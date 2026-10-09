Terremoto en Panamá: se cancela la alerta de tsunami y se registran réplicas

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Con una magnitud preliminar de 7,7, el epicentro del sismo fue en la región sur del país. Hasta el momento solo se reportan heridos, no personas fallecidas.

Un terremoto con una magnitud preliminar de 7,7 se registró el viernes en Panamá, lo que causó el derrumbe de aproximadamente una decena de estructuras y sacudió la capital del país centroamericano, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) y videos que circulan en las redes sociales.

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El sismo se produjo sobre la 1:56 p. m., hora del este, según el USGS. Tuvo su epicentro a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba. Le siguió una serie de fuertes réplicas en las horas siguientes, incluida una a las 4:25 p. m. que alcanzó una magnitud preliminar de 6,9. Los geólogos señalaron que este era el principal riesgo para la región en este momento.

Según los geólogos, el sismo principal se sintió hasta Costa Rica. Sin embargo, ya no existe riesgo de que el sismo provoque un tsunami en la región inmediata, según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos.

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El epicentro se ubicó en la Península de Azuero, un afloramiento rocoso a varias horas en coche de la ciudad de Panamá, la capital del país. Aunque es un área remota, su vida silvestre y sus playas han atraído al turismo internacional. En la localidad costera de Playa Venao, el Hotel El Sitio se derrumbó, según Miguel Batista, alcalde de Pedasí, una localidad panameña cercana al epicentro del sismo. Otros videos que circulan en redes sociales muestran daños en caminos y carreteras.

Batista declaró a Telemetro, una estación de televisión panameña, que nadie resultó herido en el derrumbe del hotel. Indicó que algunas viviendas de la zona presentaban grietas, que un puente también había sufrido daños y que la zona se encuentra sin electricidad.

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Hasta el momento, agregó Batista, no se han registrado pérdidas de vidas humanas.

En la ciudad de Panamá, la capital, al noreste del epicentro del terremoto, los edificios se sacudieron y la gente salió a la calle, según las imágenes de video divulgadas en redes sociales. En la región de la capital viven unos 2 millones de personas.

Esta noticia está en desarrollo y se irá actualizando.

Jack Nicas y John Keefe colaboraron con reportería.

Mark Walker es un reportero del Times que cubre noticias de último momento y de cultura.

James Wagner cubre noticias y cultura en América Latina para el Times. Está radicado en Ciudad de México.

Jack Nicas y John Keefe colaboraron con reportería.