Una persona sostiene una bandera francesa mientras los manifestantes marchan durante el sexto sábado de protestas contra el alto costo de vida y la violencia policial, organizadas por el movimiento de los "chalecos amarillos" y a las que se sumaron estudiantes de secundaria y universitarios que exigen mejores condiciones escolares, en París (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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El viernes, diversos grupos de estudiantes llevaron a cabo protestas simultáneas y coordinadas en varios países europeos para exigir el fin de la guerra, de los recortes al gasto en bienestar social y, en algunos casos, del propio capitalismo.

Fue la versión más reciente de los levantamientos mundiales de jóvenes que se han extendido por las calles desde Francia hasta India este año, y que han ayudado a impulsar sorpresas electorales recientes en Europa y en el continente americano.

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Las encuestas muestran que los jóvenes frustrados desempeñaron un papel desproporcionadamente importante al sacar del poder mediante el voto a líderes nacionalistas en Hungría y Serbia, al elegir al primer senador negro de Misisipi desde la Reconstrucción, y al encarrilar a un partido alemán de extrema derecha para gobernar un estado de Alemania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Estos jóvenes podrían resultar cruciales en las próximas elecciones en Francia y España.

“Cada vez es más difícil no conectar todos los diferentes problemas que enfrenta nuestra generación”, dijo Adam Powell-Davies, de 27 años, presidente nacional en el Reino Unido de Estudiantes Socialistas, uno de los grupos que organizaron las protestas del viernes. “No solo en países específicos, sino a nivel mundial”.

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Los beneficiarios de esta rabia juvenil son ideológicamente difusos. Incluyen a centristas, así como a políticos insurgentes de extrema izquierda y extrema derecha que ofrecen soluciones drásticas y atractivas en redes sociales a los males de un orden mundial inestable.

Los organizadores y los expertos dicen que el tejido conectivo entre estos espasmos de ira juvenil es la frustración con las estructuras de poder político establecidas, sea cual sea su inclinación ideológica, y la percepción de que las oportunidades económicas se les escapan de las manos a los jóvenes.

Una década de pandemia, guerra, aumento de las temperaturas y un ajuste de cuentas fiscal generacional en las economías ricas se han combinado para alimentar los temores de que los jóvenes tal vez nunca disfruten de la paz, la prosperidad y las libertades de sus padres y abuelos. Países como Francia lidian con una alta deuda pública y enfrentan decisiones difíciles sobre cómo mantener las promesas de los generosos sistemas de bienestar social.

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“No hay futuro para nosotros”, dijo en una entrevista Laura Spearey, una estudiante de tecnología de la información de 27 años de Bilbao, España, que viajó al Reino Unido para unirse a las protestas del viernes.

Citó las dificultades para conseguir vivienda, atención médica y otras necesidades de la edad adulta: “No tienes ninguna oportunidad de tener tu propia vida, de construir tu proyecto de vida”.

Esas ansiedades han persistido durante años: también impulsaron las protestas de “Occupy” que siguieron a la crisis financiera de 2008. Pero los datos de las encuestas sugieren que son cada vez más urgentes, incluso en países como Alemania, donde las tasas de desempleo juvenil siguen siendo más bajas —y hay menos deuda pública— que en el Reino Unido y Francia.

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En Alemania, las preocupaciones económicas de los jóvenes han crecido en la última década, según “Juventud en Alemania”, un estudio académico que ha encuestado a más de 2000 jóvenes al año durante nueve años.

“La pregunta crucial no es simplemente si los jóvenes de hoy están objetivamente en peores condiciones que las generaciones anteriores”, dijo Klaus Hurrelmann, profesor de salud pública y educación en la Hertie School de Berlín y coautor del estudio “Juventud en Alemania”. “Lo que importa es que muchos de ellos están empezando a creer que las promesas tradicionales de nuestra sociedad ya no se aplican a ellos”.

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En gran parte de Europa, esa creencia se ha visto alimentada aún más por las promesas de los gobiernos de gastar cada vez más en defensa nacional en los próximos años, tanto para compensar la disminución del apoyo militar estadounidense al continente como para contrarrestar las amenazas de Rusia. Los manifestantes más jóvenes han pedido que se revierta ese aumento, pues dicen que drena el dinero necesario para la educación, la atención médica y otros servicios sociales.

En Alemania, muchos grupos de protesta dicen que fueron motivados a manifestarse debido a los esfuerzos del gobierno para alentar a los jóvenes a inscribirse en el servicio militar en un intento por reforzar las fuerzas de combate, una medida que a muchos jóvenes les preocupa que conduzca a un servicio militar obligatorio.

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En una lista de demandas publicada antes de las protestas del viernes, uno de los grupos alemanes que organiza los eventos, “Gen Z Regelt” —que se traduce aproximadamente como “La generación Z se encarga”—, pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz, quien ha tomado la iniciativa en el aumento del gasto militar alemán. También dice “ni una persona, ni un centavo, para las fuerzas armadas alemanas”.

Las demandas del grupo, al igual que las de los demás detrás de los eventos del viernes, se inclinan fuertemente hacia la izquierda. Critican al sistema capitalista. En particular, se abstienen de criticar a las generaciones mayores que se han beneficiado de las oportunidades que temen estar perdiéndose, como comprar casas y asegurar pensiones generosas. En cambio, enmarcan el conflicto como uno de trabajadores contra ricos y poderosos.

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“No es una batalla de los jóvenes contra los viejos”, dijo Hannah Ponting, de 20 años, miembro de Estudiantes Socialistas en la Universidad de Liverpool, quien está ayudando a coordinar las protestas allí. “Ninguno de esos grupos controla a dónde va este dinero”.

En Berlín en septiembre, sentimientos similares —y un aumento de la votación de personas de tan solo 16 años— ayudaron al partido de extrema izquierda Die Linke a lograr una victoria sorpresiva en las elecciones de la ciudad.

Sin embargo, en otras partes de Europa y del mundo, la ansiedad ha llevado a los votantes jóvenes hacia la extrema derecha, así como hacia la izquierda.

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Según encuestas recientes en Francia, aproximadamente uno de cada cinco votantes menores de 25 años dice que votará por el principal partido de extrema derecha en las elecciones del próximo año, y una proporción aún mayor votó por la extrema derecha en las elecciones legislativas francesas de 2024.

En el estado alemán de Sajonia-Anhalt, las encuestas a boca de urna mostraron que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, obtuvo más del 40 por ciento de los votantes más jóvenes en unas elecciones estatales en septiembre, más del doble de la proporción de cualquier otro partido. El principal candidato de la AfD, Ulrich Siegmund, es una telegénica estrella de TikTok que prometió restaurar las oportunidades para el estado mediante la deportación de algunos migrantes, el otorgamiento de nuevos beneficios a los padres jóvenes y el fin del apoyo alemán a Ucrania.

El éxito de la AfD y de Die Linke en Alemania ilustra lo rápido que los votantes jóvenes están dispuestos a volverse en contra de los partidos políticos que prometieron cambios rápidos pero no los cumplieron, dijo Hurrelmann de la Hertie School. Hace tan solo cinco años, los jóvenes alemanes acudieron en masa a los partidos de centro en unas elecciones nacionales.

Ahora los centristas han perdido frente a la AfD y Die Linke, los cuales han prometido un cambio radical al rechazar el modelo de gobierno basado en el consenso que por mucho tiempo ha dominado la vida alemana.

“Son completamente libres de prometer de todo”, dijo Hurrelmann, “porque en este momento no están en posición de cumplirlo”.

Los partidos tradicionales tienen pocos incentivos para satisfacer las demandas de los jóvenes, porque hacerlo corre el riesgo de alejar a los votantes mayores que conforman la mayoría de sus coaliciones, dijo Tim Vlandas, profesor de la Universidad de Oxford que estudia las consecuencias políticas del envejecimiento de la población.

Si la extrema izquierda o la extrema derecha llegaran al poder, agregó, probablemente enfrentarían presiones similares, porque también tendrían que apelar a las generaciones mayores para mantenerse en el gobierno.

Ese ciclo, dijo, solo aumentaría la presión sobre los jóvenes para salir a las calles. “Cuando no influyes en la política, puedes protestar. Puedes marginarte y dejar de votar”, dijo. O, agregó, “puedes radicalizarte”.

© The New York Times 2026.