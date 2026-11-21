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Fausto Isidro Meza Flores figuraba entre los narcotraficantes más poderosos de Sinaloa y era uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

Fausto Isidro Meza Flores, un capo mexicano de la droga y uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, ha sido capturado, dijo el sábado el gobierno mexicano.

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Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, figuraba entre los narcotraficantes más poderosos de Sinaloa, un estado en el noroeste de México donde los cárteles producen fentanilo y otras drogas ilícitas en masa, las cuales tienen como destino Estados Unidos y otras partes del mundo.

Las autoridades estadounidenses han descrito a Meza Flores como uno de los principales narcotraficantes en la región y líder de la organización Meza-Flores, un grupo violento y fuertemente armado. Fue acusado formalmente por primera vez en Estados Unidos hace más de una década, y ha estado en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI desde el año pasado.

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Esto es lo que sabemos sobre el capo de la droga.

¿Cómo se volvió tan poderoso?

Meza Flores, de 44 años, parece haberse abierto camino entre las filas de los cárteles de la droga de México. Fue líder de la organización narcotraficante de los Beltrán Leyva, que se separó del Cártel de Sinaloa en 2008, según el Departamento del Tesoro.

El Cártel de Sinaloa, el cual fue fundado y liderado por Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, e Ismael Zambada García, conocido como el Mayo, es uno de los sindicatos del crimen más grandes y temidos del mundo. Las rivalidades entre cárteles y organizaciones que se escindieron durante luchas internas han provocado devastadoras guerras de pandillas en México.

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(Meza Flores comparte un apodo similar, pero no está emparentado con Guzmán Loera, quien fue arrestado en 2014).

La separación de los Beltrán Leyva desató una sangrienta guerra regional, según el Departamento del Tesoro, el cual emitió sanciones contra el grupo. El grupo Beltrán Leyva fue fundado por Arturo Beltrán Leyva, un contrabandista de armas y drogas, y sus hermanos, y su brazo armado es considerado "uno de los más despiadados y brutales en la forma en que eliminan a sus enemigos", según el Departamento de Estado.

Meza Flores se convirtió más tarde en el líder de su propio grupo, la organización criminal Meza-Flores.

¿De qué se acusa a su grupo?

El grupo Meza-Flores ha contrabandeado toneladas de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a Estados Unidos desde varios lugares de México, según funcionarios estadounidenses. El grupo ha operado durante mucho tiempo desde la ciudad norteña de Guasave en Sinaloa, según las autoridades estadounidenses.

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En 2013, el Departamento del Tesoro designó oficialmente a Meza Flores y a su grupo como una organización narcotraficante y vinculó a la esposa, los padres, la hermana y los tíos de Meza Flores con la empresa criminal.

Meza Flores libró una brutal guerra territorial con el Cártel de Sinaloa, la cual provocó que los asesinatos relacionados con las drogas se cuadruplicaran entre 2008 y 2012, aproximadamente, así como un repunte en los secuestros y ataques incendiarios, dijo el Departamento del Tesoro en 2013.

Pero el grupo Meza-Flores se había aliado recientemente con una facción del cártel que ha estado luchando por el control, según Adrián López, el editor de un importante periódico en la capital del estado de Sinaloa que ha cubierto de cerca las guerras de los cárteles.

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El grupo Meza-Flores es responsable de las muertes de muchos policías mexicanos, así como de militares y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según el FBI.

¿Cuánto tiempo lo ha buscado Estados Unidos?

Meza Flores fue acusado formalmente en mayo de 2012 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos relacionados con la posesión y distribución de cocaína y metanfetamina. En 2019, un gran jurado federal emitió una nueva acusación en su contra con cargos adicionales de narcotráfico y violaciones de armas de fuego.

El año pasado, el FBI añadió a Meza Flores a su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

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Los fiscales federales en Washington actualizaron los cargos contra Meza Flores hace dos meses, lo que sugiere que las autoridades estadounidenses todavía lo perseguían activamente. La más reciente acusación añadió nuevos cargos, incluidos cargos de terrorismo que acusan a Meza Flores de actuar en apoyo al Cártel de Sinaloa, y lo acusó de secuestrar y asesinar a un miembro de la Guardia Nacional de México en Oaxaca en 2022.

¿Cómo fue capturado?

La Secretaría de Defensa de México dijo en un comunicado el sábado que el operativo se había llevado a cabo en coordinación con agencias estadounidenses.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) dijo en un comunicado que la captura de Meza Flores "asesta un duro golpe a una organización criminal despiadada" y "subraya la importancia crucial del intercambio de inteligencia para identificar a los peligrosos líderes de los cárteles".

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Los representantes del Departamento de Estado y del FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El operativo para capturar a Meza Flores sumió a Guasave en el caos el viernes por la noche. La agencia de seguridad pública del estado de Sinaloa instó a los residentes a resguardarse en casa y mantenerse alejados de una carretera principal que conecta las partes norte y sur del estado para evitar ataques entre miembros del cártel y las fuerzas federales.

Paulina Villegas y Alan Feuer colaboraron con reportería.

Lynsey Chutel es una reportera del Times afincada en Londres que cubre noticias de última hora en África, Medio Oriente y Europa.

Paulina Villegas y Alan Feuer colaboraron con reportería.