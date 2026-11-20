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El acuerdo eliminaría algunas barreras introducidas por el Brexit, una década después de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea.

Los líderes británicos y europeos acordaron el viernes en Bruselas eliminar algunas de las barreras introducidas por el Brexit, una década después de que los votantes del Reino Unido decidieran abandonar el bloque, que ahora está integrado por 27 naciones.

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La reconfiguración ha sido revitalizada por el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, quien declaró esta semana que el Brexit "no ha funcionado". "Es como el traje nuevo del emperador, donde nadie está dispuesto a decir la verdad evidente", dijo Burnham el lunes, y agregó: "Hemos perdido más de lo que hemos ganado en los últimos 10 años".

Se interponen muchos obstáculos entre el Reino Unido y una relación drásticamente más estrecha con Bruselas, pero los funcionarios están reduciendo lentamente las diferencias.

Esto es lo que hay que saber.

¿Qué se acordó y qué sigue descartado?

Los términos del acuerdo anunciados en la cumbre son específicos y se quedan muy lejos de revertir el Brexit. Aun así, Burnham dijo que su gobierno estima que sumará hasta un 0,5 por ciento a la economía británica, y lo describió como la "mayor medida individual de crecimiento que podríamos tomar en este Parlamento".

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El acuerdo es el resultado de meses de trabajo diplomático que comenzó bajo el anterior primer ministro laborista, Keir Starmer. Incluye:

La relajación de las restricciones al comercio alimentario y agrícola. Esto ayudará a los agricultores y minoristas británicos, quienes se han quejado desde el Brexit del papeleo necesario para exportar bienes a la UE. Un programa de "experiencia juvenil", que permite a 100.000 jóvenes europeos trabajar, viajar o estudiar en el Reino Unido por un máximo de tres años, y a 100.000 jóvenes británicos hacer lo mismo en el bloque. Los costos de las matrículas no están del todo resueltos: Europa está presionando para que haya tarifas más bajas para sus estudiantes en el Reino Unido. Las dos partes acordaron tomar una decisión en un plazo de seis meses. Un acuerdo para realinear los sistemas de comercio de emisiones de carbono del Reino Unido y la UE. Algunos cambios introducidos después del Brexit no se discutieron, entre ellos:

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La libertad de circulación, que permite a los ciudadanos de la UE y a sus familias mudarse y trabajar fácilmente dentro del bloque. Política comercial: el Reino Unido negocia y alcanza sus propios acuerdos comerciales tras el Brexit, mientras que, en la Unión Europea, la política comercial es elaborada por el bloque. ¿Qué impulsa el acercamiento?

En el Reino Unido, el cambio de tono ha venido desde lo más alto.

"Después de 10 años", dijo Nathalie Tocci, politóloga italiana de la Universidad Johns Hopkins, "hay un primer ministro que está dispuesto a reconocer abiertamente lo que todos han sabido durante 10 años: que el Brexit fue un gran, disculpa mi inglés de Oxford", y terminó la idea con un improperio.

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Eso ha abierto la puerta a una conversación seria sobre el futuro de la relación del Reino Unido con la Unión Europea, dijo.

La reconfiguración también está fuertemente influenciada por tres países que no están en la sala.

El presidente Donald Trump ha pasado dos años trastocando el comercio global con aranceles, presionando a Europa para que asuma una mayor responsabilidad por su propia defensa, congraciándose con Rusia y sorprendiendo a los aliados. Eso ha empujado a los socios más cercanos de Estados Unidos a buscar amigos en otros lugares.

Tanto Europa como el Reino Unido enfrentan riesgos económicos derivados de las exportaciones de China y la carrera por la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos. Y las continuas agresiones de Rusia contra Ucrania han subrayado la necesidad de la preparación en materia de defensa.

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La reconfiguración es "una reacción a Donald Trump, pero no solo eso: también se trata de reconocer que, en un mundo menos basado en reglas, necesitas tener una masa crítica", dijo Fabian Zuleeg, director ejecutivo del European Policy Center, un centro de análisis.

¿Qué sigue?

Las encuestas sugieren que una clara mayoría de los británicos ahora piensa que el Brexit fue un error. Pero incluso algunos funcionarios laboristas partidarios de la reincorporación admiten que desconfían de otro debate enconado.

También temen que un acercamiento a la UE pueda beneficiar a Nigel Farage, el líder a favor del Brexit de Reform UK, y a Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador. Ambos políticos están ansiosos por revivir las peleas sobre la migración y la soberanía británica que impulsaron la campaña a favor de la salida.

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Incluso aquellos que apoyan lazos más estrechos entre el bloque y el Reino Unido sugieren que nada en un segundo matrimonio político será fácil.

"Cuando el Brexit se decidió mediante un referendo, hubo una falta de claridad sobre lo que eso significaba exactamente", dijo esta semana Sonja Hyland, embajadora de Irlanda en el Reino Unido, en un evento en Chatham House en Londres. Eso dificulta la negociación.

Si bien Burnham ha dejado la puerta entreabierta a que el Reino Unido posiblemente se reincorpore al bloque algún día, insistió en que solo presentaría opciones al público, y que cualquier decisión se tomaría después de las próximas elecciones generales. "En cada etapa, el pueblo británico será quien mande", dijo.

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Cualquier paso para reincorporarse a la UE, a la unión aduanera o a una relación a la medida como la que el bloque tiene con Suiza, podría llevar años. Al Reino Unido le tomó más de cinco salir.

Tampoco está claro cómo abordaría el bloque un intento de reincorporación, especialmente después de una serie de elecciones que sucederán el próximo año.

"Por mucho que la gente pueda extrañar al Reino Unido, también hay un fuerte sentimiento de: bueno, se fueron, y nosotros hemos tenido que seguir adelante", dijo Rebecca Christie, investigadora principal en Bruegel, un instituto de investigación.

Megan Specia colaboró con reportería.

Jeanna Smialek es la jefa del buró en Bruselas del Times.

Michael D. Shear es el corresponsal principal del Reino Unido para The New York Times, y cubre la política y la cultura británicas y la diplomacia en todo el mundo.

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Megan Specia colaboró con reportería.