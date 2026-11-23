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Al menos tres personas resultaron heridas. La ONU reporta un aumento del 445 por ciento en los bombardeos con drones en el país.

El lunes por la mañana, unos drones lanzaron explosivos que destruyeron una casa en una ciudad colombiana de importancia. Se trata del primer ataque de este tipo dentro de un gran centro poblado, a medida que los dispositivos de bajo costo transforman el conflicto entre los grupos armados del país y el ejército.

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Los drones hirieron a tres personas en la ciudad de Cúcuta, según George Quintero, un coronel en situación de retiro que ahora trabaja como asesor de seguridad para el gobierno regional. Agregó que lo más probable es que hubieran sido lanzados por uno de los dos grupos armados que luchan por el control de las economías ilícitas.

El ejército colombiano, con ayuda económica y técnica de Estados Unidos, ha luchado durante mucho tiempo contra insurgencias armadas y grupos criminales. En los últimos dos años, los drones comerciales de fácil acceso equipados con explosivos han dado a los grupos armados nuevas formas de atacar a las fuerzas del gobierno y aterrorizar a la población.

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Hasta ahora, esos ataques habían ocurrido en áreas relativamente rurales.

El ataque del lunes ocurrió alrededor de las 3 a. m., dijo Quintero en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio. La casa que sufrió los peores daños se encuentra a media cuadra de una comisaría de policía, la cual puede haber sido el objetivo del ataque. Más de 60 casas y negocios se vieron afectados por los explosivos, dijo Quintero, los cuales destrozaron ventanas y dejaron metralla en las paredes.

La Organización de Naciones Unidas reportó que los bombardeos con drones han aumentado a 333 incidentes en 2025 desde 61 en 2024, un aumento del 445 por ciento.

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Cúcuta se ubica en la frontera con Venezuela, en una región de extensos campos de coca, ingrediente base de la cocaína. Durante los últimos dos años, dos grupos armados --el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, y el Frente 33, un grupo disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-- han estado disputándose el control del territorio. Miles de personas han sido desplazadas por la violencia, y muchas otras han muerto.

La zona y los dos grupos han sido importantes objetivos militares para el nuevo presidente de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, así como para el gobierno de Donald Trump, que se ha enfocado en los grupos armados y las economías ilícitas en toda Latinoamérica. El mes pasado, en una región en la frontera entre Colombia y Venezuela al sur de Cúcuta, Estados Unidos asistió al gobierno venezolano en un ataque contra el ELN.

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Al preguntársele en Blu Radio si el gobierno colombiano disponía de la tecnología adecuada para combatir los ataques con drones, Quintero dijo que "no hay en este momento a nivel mundial la varita mágica que pueda, digamos, de alguna otra forma, contrarrestar eso".

"El gobierno nacional actual ha entregado unas herramientas, algunas, digamos algunas pistolas antidrones, algunos equipos que ellos obviamente en su inteligencia manejan y están en proceso de compra", agregó.

Pero varios ataques habían tenido lugar en áreas rurales justo cuando el asalto en Cúcuta estaba en marcha.

"Esta mañana también fueron cinco", dijo. "Es bastante complejo tener una cobertura total frente a esa tecnología de ataques".

El lunes por la mañana en Cúcuta, los explosivos habían destruido una casa y dañado otras, con cristales de ventanas reventadas esparcidos por la calle.

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"La bomba cayó encima de la casa", dijo Orlando Roa, quien relató que había escapado del ataque con su esposa y su hijo de 17 meses. Tenía metralla incrustada en la pierna, dijo. Su esposa y su hijo parecían encontrarse bien, pero estaban siendo atendidos en un hospital.

"Gracias a Dios que los protegió", dijo.

Federico Rios colaboró con la reportería desde Cúcuta, Colombia.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes para el Times, está radicada en Bogotá y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Federico Rios colaboró con la reportería desde Cúcuta, Colombia.