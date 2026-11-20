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No hubo heridos ni daños por tres incidentes que las autoridades polacas llamaron una probable "provocación" de Rusia durante los ejercicios militares de los aliados de Ucrania.

Polonia dijo el viernes que tres objetos rusos, incluido al menos un misil, violaron su espacio aéreo y se estrellaron en territorio polaco, y denunció los episodios como una probable "provocación" rusa. El incidente ocurrió tras una oleada de ataques aéreos rusos en la vecina Ucrania y se produjo mientras Polonia albergaba un ejercicio militar de dos semanas de los aliados de Ucrania.

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"Tres objetos, objetos rusos, violaron el espacio aéreo polaco", dijo el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, a los periodistas en Varsovia, la capital. "Cayeron en suelo polaco. Uno explotó".

Las autoridades polacas dijeron que nadie resultó herido y que no hubo reportes de daños.

Las imágenes de seguridad verificadas por The New York Times muestran que uno de los objetos impactó cerca del pueblo de Nowy Lipowiec, en el este de Polonia, a unos 48 kilómetros de la frontera con Ucrania. Otro video verificado muestra humo blanco que se elevaba desde el lugar donde cayó el objeto en tierras de cultivo cerca de una zona boscosa. La policía local dijo que el impacto había causado un incendio, pero que no se habían reportado heridos.

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[Video a continuación: El humo blanco se elevaba desde las tierras de cultivo donde uno de los objetos se había estrellado en un video compartido por la agencia nacional de noticias de Polonia, PAP.]

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, el ministro de Defensa de Polonia, dijo en una conferencia de prensa que las autoridades habían encontrado impactos en tres lugares cerca de la frontera oriental del país con Ucrania. El de Nowy Lipowiec, dijo, involucró "un misil que violó el espacio aéreo polaco y fue localizado en ese lugar".

Marcin Kierwinski, el ministro del Interior de Polonia, dijo en las redes sociales que los residentes habían recibido alertas móviles sobre las violaciones del espacio aéreo. Las sirenas antiaéreas sonaron en la madrugada del viernes en la ciudad oriental de Lublin, al norte de los lugares de impacto.

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[Video a continuación: se escucharon sirenas antiaéreas en la ciudad polaca de Lublin al amanecer del viernes.]

No quedó claro de inmediato si los tres objetos eran drones, misiles, restos resultantes de la intercepción de dichos objetos, o una combinación de ambos.

Aun así, Tusk describió el incidente como "otro capítulo de la escalada rusa". Los objetos cayeron mientras la coalición de los dispuestos, un grupo de más de 30 países que apoyan a Ucrania, llevaba a cabo ejercicios militares programados en Polonia.

"Parece que estamos lidiando con una provocación intencional", dijo Tusk. No fue "ninguna coincidencia", añadió, que los objetos "cayeran cerca del sitio de los ejercicios militares de la coalición, apoyados por las tropas polacas".

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Los funcionarios polacos dijeron que la coalición estaba llevando a cabo ejercicios el viernes en Nowa Deba, a aproximadamente 32 kilómetros de uno de los tres lugares de impacto, y que varios funcionarios de defensa extranjeros estaban presentes. Los ejercicios, liderados por Francia y el Reino Unido, involucran a fuerzas de 11 países, duran dos semanas y están programados para terminar el domingo.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, dijo que aviones de combate de la alianza defensiva habían sido desplegados en respuesta al último incidente. "Este incidente es claramente peligroso, una consecuencia de la guerra en curso de Rusia contra Ucrania", dijo en las redes sociales.

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Rusia no comentó de inmediato sobre el episodio.

El general Ireneusz Nowak, un comandante militar polaco, dijo en la conferencia de prensa que era difícil determinar solo por las imágenes de radar qué eran los tres objetos. Pero eran muy rápidos, lo que sugiere que eran misiles de crucero o drones propulsados a chorro, dijo.

Kosiniak-Kamysz, el ministro de defensa, dijo que las primeras alertas se activaron a la 1:40 a. m. "F-16 polacos, Gripens suecos, un avión de reconocimiento Saab y un avión de reabastecimiento en vuelo MRTT holandés participaron en la operación", dijo en las redes sociales.

En los años transcurridos desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los drones se han infiltrado rutinariamente en el espacio aéreo de la OTAN, y no fue la primera vez que la guerra en Ucrania traspasó la frontera de Polonia.

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En julio, un misil ruso se estrelló en Polonia durante un ataque nocturno a la vecina Ucrania, según la OTAN. En 2022, un misil de defensa aérea que Ucrania había lanzado accidentalmente cayó en suelo polaco.

Aunque Tusk dijo el viernes que estaba siendo "cauteloso" con sus palabras, dijo que "sabemos con certeza que lo que cayó en suelo polaco provino de Rusia".

El incidente se produjo durante un ataque ruso a gran escala con misiles y drones contra Ucrania en la madrugada del viernes que tuvo como objetivo la infraestructura energética y de transporte ucraniana; golpeó puentes en Kiev, la capital, y causó cortes de energía de emergencia en varias regiones.

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Lara Jakes, Marc Santora e Ivan Nechepurenko colaboraron con reportería.

Aurelien Breeden es editor del Times en Londres y cubre noticias internacionales.

Lara Jakes, Marc Santora e Ivan Nechepurenko colaboraron con reportería.