Trump retoma las acusaciones de fraude electoral

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A menos de una semana de haber dicho que aceptaría los resultados, el presidente volvió a afirmar, sin aportar pruebas, que la votación había sido manipulada, pese a las contundentes victorias demócratas en las elecciones intermedias.

Durante años, el presidente Donald Trump ha afirmado sin evidencias que cualquier elección que perdió, o incluso que temió perder, fue amañada. Por eso sorprendió a muchos cuando dijo, la noche de las elecciones, después de que su partido sufriera una derrota aplastante en las legislativas intermedias la semana pasada, que estaba "absolutamente dispuesto" a aceptar los resultados.

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Eso duró menos de una semana.

"¿Alguien de verdad cree que estas 'Elecciones' fueron honestas?", escribió Trump el lunes en las redes sociales, renovando sus esfuerzos para sembrar dudas sobre el resultado ante las asombrosas victorias demócratas. "¿¿¿Cómo pudieron equivocarse tanto las Encuestas??? Algunas 'descargas' de votación anticipada fueron tan grandes que era imposible ganar, sin importar cuántas personas fueran a votar. ¡Todo se trata de las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!".

Trump ha regresado en los últimos días a su inclinación por amplificar teorías de conspiración sobre un fraude electoral generalizado. El sábado compartió varias publicaciones de otras personas que cuestionaban los resultados con enrevesadas teorías matemáticas sobre manipulación electoral.

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Los funcionarios electorales han dicho que la votación transcurrió con relativa normalidad, con pocos problemas importantes reportados y sin indicios de fraude generalizado.

Trump había intentado preparar el terreno para las acusaciones de fraude antes del día de las elecciones, con una intensa campaña para imponer más control federal sobre el proceso electoral y sembrar dudas sobre el resultado. Gran parte de su campaña fue bloqueada por los tribunales.

Su gobierno ordenó a los agentes federales revisar exhaustivamente los padrones estatales y las bases de datos federales para intentar encontrar votantes no ciudadanos. El gobierno demandó a 30 estados y al Distrito de Columbia por negarse a ceder a las exigencias del gobierno federal de entregar los padrones electorales. Pero sus afirmaciones de que una gran cantidad de no ciudadanos votaban ilegalmente se desmoronaron en los tribunales, y el gobierno perdió más de dos decenas de esos casos.

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La Corte Suprema bloqueó el intento de Trump de hacer que el Servicio Postal de Estados Unidos examinara las boletas por correo. El gobierno incluso intentó impugnar de forma preventiva la certificación de las elecciones al Senado de Alaska si el candidato republicano perdía por un margen estrecho, lo que en esencia buscaba anular la posible victoria de un rival antes de que se contaran los votos. Una jueza federal desestimó esa demanda.

El enfoque de Trump en las máquinas de votación en su publicación en las redes sociales del lunes fue notable, dados los esfuerzos de su gobierno en los últimos meses para sembrar dudas sobre si se puede confiar en las máquinas. El secretario de seguridad nacional de Trump le pidió al Departamento de Justicia en septiembre que examinara si se podía confiar en una máquina de votación de uso común para crear un registro verificable.

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Y Trump recibió el mes pasado en la Oficina Oval a Tina Peters, una exsecretaria del condado de Colorado que fue condenada por manipular máquinas de votación después de las elecciones de 2020. Peters ha instado a Trump a inspeccionar o confiscar las máquinas de votación, una medida que los expertos legales dicen que sería una extralimitación de la autoridad federal.

Las máquinas electorales ya están rigurosamente monitoreadas y reguladas mediante pruebas y certificaciones de agencias federales, los estados, oficinas electorales locales y laboratorios privados.

Las publicaciones de Trump de los últimos días siguen una pauta de larga data.

Una vez objetó los resultados de los premios Emmy. Afirmó falsamente que el presidente Barack Obama no había ganado el voto popular en 2012. Aseveró que el senador Ted Cruz de Texas le "robó" una victoria en las primarias de Iowa en 2016. Predijo, antes de derrotar a Hillary Clinton ese año para ganar la presidencia, que las elecciones generales estarían "amañadas". En la antesala de las elecciones de 2020, Trump volvió a predecir que le arrebatarían la victoria con trampas y se negó a comprometerse con una transferencia pacífica del poder, lo que desembocó en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

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Los demócratas denunciaron que Trump hubiera vuelto a su estilo de siempre.

"El patético regreso de Donald Trump al negacionismo electoral era inevitable", escribió en las redes sociales el senador Chuck Schumer, de Nueva York, líder demócrata. "Puede quejarse todo lo que quiera, pero nada cambiará esta verdad ineludible: durante los dos últimos años de su presidencia, Trump enfrentará las mayorías demócratas en el Congreso más grandes en décadas, todo porque ha sido un fracaso sin precedentes".

El giro de Trump hacia el negacionismo electoral recibió una reacción fría incluso de algunas personas de la derecha. Megyn Kelly, la comentarista conservadora, escribió dos palabras en respuesta a la publicación de Trump: "Basta ya".

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Luke Broadwater cubre la Casa Blanca para el Times.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca para el Times, y cubre al presidente Trump y su gobierno.