este año, según la Organización Internacional para las Migraciones. Muchas personas no sobreviven a la travesía.

De un lado del agua, una nación está de luto. Del otro, suenan las alarmas.

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Las reacciones contrapuestas en Senegal y las islas Canarias se produjeron después de que decenas de migrantes senegaleses que intentaban llegar a Europa murieran la semana pasada al volcarse su embarcación. Sus muertes en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo ocurrieron en un momento en que las llegadas a Europa han disminuido en general, pero siguen desbordando a las autoridades locales y dominando el debate político.

Las autoridades senegalesas dijeron el lunes que al menos 39 cuerpos habían sido recuperados frente a la costa de la nación de África Occidental, donde un nivel de desempleo persistentemente elevado ha llevado a muchos jóvenes a intentar peligrosas travesías marítimas hacia Europa en los últimos años.

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Más de 100 personas iban a bordo de la embarcación que volcó el viernes, según el Ministerio del Interior de Senegal. Una funcionaria local, Ndeye Nguénar Mbodj, explicó que los migrantes tenían la esperanza de llegar a España, y advirtió el lunes que el número de muertos podría aumentar. Una persona fue rescatada y otras nadaron hasta la orilla, pero no estaba claro cuántas más se habían salvado o estaban desaparecidas, explicó.

Durante el otoño, cuando las condiciones en el Mediterráneo y el Atlántico pueden ser más favorables, muchos migrantes intentan llegar a Europa. La Guardia Costera griega señaló que tan solo el lunes había recuperado 20 cuerpos del Mediterráneo. El mes pasado, al menos 139 personas murieron en una volcadura cerca de Yibuti, uno de los naufragios más mortíferos jamás registrados en esa ruta. Otro cruce popular va desde África Occidental a España, a menudo a través de las islas Canarias, una comunidad autónoma de España a casi mil kilómetros al norte.

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Ahí es donde las autoridades se apresuraban a lidiar con un repunte en el número de migrantes que llegan a una isla, El Hierro, en el archipiélago español. Más de 5000 migrantes habían llegado a la isla en los nueve días anteriores, informaron el lunes las autoridades locales. Estas declararon el estado de emergencia para liberar fondos y hacer frente a la situación en la isla.

El Hierro tiene alrededor de 12.000 habitantes. Aunque regularmente recibe migrantes, Alfonso Cabello, un portavoz del gobierno, afirmó que la isla nunca había recibido a tantos en tan poco tiempo.

El gobierno español dijo que había desplegado recursos estatales para responder a la crisis. No dio más detalles, aunque los medios de comunicación locales informaron que el Ejército del Aire había sido movilizado para trasladar a los migrantes desde la isla hasta la España peninsular.

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A pesar de la tragedia frente a Senegal y la consternación en las Canarias, los funcionarios europeos advirtieron que los cruces fronterizos ilegales hacia la Unión Europea habían disminuido drásticamente en los últimos dos años. De hecho, los datos de la agencia fronteriza de la UE muestran que dichos cruces fronterizos a lo largo de la llamada "ruta de África Occidental", que incluye las islas Canarias, habían disminuido hasta septiembre en comparación con el año anterior.

Aun así, la ruta sigue siendo una de las más mortales del mundo. La Organización Internacional para las Migraciones dijo que al menos 454 personas murieron o desaparecieron allí entre el 1 de enero y el 26 de octubre de este año, y advirtió que era muy probable que la cifra real fuera mayor.

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"Muchos barcos desaparecen sin dejar sobrevivientes", dijo en un comunicado.

La migración sigue siendo un tema de especial peso político en Europa, sobre todo ahora que el continente se acerca a un año de elecciones importantes.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha posicionado a su país como abierto a recibir migrantes, yendo en contra de la tendencia europea. Este año comenzó un programa para otorgar estatus legal a cientos de miles de inmigrantes indocumentados.

Sus oponentes políticos usaron eso como argumento en su contra cuando más de 80.000 migrantes cruzaron hacia el enclave español de Ceuta en el norte de África en julio, desencadenando una crisis humanitaria que se vio agravada por la lenta respuesta del gobierno.

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Ahora, a menos de tres semanas de las elecciones anticipadas en el país, la situación en El Hierro se ha convertido en una nueva arma política en un momento en que el presidente del gobierno se encuentra rezagado en las encuestas.

Los líderes de derecha en España se apresuraron a decir que la situación en la isla mostraba que Sánchez era incapaz de controlar las fronteras del país y trazaron paralelismos con la crisis de Ceuta.

La Organización Internacional para las Migraciones le dijo el lunes a The New York Times que, si bien hubo menos "llegadas en general" en Europa este año, islas más pequeñas como El Hierro aún podrían enfrentar "importantes desafíos operativos".

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"Sobre todo, esto sigue siendo una emergencia humanitaria", dijo la agencia, y calificó la ruta migratoria del Atlántico hacia las Canarias como "extremadamente peligrosa".

Esa ruta representó el 18 por ciento de todas las llegadas a Europa este año, según la organización. Y los migrantes senegaleses conforman el mayor número de llegadas, según Chris Borowski, un portavoz de Frontex, la agencia de la guardia de fronteras y costas de la Unión Europea.

Mientras muchos pasan días en el mar, incontables personas más no sobreviven a la travesía.

La embarcación que volcó frente a la costa de Senegal el viernes fue avistada primero por la Armada de ese país, según Aliou Bayal Sow, un activista local involucrado en el rescate. En una entrevista, dijo que el barco había estado intentando regresar a la orilla cuando volcó no lejos de Kébémer, una ciudad al norte de la capital, Dakar.

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El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye --quien, a sus 46 años, es uno de los líderes más jóvenes de África-- expresó "profundo dolor" y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Reiteró una promesa de campaña de aumentar las oportunidades para los jóvenes en Senegal, donde alrededor del 23,5 por ciento de las personas entre 15 y 34 años están desempleadas, según cálculos de la agencia nacional de estadísticas.

"Nadie", agregó el domingo en una publicación en redes sociales, "debería tener que hacerse a la mar con el océano como su único horizonte".

Jeanna Smialek colaboró con la reportería desde Bruselas, Niki Kitsantonis desde Atenas y Babacar Fall desde Dakar, Senegal.

Amelia Nierenberg es reportera de noticias internacionales para el Times en Londres.

Saikou Jammeh es un reportero e investigador del Times afincado en Dakar, Senegal.

Jeanna Smialek colaboró con la reportería desde Bruselas, Niki Kitsantonis desde Atenas y Babacar Fall desde Dakar, Senegal.