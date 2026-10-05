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EE. UU. retira bombarderos de base aérea del Reino Unido tras nuevas amenazas

Estados Unidos se apresuró durante el fin de semana a retirar los 12 bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de una base aérea en el sur de Inglaterra después de que los comandantes recibieron nuevas amenazas sobre un complot respaldado por Irán contra la instalación, dijeron el domingo dos funcionarios estadounidenses.

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La retirada fue muy inusual: este tipo de movimientos rara vez se realizan con tanta rapidez desde una base aérea aliada en un país en tiempos de paz a miles de kilómetros de una zona de combate.

La necesidad de trasladar los bombarderos fuera de la base, RAF Fairford, se consideró tan urgente que algunos de los aviones y sus tripulaciones de vuelo partieron mientras los aviones de reabastecimiento aéreo todavía estaban siendo movilizados para apoyar sus vuelos a Estados Unidos. Al menos tres de los aviones habían aterrizado en su base de origen en Dakota del Sur para el domingo, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos operativos.

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El Comando Europeo del Pentágono confirmó el domingo que los bombarderos habían salido de Inglaterra, pero se negó a hacer comentarios sobre cualquier nueva advertencia.

"Podemos reconocer ahora que todos los bombarderos estadounidenses que estaban desplegados en RAF Fairford se están reubicando en sus bases de origen en Estados Unidos", dijo el comando en un comunicado. "Los bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos operan de manera habitual en todo el mundo para apoyar la preparación y los requisitos operativos de la fuerza mundial".

El Ministerio de Defensa británico se negó a hacer comentarios sobre los movimientos de los activos militares estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses se negaron el domingo a especificar la naturaleza de la nueva información que provocó la rápida retirada de los bombarderos de la Fuerza Aérea, algunos de los cuales acababan de llegar la semana pasada como parte de una rotación normal de fuerzas. Un funcionario estadounidense dijo que la nueva información era parte de las mismas advertencias de amenaza que surgieron hace tres semanas, pero los detalles específicos y la sensación de urgencia se dispararon en las últimas 24 horas, lo que alarmó a los comandantes.

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La retirada repentina de los bombarderos se produjo una semana después de que la policía británica arrestó a cinco hombres que habían estado viajando el domingo pasado por la mañana en camionetas blancas cerca de la base, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los hombres fueron liberados bajo fianza un día después, luego de que las autoridades no descubrieron explosivos en las camionetas.

Pero la policía ha dicho en repetidas ocasiones que los hombres siguen bajo investigación, y un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní fue arrestado el jueves bajo sospecha de preparar actos terroristas.

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El primer ministro Andy Burnham dijo la semana pasada que el gobierno británico creía que Irán participó en la planificación de esos eventos. Los funcionarios estadounidenses y británicos, así como los de Alemania e Israel, creen que la operación está conectada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o con otro cuartel general militar en Teherán. Irán ha negado las acusaciones.

El episodio ha presentado a las autoridades un sinfín de enigmas mientras intentan esclarecer los eventos de la semana pasada, que incluyen los arrestos, la frenética evacuación de 85 hogares, un robot de desactivación de explosivos que registró las camionetas y una reunión de seguridad nacional convocada por Burnham.

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En julio, la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado en el que advertía que permitir a Estados Unidos usar la base "hace responsable a Londres" de las acciones estadounidenses. "Cualquier base utilizada para lanzar ataques contra territorio iraní", dijo el comunicado, "es un objetivo legítimo para nuestras fuerzas".

En septiembre, los comandantes militares estadounidenses recibieron una advertencia escalofriante de las agencias de inteligencia estadounidenses y de otros países de Occidente, según funcionarios estadounidenses con conocimiento de la información. RAF Fairford era el objetivo de un posible ataque respaldado por Irán.

Los turbios esbozos de un complot se habían reconstruido a partir de una combinación de comunicaciones interceptadas, informantes y otros datos de inteligencia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que sus funcionarios de inteligencia también advirtieron a sus homólogos británicos de un probable ataque patrocinado por Irán, aunque no proporcionaron un objetivo específico. Las evaluaciones confidenciales advirtieron que los ataques de seguimiento probablemente incluirían drones.

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Después de esa advertencia inicial el mes pasado, aumentó la preocupación entre los funcionarios de toda Europa. Según un alto funcionario estadounidense, Israel advirtió a Alemania que las bases estadounidenses allí se encontraban en mayor riesgo, y destacó en particular las de Spangdahlem y Ramstein.

Un complot respaldado por Irán para perpetrar un ataque en el Reino Unido sería una escalada importante por parte de Teherán contra un país occidental, en lo que parece ser una represalia por la guerra liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Michael D. Shear colaboró con reportería desde Londres.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas. Se le puede contactar de manera segura en Signal: ericschmitt.36.

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Michael D. Shear colaboró con reportería desde Londres.