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La mujer en el centro del escándalo tuvo comunicación con la principal agencia de espionaje de China mientras mantenía una relación con Jensen Huang, según personas con conocimiento de los informes de inteligencia de EE. UU.

La junta directiva de Nvidia anunció el lunes que había restituido a Jensen Huang como director ejecutivo.

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La mujer china en el centro del escándalo de Nvidia se mantuvo en contacto con un funcionario de la principal agencia de espionaje de China durante más de un año mientras mantenía una relación secreta con Jensen Huang, según múltiples personas con conocimiento de los informes de inteligencia estadounidense que describen los encuentros.

La mujer, Alice Huang, estuvo en contacto con un agente del Ministerio de Seguridad del Estado (MSE) de China desde la primavera de 2025 hasta el otoño de este año, dijeron las personas con conocimiento de la inteligencia. Ese periodo coincide con al menos una parte del tiempo en que tuvo una relación con Jensen Huang, entonces el director del principal fabricante mundial de chips de inteligencia artificial avanzada.

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Las agencias de inteligencia estadounidenses también han reunido pruebas de que Kang Wei, socio comercial de Alice Huang que a menudo era presentado como su esposo, trabajó con la misma agencia de espionaje china, dijeron las personas.

El alcance y el momento específico de los contactos de Alice Huang con la agencia de espionaje --y el trabajo de Kang para el mismo servicio de inteligencia-- no se habían reportado previamente.

Los contactos de Alice Huang con la agencia de espionaje china el año pasado y hasta meses recientes ayudan a esclarecer cómo las autoridades estadounidenses llegaron a creer que Jensen Huang, quien renunció como director ejecutivo de Nvidia a principios de este mes, era el objetivo de una operación de inteligencia.

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Corresponden no solo a la temporada en que él mantenía la relación, sino también a al menos una parte del periodo en que la empresa de Alice Huang, Megaspeed, adquiría grandes cantidades de chips avanzados de Nvidia, algunos de los cuales fueron a centros de datos en el sudeste asiático que prestaban servicios a empresas tecnológicas chinas como Alibaba, y algunos de los cuales se sospecha que fueron contrabandeados a China.

Personas aliadas de Jensen Huang, incluido el presidente Donald Trump, han buscado minimizar el escándalo y cuestionado si Alice Huang espiaba para la inteligencia china. Pero la información recién revelada enfatiza los contactos continuos que ella tuvo con el Ministerio de Seguridad del Estado, incluso mientras mantenía una relación sentimental con Jensen Huang.

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También ayuda a detallar por qué algunos funcionarios estadounidenses han estado preocupados de que el papel de Alice Huang sea solo un elemento de un impulso mucho más amplio de China en esa batalla tecnológica. El Ministerio de Seguridad del Estado ha priorizado enfocarse en adquirir chips de alta gama y promover las ambiciones de inteligencia artificial de China.

Los funcionarios estadounidenses están investigando el papel de Alice Huang y Kang en una red de empresas del sudeste asiático, incluida Megaspeed, que han sido vinculadas con el posible contrabando de chips de Nvidia a China, para evadir las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses aún trabajan para determinar el alcance total y la duración de su trabajo con la inteligencia china.

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La inteligencia recopilada por Estados Unidos contiene pruebas --incluyendo registros de envíos-- que demuestran el papel de Alice Huang y Kang en esa red de empresas, dijeron personas con conocimiento de los informes de inteligencia. The New York Times ha reportado previamente que Alice Huang y su familia tienen una red de conexiones con contratistas de defensa chinos.

Jensen Huang inicialmente describió su relación con Alice Huang como interacciones normales con una clienta comercial. Él reconoció una relación solo después de que el Times reveló el mes pasado que Alice Huang había sido identificada por Estados Unidos como un activo de la inteligencia china y que el director de Nvidia había sido captado en vigilancia electrónica dirigida a ella.

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Él renunció este mes después de que el Times reportó posteriormente que había tenido una relación con una subordinada en Nvidia. Los funcionarios del gobierno nunca le proporcionaron una "sesión informativa defensiva" sobre Alice Huang, una advertencia de que la mujer con la que tenía una relación había sido vinculada a la inteligencia china.

La Casa Blanca y un portavoz de Jensen Huang declinaron hacer comentarios. El Departamento de Estado, la embajada china en Washington, Alice Huang y Kang no respondieron a las solicitudes de comentarios el domingo.

Antes de que el escándalo saliera a la luz pública, los asesores de Trump le dijeron en al menos dos ocasiones que la inteligencia estadounidense había descubierto los vínculos de Alice Huang con la agencia de espionaje china y que ella tenía una relación cercana con Jensen Huang mientras él todavía dirigía Nvidia, según funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de las sesiones informativas.

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En ambas ocasiones, incluso cuando su asesor de seguridad nacional lo discutió con él, el presidente restó importancia a las preocupaciones y dejó en claro que no quería intervenir en el asunto. Los funcionarios dijeron que Trump consideraba a Jensen Huang como un aliado valioso y a Nvidia como esencial para la salud de la economía y el mercado de valores estadounidense. Trump ha sugerido recientemente que Nvidia debería considerar traer de vuelta a Jensen Huang como director ejecutivo, una posibilidad que la junta directiva de la empresa había rechazado.

"Tenemos que proteger a nuestra gente brillante. Jensen es uno de ellos", dijo el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el viernes. "Creo que la empresa, si fuera inteligente, tomaría a ese hombre brillante, aceptaría una disculpa y lo dejaría volver a trabajar".

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Trump ha afirmado que nadie en su gobierno le habló de ninguna inteligencia que indicara que Alice Huang era un activo de la inteligencia china.

"No sé si es una espía", dijo. "Por lo general, lo que sucede con eso es que cualquier mujer hermosa que viene al país y que proviene de China, dicen que es una espía".

De hecho, su gobierno ha estado monitoreando los contactos de Alice Huang con la agencia de espionaje china durante más de un año, un periodo en el que el Ministerio de Seguridad del Estado ha estado intensificando su nuevo papel en buscar darle a China una ventaja en inteligencia artificial.

"Esta red de empresas que trabajan para conseguir y contrabandear chips de Nvidia se alinea precisamente con la misión principal declarada recientemente del MSE de eludir y socavar los controles de exportación estadounidenses sobre semiconductores y otras tecnologías clave", dijo Matt Pottinger, quien sirvió como asesor adjunto de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump, y quien es el director ejecutivo de la firma de investigación de código abierto Garnaut Global.

El Ministerio de Seguridad del Estado ha declarado durante décadas que su misión es combatir el espionaje y eliminar las amenazas políticas al gobierno del Partido Comunista en China. El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, emitió una declaración similar de cinco puntos a fines del año pasado. Luego, en abril, dio a conocer una nueva y sexta misión: superar los "bloqueos" que asfixian el acceso de China a tecnologías clave como la inteligencia artificial.

"Profundizar en la lucha contra los bloqueos y avanzar de manera integral en la innovación, el desarrollo de la industria y las aplicaciones de la inteligencia artificial", escribió Chen en una revista del partido. "Enfocarse en abordar los 'puntos de control' de las tecnologías críticas".

"Suponer que el MSE no estaba en el centro de esta operación sería suponer que son incompetentes", agregó Pottinger. "Esa no es una suposición que yo haría".

Las agencias de espionaje estadounidenses todavía están trabajando para comprender el papel desempeñado por Kang, el socio comercial de Alice Huang, a quien ella presentaba a sus colaboradores como su esposo. Múltiples personas con conocimiento de la inteligencia dijeron que Estados Unidos había recolectado pruebas de que Kang trabajó con el Ministerio de Seguridad del Estado.

Alice Huang también parece haberse reunido con funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública de China, la principal agencia de aplicación de la ley de la nación, según múltiples personas con conocimiento de los informes de inteligencia estadounidenses.

Alice Huang, su hermana, Kang y las empresas asociadas a ellos han surgido como una rama significativa del esfuerzo chino por construir centros de datos y adquirir acceso a chips de Nvidia para entrenar potentes modelos de inteligencia artificial. La red de Huang ha sido vinculada con esfuerzos para suministrar los potentes chips a contratistas militares de propiedad estatal china que desempeñan trabajos para el Ejército Popular de Liberación.

Poca de la inteligencia sobre Huang y su red se ha proporcionado al Capitolio, pero los legisladores de ambos partidos están exigiendo sesiones informativas.

Una sesión informativa este mes para los principales legisladores por parte de John Ratcliffe, el director de la CIA, y Jay Clayton, el director de inteligencia nacional, estaba originalmente programada para hablar sobre Irán, pero los reportajes del Times sobre Nvidia llevaron a los legisladores a hacer preguntas sobre Jensen Huang y Alice Huang. Sus respuestas plantearon más preguntas y dejaron a algunos legisladores perplejos.

Los funcionarios del gobierno de Trump pospusieron una sesión informativa de seguimiento para los principales miembros del personal de seguridad nacional programada para el miércoles pasado, en la que los altos funcionarios iban a compartir detalles de la inteligencia recopilada sobre Alice Huang.

La inteligencia sobre Huang se mantuvo en estricta confidencialidad dentro del gobierno hasta que el Times reportó la existencia de la información a fines de octubre. Tras bastidores, el secretario de Estado Marco Rubio, quien también es el asesor de seguridad nacional, había escrito un memorando confidencial, fechado el 30 de marzo de este año, que detallaba los vínculos de Huang con la inteligencia china.

Jonathan Swan es un reportero en la Casa Blanca que cubre el gobierno de Donald Trump. Contáctalo de manera segura en Signal: @jonathan.941

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.