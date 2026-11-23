Sellers of PDRN claim that fragments of fish DNA can absorb into the skin and revitalize it. Is that true? (Javier Jaén/The New York Times) — FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED SCI SALMON DERIVED SERUM BY HOLLY BURNS FOR NOV. 22, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED —

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Una de las tendencias más recientes en el cuidado de la piel afirma que el ADN de pescado puede darle una apariencia rejuvenecida a tu rostro. ¿En verdad funciona?

La gente ha hecho muchas cosas extrañas y repugnantes en la búsqueda de la juventud y la belleza. ¿La tendencia más reciente en tratamientos para la piel? Ponerse esperma de salmón en la cara.

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En los últimos años, ese nuevo ingrediente ha aparecido en todo, desde sueros hasta mascarillas faciales de tela que tienen la intención de suavizar las arrugas, revertir el daño en la piel y lograr la venerada "glass skin", que es el sello distintivo de la popular tendencia surcoreana de cuidado de la piel.

Se le conoce como PDRN (polidesoxirribonucleótido), y consiste en fragmentos de ADN, comúnmente de las células reproductivas del salmón o la trucha, que han sido purificados y esterilizados. Eso podría sonar un poco desagradable, pero se ha vuelto cada vez más popular y se ha ganado los elogios de celebridades y de millones de personas más en las redes sociales.

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"Es provocador, llama tu atención", dijo Sungat Grewal, dermatóloga y codirectora de cirugía láser y dermatología cosmética en la Universidad de California, San Francisco.

Hay dos formas en las que el PDRN se administra en la piel: por vía tópica, cuando se mezcla en una crema o gel, o mediante una inyección. Los meses de invierno son una época en la que muchas personas se preocupan por la piel seca y opaca. Pero, ¿realmente deberías incorporar ADN de salmón en tu rutina de cuidado de la piel?

¿Cómo funciona el PDRN?

La investigación sobre el ADN derivado del salmón se originó en la década de 1980 en Italia y estaba enfocada principalmente en cómo inyectarlo en la piel podría ayudar con la cicatrización de heridas, como úlceras diabéticas, tejido óseo y quemaduras.

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El tratamiento demostró ser prometedor y lo suficientemente efectivo como para ser aprobado en Italia y Corea del Sur para uso farmacéutico. Los expertos tienen la hipótesis de que los fragmentos de ADN se unen a receptores profundos en la piel (conocidos como receptores de adenosina A2A), los cuales luego estimulan la producción de colágeno y el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Otra teoría es que el PDRN se descompone en componentes básicos que las células de la piel pueden reciclar para ayudar a producir y reparar el ADN.

Pero está en debate si esto se traduce en cuidado antienvejecimiento de la piel. "Solo porque puedas reparar una herida no significa que el mismo ingrediente vaya a revertir de manera significativa el daño en la piel", dijo Grewal.

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¿Inyectarlo te hará lucir más joven?

El primer uso cosmético de ADN de salmón comenzó en Corea del Sur en la década de 2010 como inyección. La técnica es un tanto más cuestionable y no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en Estados Unidos, aunque está disponible en algunos spas médicos y es legal en partes de Asia, Europa y Australia.

Aunque no hay estudios a largo plazo que muestren la eficacia de las inyecciones de PDRN en el uso cosmético, una pequeña cantidad de investigaciones ha mostrado mejoras limitadas en el rejuvenecimiento de la piel, así como en la prevención de cicatrices.

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Jennifer Powers, dermatóloga y profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, considera que la evidencia, cada vez más cuantiosa, es prometedora, aunque señaló que la eficacia del PDRN puede variar dependiendo de la longitud y pureza de los fragmentos.

"Tener datos sobre un producto no garantiza que otra versión del producto sea equivalente", dijo.

Otros son un poco más escépticos sobre la idea en su totalidad. "Estoy abierta a la posibilidad de que pueda funcionar, porque hay razones biológicas que no son una locura", dijo Grewal.

El problema clave, agregó, es que el PDRN necesita penetrar con la suficiente profundidad en la piel, donde están los receptores, para siquiera tener la posibilidad de unirse a ellos y activarlos. Incluso así, dijo, eso no garantizaría una mejora cosmética visible en la superficie.

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¿Qué hay de las cremas, sueros y mascarillas?

Los productos tópicos que contienen ADN de salmón pueden venderse legalmente en Estados Unidos como cosméticos, los cuales por lo general no requieren aprobación de la FDA. Están ampliamente disponibles sin receta y suelen ser asequibles.

Lamentablemente, también es mucho menos probable que funcionen, dijeron los expertos.

La razón principal es que los fragmentos de ADN en el PDRN son simplemente demasiado grandes para penetrar incluso la capa externa de la piel sin ayuda, dijo Zakia Rahman, dermatóloga y profesora clínica de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

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Además, la piel es excepcionalmente buena para mantener fuera moléculas solubles en agua como el ADN, dijo Kelly Dobos, química cosmética en la Universidad de Cincinnati. Y más aún, el PDRN puede descomponerse rápidamente cuando se expone a la luz y al calor.

Si las personas notan una mejora en su piel, dijo Rahman, es más probable que sea por otros ingredientes, como la glicerina, que es profundamente hidratante, o el ácido hialurónico, que puede suavizar temporalmente las líneas finas y las arrugas.

Los investigadores están explorando de manera tentativa diferentes métodos para ayudar al PDRN a penetrar en la piel --como descomponer aún más los fragmentos de ADN o encerrarlos en cápsulas a base de lípidos--, pero hay muy pocos estudios hasta ahora.

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Algunos consultorios de dermatología y spas médicos ofrecen un procedimiento en el que el PDRN se aplica por vía tópica directamente después del tratamiento con microagujas, el cual puede crear desgarros diminutos en la piel. La idea es que las moléculas tendrán una mejor oportunidad de penetrar, pero este método de administración --a menudo denominado "facial de esperma de salmón"-- tampoco está aprobado por la FDA, y Grewal dijo que las posibles preocupaciones de seguridad la hacen dudar.

"Si no es estéril, Dios no lo quiera, te estás exponiendo al riesgo de infección y reacciones inmunológicas".

¿Deberías ponerte ADN de salmón sobre o dentro de tu piel?

Powers dijo que estaba entusiasmada con los datos sobre el PDRN que han surgido hasta ahora, pero "advertiría a las personas que no deberían gastar miles de dólares en este tipo de cosas, especialmente si no están haciendo lo básico".

El uso constante de protector solar y un retinoide tópico de concentraciones que requieren venta con receta médica tienen mucha más evidencia clínica que los respalda para prevenir o mejorar los signos visibles del envejecimiento, coincidió Grewal. Todos los expertos dijeron que para hidratar la piel seca que viene con el invierno, incluso un petrolato tópico básico como la vaselina es más apropiado.

Aunque hay algo de validez científica detrás del potencial del ADN de salmón en la medicina cosmética, dijo Rahman, todavía es muy pronto para saber cuánta.

"Cuando lo veo desde una perspectiva de pulgar arriba o pulgar abajo, diría que mi pulgar está de lado y un poco inclinado hacia abajo", dijo.

Sin embargo, para los productos tópicos, Dobos sigue sin estar convencida en absoluto. "Si hubiera pensado que era algo especial", dijo, "ya me lo estaría untando en la cara".