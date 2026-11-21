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La detención de Fausto Isidro Meza Flores, capo de la droga y uno de los 10 más buscados por el FBI, desató el caos en Sinaloa.

Un capo de la droga mexicano que era uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI fue capturado en el estado noroccidental de Sinaloa, dijo el gobierno mexicano el sábado, en una operación que desató el caos cuando sicarios del cártel y fuerzas militares se enfrentaron.

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La detención del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, el viernes por la noche, fue una importante victoria en la campaña de México contra sus principales organizaciones criminales. Meza Flores se encontraba entre los narcotraficantes más poderosos de Sinaloa, donde una guerra entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa ha dejado miles de muertos y ha sumido al estado en una violencia implacable.

La Secretaría de Defensa Nacional de México dijo en un comunicado el sábado que la operación para capturar a Meza Flores se había llevado a cabo en coordinación con agencias estadounidenses. Los representantes del Departamento de Estado y el FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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La Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) declaró en un comunicado: "Esta operación subraya la importancia crucial del intercambio de inteligencia para identificar a los peligrosos líderes de los cárteles". Asimismo, elogió a las autoridades mexicanas que llevaron a cabo la operación, y calificó la captura como un "duro golpe" para el cártel.

Junto con Meza Flores se detuvieron a otros dos miembros del cártel: su mano derecha y su responsable financiero, según dijo el sábado en las redes sociales el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes en la Casa Blanca que, durante una cumbre celebrada esta semana en China, le dijo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que los cárteles controlaban su país. Sheinbaum ha rechazado públicamente esa descripción.

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Meza Flores era el líder de la organización narcotraficante Beltrán Leyva, originalmente parte del poderoso Cártel de Sinaloa, antes de comenzar su propio grupo, que es conocido como la organización criminal Meza-Flores, en Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses describen al grupo como una organización fuertemente armada y violenta que controla la producción y distribución de drogas en partes de México. Lo acusan de traficar grandes cantidades de fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a Estados Unidos.

Meza Flores comparte un apodo similar, pero no está emparentado con Joaquín Guzmán Loera, el capo de la droga mexicano encarcelado conocido como el Chapo, quien ayudó a dirigir el Cártel de Sinaloa antes de su arresto en 2014. De hecho, los dos hombres fueron rivales en el mundo del narcotráfico mexicano y libraron una sangrienta guerra por el territorio a finales de la década de 2000.

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Meza Flores nunca ha sido tan prominente como su homónimo. Pero aunque Meza Flores ha operado mayormente de forma discreta, tiene la reputación de ser un actor importante --y violento-- en el narcotráfico mexicano. Era el jefe criminal dominante en el norte de Sinaloa, según Adrián López, el editor de un importante periódico en la capital del estado que ha cubierto de cerca las guerras de los cárteles durante décadas.

La operación para capturar a Meza Flores sumió a la ciudad norteña de Guasave en el caos el viernes por la noche cuando las fuerzas federales fueron atacadas, según una publicación en X de la agencia de seguridad pública del estado, que instó a los residentes a refugiarse en sus casas y evitar una importante carretera que conecta las partes norte y sur del estado.

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Camiones ardieron en las carreteras principales y sonaron disparos en varios vecindarios, según informaron los medios de noticias locales. En imágenes compartidas por cadenas de televisión mexicanas, helicópteros sobrevolaron la zona, y uno de ellos pareció disparar hacia el suelo.

Un partido de béisbol profesional fue suspendido mientras sonaban disparos. Videos publicados en redes sociales mostraron a los aficionados corriendo en masa hacia los pasillos del estadio para refugiarse y a los jugadores huyendo del campo. En otra grabación compartida por una cadena de televisión mexicana, un reportero que cubría los enfrentamientos se agachó entre dos autos cuando comenzó el tiroteo. Mientras se desarrollaba el tiroteo, algunas personas se refugiaron en supermercados, tiendas, cines e iglesias.

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El sábado por la mañana, las secuelas de la violencia eran evidentes por todo Guasave: había automóviles calcinados por las carreteras; soldados vigilaban el cercano aeropuerto internacional de Los Mochis, donde se habían cancelado varios vuelos; y las gasolineras estaban carbonizadas.

Los fiscales federales en Washington, que presentaron acusaciones contra Meza Flores en 2012 y 2019, actualizaron los cargos hace apenas dos meses, lo que sugiere que las autoridades estadounidenses continuaban la persecución en su contra. En ese momento, los fiscales pidieron a un juez que supervisa el caso que cancelara una orden de arresto emitida a nombre de Meza Flores en 2019 porque las autoridades planeaban buscar su detención con la tercera acusación actualizada.

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Esa acusación se basó en las anteriores, pero agregó algunos cargos nuevos, incluidos cargos de terrorismo que acusan a Meza Flores de actuar en apoyo al Cártel de Sinaloa. Un mes después de que Trump regresara a la Casa Blanca, el Departamento de Estado designó al cártel como una organización terrorista extranjera. La agencia había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Meza Flores.

La actualización también acusaba a Meza Flores de secuestrar a un miembro de la Guardia Nacional mexicana en Oaxaca en octubre de 2022 y matarlo. Además, lo acusa de contrabandear unos 6000 kilogramos de metanfetamina a través de la frontera cerca de Eagle Pass, Texas, en febrero de 2024.

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El grupo de Meza Flores, anteriormente un acérrimo rival del Cártel de Sinaloa, se alió recientemente con una facción del cártel llamada Los Mayos, según López. Los Mayos han estado luchando contra otra facción llamada Los Chapitos por el control del cártel desde 2024, después de que uno de sus fundadores, Ismael "el Mayo" Zambada, fuera puesto bajo custodia estadounidense.

Trump ha prometido "desmantelar" los cárteles y frecuentemente ha planteado la posibilidad de enviar fuerzas militares estadounidenses a México. "No podemos dejar que los cárteles controlen México", dijo en una conferencia de prensa el viernes, después de confirmar que le había dicho a Sheinbaum que pensaba que, de hecho, las organizaciones narcotraficantes eran demasiado poderosas en México. "Son nuestros vecinos".

Sheinbaum ha descartado repetidamente una intervención militar estadounidense en suelo mexicano, incluso mientras su gobierno ha profundizado la cooperación en seguridad con Washington.

Bajo la presión de Trump, el gobierno de Sheinbaum ha intensificado su ofensiva nacional contra los grupos criminales. Las autoridades mexicanas han arrestado a decenas de miles de personas, han incautado cientos de toneladas de drogas y han destruido miles de laboratorios clandestinos y otros sitios utilizados para fabricar drogas. México también ha transferido a decenas de sospechosos de narcotráfico a la custodia estadounidense.

Alan Feuer, Emiliano Rodríguez Mega y Lynsey Chutel colaboraron con reportería.

Paulina Villegas es reportera del Times radicada en Ciudad de México, desde donde cubre organizaciones criminales, narcotráfico y otros temas que afectan a la región.

Alan Feuer, Emiliano Rodríguez Mega y Lynsey Chutel colaboraron con reportería.