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El mandatario decidió emprender un esfuerzo para ayudar a que el ejecutivo recuperara su puesto, según dos personas con conocimiento del asunto.

Jensen Huang fue restituido como director ejecutivo de Nvidia después de que el presidente Donald Trump pusiera en marcha maniobras durante días para brindar a la junta directiva de la empresa garantías de que Huang no enfrentaba cargos penales y no representaba un riesgo para la seguridad nacional, según dos personas con conocimiento del asunto.

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A fines de la semana pasada, Trump decidió que quería hacer todo lo posible para ayudar a Huang a recuperar su antiguo puesto, dijeron las personas, a pesar de las preocupaciones de sus propias agencias de seguridad nacional sobre la aventura amorosa de Huang con una mujer a la que consideraban un activo de la inteligencia china y que también se creía que estaba involucrada en un posible contrabando ilegal de chips de Nvidia a China.

Durante el fin de semana, Trump le pidió al vicepresidente JD Vance que hablara con Huang y trabajara con la junta directiva de Nvidia para resolver la situación. Vance habló en privado con Huang durante el fin de semana y ayudó a la junta directiva de Nvidia a obtener las garantías que necesitaba de que el gobierno de Trump no creía que el propio Huang representara un riesgo a la seguridad nacional. Solo un pequeño grupo de funcionarios del más alto nivel del gobierno estuvo al tanto de estas conversaciones.

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El domingo por la noche, la junta directiva de Nvidia le dijo al gobierno que anunciaría la restitución de Huang el lunes por la mañana antes de que abrieran los mercados. El anuncio incluía una nota sobre un nuevo comité de cumplimiento, destinado a ofrecer garantías públicas de que la empresa se estaba tomando en serio la investigación sobre el posible contrabando de chips avanzados. Se dijo que Trump estaba encantado de que el plan para restituir a Huang se haya ejecutado sin ninguna filtración.

Al ordenarle a Vance que interactuara con Huang y sus pares, Trump estaba recurriendo a uno de los miembros de su gobierno con las relaciones más sólidas en Silicon Valley. El vicepresidente es cercano a algunos de los mayores partidarios y admiradores de Huang, como David Sacks, el inversor y copresidente del Consejo Presidencial de Asesores sobre Ciencia y Tecnología. Anteriormente, Sacks se desempeñó como el asesor clave de Trump en temas de inteligencia artificial y criptomonedas.

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Los representantes de Huang y Vance se rehusaron a hacer comentarios. Un portavoz de Nvidia no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

El lunes por la mañana, Trump se regocijó por la medida de Nvidia, y dijo en su red social Truth Social que la empresa "tomó la decisión correcta y adecuada". El presidente vinculó explícitamente la restitución de Huang con la salud de la economía estadounidense.

"El País necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA a fin de asegurar el Éxito y la Prosperidad no solo de la Empresa, sino de la Economía Estadounidense", escribió Trump.

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Trump ha buscado separar a Huang de las investigaciones sobre el contrabando de chips que su gobierno está llevando a cabo. Como ha reportado previamente The New York Times, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha recopilado evidencia de que una mujer china, Alice Huang, estuvo en contacto con la principal agencia de espionaje de China durante más de un año al tiempo que tenía una aventura secreta con el director ejecutivo de Nvidia. Pero el gobierno de Trump no le dio a Jensen Huang la llamada sesión informativa defensiva, una advertencia de que tenía una relación con una mujer que se creía que era un activo de la inteligencia china.

La empresa con sede en Singapur que dirigía Huang, Megaspeed, está bajo investigación federal vinculada al contrabando de potentes chips de Nvidia a China, en contravención de las leyes de exportación de Estados Unidos.

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Trump ha minimizado la inteligencia e incluso ha afirmado que nadie en su gobierno le había informado sobre el asunto. De hecho, los asesores de Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, le informaron al menos en dos ocasiones sobre las preocupaciones de seguridad nacional que rodeaban la relación de Jensen Huang con Alice Huang.

Jensen Huang admitió a principios de este mes haber cometido infidelidades después de presentar inicialmente sus tratos con Alice Huang como una relación de negocios. También tuvo una aventura amorosa con una subordinada en Nvidia, informó el Times poco antes de que él renunciara.

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"El gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente algún riesgo para la seguridad nacional", dijo Trump en una publicación en redes sociales el lunes, poco después de que Nvidia anunciara el regreso de Huang. "El fiscal general de Estados Unidos ha confirmado que el gobierno estadounidense no posee evidencia de que él haya participado en alguna conducta ilegal".

En una breve entrevista telefónica el lunes por la mañana, Trump celebró la decisión de la junta directiva. "¿Hice un buen trabajo anoche?", preguntó.

"Simplemente pensé que él debería estar dirigiendo la empresa, y no sabía que esto iba a tener este tipo de impacto", dijo el presidente. "En realidad, nunca he visto nada parecido. Las acciones están al alza".

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Agregó que la junta directiva "habría sido muy diferente ayer, anoche, cuando hablé con ellos", de lo que habría sido una semana antes dada la caída del mercado de valores. Dio a entender que los inversores no tenían confianza en Colette Kress, quien se desempeñaba como directora ejecutiva interina de Nvidia.

El presidente señaló que Kress "dio una entrevista difícil" con Jim Cramer de CNBC.

Trump declinó responder preguntas sobre si cree que Alice Huang estaba trabajando con agencias de inteligencia chinas. También se rehusó a hablar sobre lo que el propio Rubio le había dicho, pero sí dijo que había consultado con altos funcionarios sobre si Jensen Huang tenía algún papel directo en el contrabando de chips y se le aseguró que no lo tenía.

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"Todos esos tipos lo sabían", dijo Trump, citando específicamente al fiscal general Todd Blanche y a Jay Clayton, el director de inteligencia nacional. "Tuve que acudir a ellos antes de recomendar esto. Mira, no puedo hacer esto y que luego, de repente, alguien sea imputado por, por lo que sea".

Agregó: "Llevan mucho tiempo estudiándolo" y "si hubiera algo malo, yo no lo habría hecho".

Enfatizó que, en su opinión, Huang cometió un error al renunciar.

"Yo no lo habría manejado de la manera en que él lo manejó", le dijo Trump a el Times sobre Huang, en referencia a su decisión de renunciar. "La parte de Peyton Place", dijo el presidente, en referencia a la telenovela de la década de 1960 basada en una novela sobre un pueblo envuelto en constantes escándalos sexuales.

"Sin eso, habría sido mucho más fácil porque eso atrajo la atención", dijo. "Ya sabes, había sexo de por medio, y el sexo vende mejor que las acciones".

Trump también dijo que Huang y su esposa, Lori, quien es una accionista importante de la empresa y que no ha hablado públicamente desde que el Times reportó sobre la relación cercana con Jensen Huang y Alice Huang, lo han "solucionado".

"Tiene una esposa muy muy muy buena, y lo han solucionado", dijo Trump. "Es una mujer fantástica".

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.

Jonathan Swan es un reportero en la Casa Blanca que cubre el gobierno de Donald Trump. Contáctalo de manera segura en Signal: @jonathan.941