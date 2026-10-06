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España despeja el camino para que Puigdemont regrese a Cataluña

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El Tribunal Supremo español canceló una orden de arresto contra Carles Puigdemont, quien vive en un exilio autoimpuesto en Bélgica.

El Tribunal Supremo español ha cancelado una orden de arresto contra Carles Puigdemont, el líder separatista catalán que huyó del país en 2017 y ha estado viviendo en Bélgica, lo que le permite regresar a Cataluña.

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La decisión, que el tribunal anunció el martes por la tarde, allana el camino para que Puigdemont se beneficie de una ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados en 2024.

La decisión se produjo horas después de que el Tribunal Constitucional de España dictaminara que el Tribunal Supremo debe aplicar la ley de amnistía en su totalidad, después de que un juez del Tribunal Supremo se negara a cancelar las órdenes de arresto contra Puigdemont y otros líderes separatistas que enfrentaban cargos de malversación de fondos. El Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra sobre asuntos constitucionales en España, ya había ratificado la propia ley de amnistía.

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La decisión del Tribunal Constitucional de aplicar la amnistía es una "victoria del independentismo", dijo un portavoz del partido separatista catalán que lidera Puigdemont, Junts.

Como presidente del gobierno de Cataluña en octubre de 2017, Puigdemont estuvo en el centro de una crisis nacional cuando organizó un referéndum sobre la independencia de Cataluña, la próspera región del noreste, después de que los tribunales españoles declararan que era ilegal. El Parlamento de Cataluña declaró formalmente la independencia ese mismo mes. En respuesta, el gobierno central conservador de España envió a la policía, disolvió el Parlamento regional y asumió el control directo de Cataluña.

El enfrentamiento, la mayor crisis constitucional de España en décadas, terminó con algunos líderes separatistas en prisión y partió a Cataluña por la mitad, lo cual dejó profundas divisiones. Las tensiones avivaron el sentimiento nacionalista en otras partes de España, y un partido de extrema derecha ha capitalizado el descontento.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, impulsó la ley de amnistía a finales de 2023 con el objetivo declarado de restaurar la "reconciliación y concordia" en la sociedad catalana. El Partido Socialista de Sánchez gobierna la región en la actualidad y celebró el fallo del Tribunal Constitucional.

"El tiempo nos ha dado la razón; Cataluña avanza", dijo Salvador Illa, el presidente catalán, el martes en una publicación en las redes sociales.

Los críticos de Sánchez aprovecharon la cancelación de la orden de arresto de Puigdemont para atacar la ley de amnistía. Lo ven como una recompensa política después de que Junts respaldara el regreso de Sánchez como presidente del gobierno en el Congreso en 2023.

"Nada puede borrar que la amnistía es otro engaño más de Sánchez", dijo el líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, el martes en una publicación en las redes sociales.

Pero los políticos de Junts, incluido Puigdemont, quien regresó brevemente a Cataluña en 2024, se han desilusionado de Sánchez. El partido ayudó a rechazar un proyecto de ley de vivienda propuesto el viernes, una derrota para Sánchez que lo impulsó a convocar elecciones anticipadas el 29 de noviembre.

Cuando la ley de amnistía entró en vigor en 2024, un juez del Tribunal Supremo se negó a aplicarla a quienes fueron condenados por malversación de fondos. El juez argumentó que el uso de dinero público para el impulso independentista equivalía a un enriquecimiento personal, una de las excepciones a la ley de amnistía.

Uno de los líderes separatistas apeló ante el Tribunal Constitucional, que dictaminó el martes que el Tribunal Supremo no podía excluir los casos de malversación de fondos de la amnistía. La decisión sentó un precedente para otros líderes separatistas, incluido Puigdemont, que ahora pueden regresar a España sin ser arrestados.

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