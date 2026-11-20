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Las prácticas de entrenamiento ocurren después de una serie de tiroteos que involucraron a agentes durante la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Agentes federales de migración en Nueva York comenzaron ejercicios de entrenamiento este mes enfocados en realizar controles de vehículos, esto tan solo semanas después de que un agente disparó e hirió a un migrante dominicano en su automóvil en un vecindario de Manhattan.

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La agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) lleva a cabo prácticas de arresto en el estacionamiento de un complejo remoto que pertenece a la Reserva del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en el sureste de Brooklyn, según correos electrónicos internos y documentos federales obtenidos por The New York Times. El entrenamiento ocurre después de una serie de tiroteos que involucraron a agentes durante la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

La oficina de campo del ICE en Nueva York lleva a cabo los ejercicios en un sitio cercado donde entrenan los reservistas de los Marines en Floyd Bennett Field, una extensión de tierras de parques federales de 526 hectáreas a orillas de la bahía de Jamaica que también tiene senderos y áreas recreativas para el público.

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La actividad comenzó después de que oficiales del ICE en Nueva York informaron sobre "un mandato" para ampliar los entrenamientos y contactaron al Cuerpo de Marines a finales de octubre para solicitar el espacio, según los documentos internos. No quedó claro qué precipitó exactamente el mandato.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, firmó un acuerdo con el Cuerpo de Marines este mes para usar tres aulas y un estacionamiento en el lugar, el Complejo Curtin Garvey, según los documentos.

El entrenamiento, del cual no se había informado anteriormente, continuará hasta el 31 de diciembre. No está claro cuántos agentes participarán en los ejercicios, que son dirigidos por personal del ICE, no por los reservistas de los Marines.

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El miércoles por la mañana, un reportero y un fotógrafo del Times vieron a por lo menos una decena de hombres con chalecos y sudaderas que efectuaban prácticas alrededor de cinco vehículos en el estacionamiento.

Algunos rodearon los vehículos con armas de entrenamiento desenfundadas. Otros parecían jugar el papel de sospechosos, y salían de los vehículos con las manos detrás de la cabeza o salían corriendo para simular un escape.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no podía confirmar la existencia de lugares de entrenamiento debido a preocupaciones de seguridad.

[El video a continuación muestra las prácticas alrededor de vehículos en un estacionamiento el miércoles].

Pero el comunicado decía que el ICE llevaba a cabo un entrenamiento de seguimiento a nivel nacional para los nuevos reclutas que habían sido entrenados bajo un plan de estudios acelerado cuando el ICE contrató a miles de agentes durante el año pasado.

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El aumento en las contrataciones generó preocupaciones sobre el nivel de entrenamiento y verificación de antecedentes de los nuevos agentes. En junio, en medio del escrutinio nacional posterior a una serie de tiroteos del ICE, Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, le dijo al Congreso que el ICE volvería a los "estándares regulares" de entrenamiento.

"Como hemos dicho todo este tiempo, el entrenamiento del ICE no termina cuando los reclutas se gradúan de la academia", indicó el Departamento de Seguridad Nacional en su comunicado esta semana, y agregó que el ICE también impartía un nuevo entrenamiento médico y de control de multitudes.

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La Reserva del Cuerpo de Marines no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El Servicio de Parques Nacionales, que administra Floyd Bennett Field, remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional.

Las detenciones de vehículos se convirtieron en un punto de tensión en la campaña de deportaciones del gobierno de Trump durante el verano, después de que agentes del ICE le dispararan fatalmente a una persona en Houston y a otra en Biddeford, Maine, en el lapso de una semana. Ambos recibieron disparos después de que los agentes intentaron detener sus vehículos.

El gobierno de Trump le ordenó brevemente al ICE que detuviera la mayoría de las revisiones de vehículos después de la oposición de ambos partidos, pero cambió de rumbo a medida que la agencia aumentó los arrestos a nivel nacional. El aumento de las detenciones ha seguido desarrollándose en toda Nueva York durante redadas de madrugada, especialmente en vecindarios con gran población de migrantes.

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Las prácticas de entrenamiento se producen a medida que los líderes demócratas en Nueva York han buscado restringir la presencia del ICE.

El mes pasado, el alcalde Zohran Mamdani reprendió a la agencia después de que un agente del ICE disparó al menos siete tiros e hirió a Oscar Belgal, un migrante dominicano, mientras estaba en un automóvil con su hijo de 5 años. Mamdani amenazó con demandar al ICE por su uso de estacionamientos propiedad de la ciudad para organizar operaciones.

Floyd Bennett Field es una extensa área recreativa que incluye un puerto deportivo, un centro de visitantes y un campo de tiro con arco. También alberga un complejo militar utilizado por los reservistas de los Marines --principalmente el 6.° Batallón de Comunicaciones-- para realizar prácticas de entrenamiento a lo largo de la costa de Brooklyn.

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El miércoles, el entrenamiento del ICE estaba a la vista desde detrás de dos cercas de alambre tejido que separan el recinto del Cuerpo de Marines de la playa.

Durante un ejercicio, dos hombres vestidos de civil y con chalecos se acercaron a un vehículo gris con armas de entrenamiento de color azul desenfundadas.

"Abra la puerta", gritó uno de los hombres.

Un agente en entrenamiento dentro del vehículo salió por la puerta del lado del pasajero y se colocó las manos detrás de la cabeza antes de caminar hacia atrás en dirección a los oficiales que realizaban el arresto. Cerca de allí, un pescador estaba de pie en la playa, mirando la bahía, con dos cañas enterradas en la arena.

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Las prácticas del ICE amenazan con convertir a Floyd Bennett Field en un pararrayos en el debate migratorio del país una vez más.

El área se convirtió primero en una fuente de división en 2023, cuando Eric Adams, el alcalde en ese momento, construyó un refugio de carpas para albergar a más de 2000 personas migrantes en el pico de la crisis migratoria de Nueva York bajo el mandato del expresidente Joe Biden. Los gigantescos dormitorios en carpas fueron erigidos en un antiguo aeródromo no muy lejos del complejo del Cuerpo de Marines.

Los funcionarios de la ciudad cerraron el refugio en enero de 2025, tan solo días antes de que Trump volviera al poder, temerosos de que, debido a que la carpa estaba en terrenos federales, el ICE pudiera arrestar y deportar fácilmente a los migrantes.

Hamed Aleaziz, Michael D. Regan y Dana Rubinstein colaboraron con reportería.

Luis Ferré-Sadurní es reportero y cubre migración para The New York Times.

Hamed Aleaziz, Michael D. Regan y Dana Rubinstein colaboraron con reportería.