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El gobierno del presidente Trump había solicitado los nombres de los migrantes indocumentados con antecedentes penales que vivían en el albergue del Bronx.

El gobierno de Mamdani ha cerrado el último refugio para migrantes de la ciudad, un almacén adaptado del Bronx que ha sido el origen de una prolongada batalla judicial con el gobierno de Donald Trump.

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Con el cierre del refugio, que la alcaldía anunció el jueves por la noche, el alcalde Zohran Mamdani argumentó que ya no necesitaba cumplir con un citatorio de la agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que solicitaba los nombres de los migrantes indocumentados con antecedentes penales que vivían allí.

Un juez federal en Manhattan había ordenado este mes al gobierno de Mamdani que respondiera al citatorio después de una batalla judicial de 11 meses que había puesto a Mamdani en un aprieto legal y político.

En lugar de acatar, los abogados de la ciudad presentaron el jueves una carta de tres páginas al juez Lewis A. Kaplan, en la que argumentaban que el citatorio del ICE ya no era relevante porque la ciudad había cerrado el refugio, conocido como Bruckner.

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"A la luz del cierre de Bruckner el día de hoy, hay cero residentes actuales de Bruckner", decía la carta. "En consecuencia, no habrá residentes actuales de Bruckner para identificar, lo que hace que este asunto resulte irrelevante".

La alcaldía se negó a decir dónde vivían los migrantes o si habían sido reubicados en el sistema tradicional de refugios para personas sin hogar de la ciudad.

Funcionarios de la ciudad señalaron que Mamdani, al asumir el cargo en enero, había ordenado que se cerrara el refugio Bruckner para fin de año. La población del refugio se había reducido de 1414 migrantes en enero a 172 para el 6 de noviembre, cuando el juez ordenó a la ciudad cumplir con el citatorio, según funcionarios de la ciudad.

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El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Es posible que el cierre del refugio no ponga fin a esta saga. La carta de la ciudad decía que los funcionarios del gobierno de Mamdani habían consultado con el gobierno de Trump y que el gobierno federal todavía tenía la intención de seguir adelante con la citación judicial.

El problema comenzó con los citatorios que el ICE entregó a la ciudad el año pasado, cuando Eric Adams aún era alcalde.

El ICE solicitaba los nombres de los migrantes albergados en los refugios que habían entrado a Estados Unidos de forma ilegal. La ciudad se negó en repetidas ocasiones a cumplir con los citatorios, que los abogados de la ciudad describieron como una "expedición de pesca" que socavaría las políticas de santuario que prohíben que Nueva York ayude al ICE a hacer cumplir las leyes migratorias.

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La fiscalía federal en Manhattan demandó a la ciudad en diciembre, en un intento de obligar a la ciudad a cumplir con el citatorio que solicitaba los nombres de los migrantes que vivían en el refugio Bruckner, el cual cuenta con 2200 camas. Mamdani continuó la lucha contra el citatorio en los tribunales cuando asumió el cargo en enero.

Después de una audiencia a principios de este año, el juez Kaplan determinó que el ICE estaba interesado en obtener solo los nombres de los migrantes en el refugio que habían sido acusados o condenados por uno de ocho delitos graves, que incluyen asesinato, violación, agresión y robo.

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El juez concluyó que entregar los nombres no resultaría oneroso para la ciudad y que el ICE parecía llevar a cabo una investigación legal destinada a deportar a los migrantes con antecedentes penales graves.

El 6 de noviembre, el juez ordenó a la ciudad enviar una lista de los residentes del refugio a un perito especial que sería nombrado por el tribunal y que revisaría minuciosamente la lista para identificar a los migrantes con antecedentes penales graves.

Con el refugio cerrado, Kaplan tendrá que fallar sobre si el citatorio de los registros de los migrantes sigue siendo válido.

Luis Ferré-Sadurní es reportero y cubre migración para The New York Times.