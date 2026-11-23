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Un conjunto de datos gubernamentales hackeados subraya el inmenso costo humano de la guerra de desgaste del presidente Vladimir Putin.

Más de 700.000 soldados rusos han muerto en la guerra en Ucrania, según una nueva estimación publicada el lunes, lo que subraya el nivel extraordinario de sufrimiento que el presidente Vladimir Putin ha estado dispuesto a aceptar para perseguir sus objetivos de guerra.

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La estimación actualizada fue calculada por las publicaciones rusas en el exilio Meduza y Mediazona, haciendo uso de una gran cantidad de nuevos datos que dos grupos de hackers proucranianos obtuvieron del servicio estatal de estadísticas ruso, Rosstat. Los grupos, Ciberpartisanos de Bielorrusia y Silent Crow, dieron a conocer los datos a los medios de comunicación en las últimas semanas.

La estimación representa un aumento significativo respecto a las evaluaciones anteriores de cuántos soldados ha perdido Rusia en la guerra. El Kremlin ha ocultado esa información al público ruso, lo que deja a muchos rusos con solo una comprensión superficial de la magnitud de las muertes en el frente.

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Putin ha estado librando una guerra a gran escala contra Ucrania durante casi cinco años y no parece estar dispuesto a terminarla a corto plazo. Armado con una poderosa combinación de represión, censura y propaganda, el líder ruso ha mantenido en secreto información crítica sobre la guerra en su país y ha mitigado el descontento social por su alto costo.

Durante años, Meduza y Mediazona han estado rastreando las muertes de rusos en la guerra, principalmente mediante el análisis de registros sucesorios y avisos de defunción rusos. El hackeo agregó nuevas fuentes importantes a su análisis, incluidos datos del registro civil de Rusia y del sistema de intercambio de datos administrado por el gobierno, que proporcionan información anonimizada a Rosstat para fundamentar las estadísticas nacionales.

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Con base en esa nueva información, las publicaciones identificaron al menos 490.000 muertes de soldados registradas por el Estado ruso hasta septiembre. Pero las muertes aparecen regularmente en el sistema del gobierno ruso con un enorme desfase. Los datos, por ejemplo, no contabilizan la mayoría de las muertes de 2026 y muchas de 2025.

Basándose en métodos de proyección científica, las publicaciones elaboraron una estimación de cuál sería el número de muertos si los registros estuvieran completamente actualizados e incluyeran a las personas que figuraban como desaparecidas pero que muy probablemente estaban muertas.

La proyección determinó que Rusia probablemente había perdido a más de 700.000 soldados, un aumento significativo respecto a las estimaciones de muertes que las publicaciones dieron a conocer a principios de este año. La proyección no abordó cuántos soldados habían resultado heridos.

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The New York Times no confirmó de forma independiente los datos ni el análisis. Los recuentos exactos de muertes durante las guerras son muy difíciles de determinar, y los historiadores suelen discrepar sobre el número de bajas durante años después de un conflicto.

Michael Kofman, investigador sénior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, dijo que, si bien Rusia estaba perdiendo más soldados de los que reclutaba, Moscú todavía seguía en vías de reclutar unos 409.000 soldados en 2026. Las autoridades rusas siguen ofreciendo importantes incentivos salariales a los reclutas.

El ritmo de reclutamiento permite a Rusia soportar las pérdidas y seguir luchando, pero probablemente no mejorar su posición en el campo de batalla, dijo Kofman. A la larga, el Kremlin podría encontrarse sin suficiente infantería de asalto.

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Kofman dijo que, si Rusia no cambiaba la forma en que empleaba sus fuerzas, seguiría enfrentando "rendimientos decrecientes, sin perspectivas de mejora".

Hay relativamente poca información confiable en el dominio público sobre las pérdidas ucranianas. En general, se acepta que Rusia ha perdido muchos más soldados que Ucrania, porque los ejércitos que intentan avanzar casi siempre sufren un número de bajas significativamente mayor. Rusia también ha empleado tácticas que los expertos militares dicen que han aumentado su número de bajas en el campo de batalla.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington estimó que 150.000 combatientes ucranianos habían muerto en la guerra hasta junio. Dos sitios web opacos que rastrean información pública sobre las muertes ucranianas, Lostarmour.info y UALosses.org, sitúan el número de soldados ucranianos perdidos y desaparecidos en bastante más de 200.000.

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Alina Lobzina colaboró con la reportería.

Paul Sonne es jefe de la corresponsalía de Moscú, y lidera la cobertura de Rusia, el Cáucaso y Asia Central. Radica en Berlín.

Alina Lobzina colaboró con la reportería.