El Premio Booker tiene a su primer ganador 'auténtico' de ciencia ficción

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El relato distópico de M. John Harrison, 'The End of Everything', superó a libros de mayor perfil de Marlon James, Elizabeth Strout y Douglas Stuart.

Cuando M. John Harrison comenzó su carrera como escritor en la década de 1960, a veces hablaba con otros autores de ciencia ficción sobre la mala reputación del género.

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"¿Por qué una obra de ciencia ficción bien escrita no debería considerarse ficción literaria?", recordó haber preguntado en una entrevista reciente con la BBC.

Unos 60 años después, la idea de que la escritura de ciencia ficción no puede alcanzar las cumbres de la literatura ha desaparecido desde hace mucho tiempo. Y el lunes, The End of Everything de Harrison, una novela que imagina a extraterrestres invadiendo el Reino Unido, ganó el Premio Booker, el prestigioso galardón literario.

Gaby Wood, la directora ejecutiva del premio, dijo en un comunicado de prensa que es "el primer ganador del Booker que ha surgido del mundo auténtico de la ciencia ficción", a diferencia de los libros ganadores del pasado de autores como Margaret Atwood y Kazuo Ishiguro, que "tomaron prestadas facetas" de la ciencia ficción.

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La clasicista Mary Beard, quien presidió el panel de jueces de este año, dijo en un comunicado que Harrison, de 81 años, había escrito una hábil novela "que te pone de cabeza, te saca una sonrisa irónica y, sorprendentemente, debido al tema, te deja con una punzada de optimismo".

"De verdad no esperaba estar aquí arriba esta noche, honestamente no lo esperaba: aquí en el fin de todo. Pero aquí estoy", dijo un Harrison visiblemente conmocionado al aceptar el premio. "Hablas a la ligera de que tu vida cambia, pero es raro cuando sucede. Por fin me siento como un verdadero escritor: totalmente falto de confianza".

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En la novela, unos extraterrestres llamados iGhetti se han apoderado del Reino Unido. El personaje principal de Harrison es un recolector de playa que encuentra un "artefacto" extraterrestre entre las olas, y luego viaja por la costa a medida que el objeto crece. A veces, intenta deshacerse del artefacto, pero en otras ocasiones parece vincularse con eso. Nadie a su alrededor sabe qué quieren los iGhetti, ni siquiera cómo llegaron.

"En general, se consideraba que habían 'surgido de internet'", escribe Harrison. "De hecho, esa era la teoría preferida de la propia internet; el medio seguía presentándose con firmeza --aunque con cierto tono de desesperación-- como el mensaje".

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Si bien se nutre de ciertos temas que son pilares de la ciencia ficción --como el desastre apocalíptico, la vida distópica y el contacto entre humanos y extraterrestres--, The End of Everything se resiste en gran medida a las convenciones del género. Harrison, por ejemplo, prescinde de gran parte de la construcción de mundos que ancla a los lectores en mundos desconocidos, optando en su lugar por descripciones ambiguas y a veces contradictorias que constantemente sacan de balance al lector.

Harrison ha dicho en entrevistas que comenzó su obra como un intento de escribir "una novela sobre el fracaso de la explicación en la sociedad", y consideró que un desastre era un buen punto de partida. Beard elogió la novela por mostrar que el apocalipsis, si alguna vez ocurre, sería "incomprensible".

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La novela de Harrison se impuso a dos títulos de mayor perfil de antiguos ganadores del Booker: The Disappearers de Marlon James y John, hijo de John de Douglas Stuart. The Things We Never Say de Elizabeth Strout, Black Bag de Luke Kennard y May We Feed the King de Rebecca Perry también fueron finalistas.

Patricia Lockwood, quien fue una de las jueces del premio de este año, dijo que no sabía quién era Harrison antes de leer su novela, pero que leer su obra le pareció "como conocer al resto de tu vida".

"La he leído cinco veces", agregó. "He escrito dos ensayos sobre ella y un poema".

El Premio Booker, uno de los principales galardones de la literatura, se otorga anualmente al libro seleccionado por un panel de jueces como la mejor novela escrita en inglés y publicada ese año en el Reino Unido. El premio incluye una suma en efectivo de 50.000 libras, unos 66.700 dólares, y, por lo general, un enorme impulso en las ventas.

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The End of Everything se suma a una prestigiosa lista de antiguos ganadores del Booker, incluido, más recientemente, La carne de David Szalay.

Aunque es relativamente desconocido en Estados Unidos, Harrison ha sido aclamado por mucho tiempo en el Reino Unido por los críticos, algunos de los cuales lo han llamado "el mejor escritor del que nunca has oído hablar". John Self, en una reseña de The End of Everything para The Times de Londres, dijo que Harrison ha "estado escribiendo libros desconcertantes y brillantes durante más de 50 años", comenzando con su debut en 1971, The Committed Men (al igual que su obra ganadora del Booker, está ambientada en un Reino Unido distópico).

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Nacido en Rugby, Inglaterra, en 1945, Harrison alimentó su cada vez mayor amor por la literatura mientras faltaba a la escuela y leía novelas en su biblioteca local. A mediados de la década de 1960, comenzó a publicar historias en revistas de ciencia ficción.

Los jueces del Premio Booker de este año dijeron que The End of Everything "puede leerse como un libro de suspenso, un misterio, una sátira, una distopía, una novela de carretera, una obra de realismo".

Aunque es probable que los fanáticos de la ciencia ficción celebren la victoria de Harrison en el Booker, la forma en que se enmarca su triunfo podría molestar al propio Harrison. En una entrevista reciente con The Daily Telegraph, Harrison dijo que se niega a que se mencionen en absoluto las palabras "ciencia ficción" en sus libros.

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"No represento a ninguna categoría, soy yo mismo", dijo en una conferencia de prensa celebrada tras la ceremonia del lunes.

"El género te limita como escritor", agregó. "Limitas a tu público, y yo no quiero hacer eso. Quiero dirigirme a cualquiera, a todos".

Alex Marshall es un periodista de cultura europea que reside en Londres.