Ensalada navideña de perdiz en escabeche con granada y vinagreta (Pexels)

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El escabeche es una preparación muy ligada a la cocina tradicional española, una técnica llena de historia que aparece a menudo en preparaciones navideñas y que nos facilita en gran medida entrantes y primeros platos. En este caso optaremos por unas perdices en escabeche, acompañadas de una ligera ensalada llena de sabores frescos, ácidos y dulces.

Sobre una base de lechuga, añadiremos esta carne escabechada y las semillas de una granada, una fruta que aporta color, frescura y pequeños estallidos de sabor en cada bocado. El vinagre aromático propio de este escabeche encaja especialmente bien con una vinagreta de miel y mostaza, mientras que los picatostes de pan aportarán el punto crujiente que cualquier ensalada necesita.

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En esta ocasión, simplificaremos la receta utilizando una lata de perdices gourmet, lo que hará que esta ensalada quede lista en pocos minutos. Pero, si tenéis tiempo, también la podéis preparar casera, sustituyendo incluso la perdiz por pollo escabechado si buscamos una alternativa más sencilla. El resultado: una ensalada tan ligera como sabrosa y original, perfecta como primer plato o entrante para conquistar a nuestros invitados en cenas y comidas navideñas.

Receta de ensalada de perdiz en escabeche con granada

Esta ensalada se prepara con perdiz en escabeche desmigada, hojas de lechuga, granada y picatostes de pan. El truco para multiplicar el sabor consiste en emulsionar una vinagreta con parte del líquido del escabeche, miel, mostaza, aceite y vinagre.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos. Preparación: 20 minutos. Cocción: 5 minutos.



Ingredientes

1 perdiz en escabeche, de unos 250 g de carne limpia

1 granada

1 lechuga hoja de roble o mezcla de brotes verde.

100 g de pan de hogaza del día anterior

70 ml de aceite de oliva virgen extra

40 ml de vinagre de vino blanco

2 cucharadas del líquido del escabeche

1 cucharada de mostaza a la antigua

1 cucharada rasa de miel

1 cucharadita de azúcar moreno

Sal

Aceite de oliva para freír los picatostes

Cómo hacer ensalada navideña de perdiz en escabeche, paso a paso

Lava la lechuga y sécala muy bien. El exceso de agua puede diluir la vinagreta. Deshuesa la perdiz en escabeche. Separa la carne en hebras con los dedos y retira cualquier resto de hueso. Corta el pan en dados pequeños. Calienta una sartén con un poco de aceite de oliva. Fríe los dados de pan hasta que queden dorados y crujientes. Retira los picatostes y déjalos sobre papel de cocina para eliminar el exceso de grasa. Abre la granada y extrae los granos. Retira las membranas blancas para evitar sabores amargos. Prepara la vinagreta en un cuenco. Añade el líquido del escabeche, la mostaza, la miel, el azúcar moreno y una pizca de sal. Incorpora el vinagre y mezcla. Agrega el aceite de oliva poco a poco mientras bates con unas varillas. La mezcla debe quedar ligeramente emulsionada, con una textura más ligada. Coloca la lechuga en una fuente amplia. Añade la perdiz desmigada y reparte los granos de granada. Incorpora los picatostes justo antes de servir. Así conservarán todo su crujiente. Aliña la ensalada con la vinagreta. No la mezcles con demasiada antelación, porque las hojas pueden perder firmeza.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 raciones como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración:

Calorías: 350 kcal.

Proteínas: 24 g.

Grasas: 22 g.

Hidratos de carbono: 20 g.

Fibra: 4 g.

Azúcares: 8 g.

Sodio: 450 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada ya aliñada debe consumirse preferentemente en el momento.

Si necesitas adelantar trabajo, conserva por separado la lechuga, la perdiz, la granada, los picatostes y la vinagreta. Guarda todos los ingredientes en la nevera y monta la ensalada justo antes de servir.

Perdiz desmigada: hasta 3 días en un recipiente cerrado.

Vinagreta: hasta 3 días en la nevera.

Granada desgranada: hasta 2 días refrigerada.

Picatostes: hasta 2 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente.