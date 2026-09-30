5 síntomas gastrointestinales que nunca debes ignorar

Sometimes a miserable bout of diarrhea is caused by nothing more than nerves or a 24-hour stomach bug. But similar symptoms could also represent something far more serious. (Laura Coutinho/The New York Times) -- FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY DIGESTIVE SYSTEM ISSUES by LEGASPI of SEPT. 29, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED.

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Los expertos dicen que estas señales de advertencia siempre deben llevarte a hablar con un médico.

A veces, un episodio terrible de diarrea no es causado por nada más que nervios o un virus estomacal de 24 horas. Los gases persistentes y la hinchazón pueden ser desencadenados por un vuelo de larga distancia reciente.

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Pero síntomas similares también podrían representar algo mucho más grave. Puede ser difícil saberlo tratándose del tracto gastrointestinal, el largo tubo que va desde la boca hasta el final del intestino grueso. Pedimos a expertos en salud intestinal que compartieran algunas de las señales de advertencia que nunca querrían que sus pacientes ignoraran.

1. Sangre en el inodoro

Cuando las personas ven sangre en sus heces o sobre ellas, a menudo la ignoran porque asumen que es por hemorroides, dijo Cathy Eng, profesora de Medicina en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram.

Cuando las hemorroides, que son venas hinchadas e inflamadas, se irritan o se les aplica presión, pueden hacer que aparezca sangre de color rojo brillante en el papel higiénico, o como gotas en la taza del inodoro o en la superficie de tus heces. Pero a menudo no es posible saber por la apariencia si la sangre es de hemorroides o de algo más grave, dijo Eng.

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Problemas de salud como el cáncer colorrectal, la enfermedad de Crohn, la diverticulitis e incluso ciertos virus estomacales también pueden hacer que aparezca sangre en las heces o sobre ellas, dijo Baha Moshiree, gastroenteróloga y profesora de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte.

Las heces que tienen un aspecto negro, alquitranado o marrón oscuro pueden ser un signo de sangrado en el estómago o en el tracto digestivo superior debido a una úlcera estomacal, un cáncer en el estómago o el esófago u otras afecciones, dijo Moshiree.

Vale la pena mencionarle a un médico cualquier sangrado en las heces o alrededor de ellas, dijo Eng.

2. Un cambio inusual en las evacuaciones

Es una buena idea informarle a un médico sobre cambios inesperados en la forma, frecuencia o consistencia de tus evacuaciones, como la aparición reciente de estreñimiento, diarrea o heces delgadas, dijo Andrew Chan, gastroenterólogo en Mass General Brigham en Boston.

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Cuando ocurren tales cambios sin una razón clara, como cambios en tu dieta, medicamentos, niveles de estrés o en el horario de trabajo, podría ser señal de que algo anda mal, dijo Chan. Un tumor en crecimiento en el colon, por ejemplo, puede causar estreñimiento o heces delgadas, dijo Eng. Y la inflamación intestinal puede causar tanto estreñimiento como diarrea, a menudo con dolor, gases e hinchazón.

3. Diarrea que no desaparece

Si tus evacuaciones han sido blandas o acuosas por más de cinco a siete días, especialmente si también tienes dolor abdominal, cólicos o cambios en tu apetito, vale la pena consultar a un profesional de la salud, dijo Eng.

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Las infecciones intestinales causadas por ciertos patógenos, como los parásitos Cyclospora o Giardia o la bacteria Clostridioides difficile, pueden causar diarrea, cólicos, dolor o cambios en el apetito que pueden beneficiarse de antibióticos u otros tratamientos, dijo Moshiree.

Las enfermedades inflamatorias intestinales como la de Crohn o la colitis ulcerosa también pueden causar diarrea crónica, dolor, cólicos, gases e hinchazón, al igual que la enfermedad celiaca, una afección autoinmune en la que comer gluten hace que el sistema inmunológico ataque el colon. En algunos casos, el cáncer colorrectal también puede causar diarrea persistente, dijo Eng.

4. Dificultad para tragar

Cualquier dolor recurrente, molestia o problema al tragar puede ser preocupante, dijo Moshiree. Esto incluye sentir que no puedes pasar la comida de tu boca a tu garganta o una sensación de que la comida se queda atascada en tu garganta.

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Si notas cualquiera de estos síntomas con frecuencia --incluso si solo duran un momento--, consulta a un médico, dijo Moshiree. Las afecciones nerviosas o musculares, como la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple, pueden causar molestias o problemas para tragar, dijo. Y las afecciones que causan una obstrucción cerca de la garganta, como los cánceres de garganta o de esófago, pueden dificultar el paso de la comida.

En casos graves, la comida que se queda atascada puede provocar asfixia, pero "no tiene que ser tan extremo" para que valga la pena mencionárselo a un médico, dijo Chan.

5. Síntomas que te despiertan en medio de la noche

La diarrea, el dolor abdominal, los cólicos, las náuseas u otros síntomas intestinales que te despiertan deberían encender una alarma, dijo Moshiree. Afecciones graves como la enfermedad de Crohn o el cáncer colorrectal pueden causar estos desagradables despertares nocturnos. Los virus estomacales o la intoxicación alimentaria también pueden despertarte de golpe, dijo.

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Las afecciones intestinales menos urgentes, como el síndrome del intestino irritable o la indigestión común y corriente, tienen menos probabilidades de interrumpir tu sueño, dijo Moshiree, ya que es más probable que sus síntomas ocurran cuando estás despierto.

También asegúrate de informarle a un médico si tienes sudores nocturnos con frecuencia que no estén relacionados con la menopausia, dijo Eng. Los sudores nocturnos pueden ser un síntoma de muchos tipos de cáncer, incluidos aquellos relacionados con el tracto gastrointestinal, como el cáncer colorrectal y los cánceres pancreáticos.

Como regla general, vale la pena informarle a un médico sobre una pérdida inexplicable de más de un 10 por ciento de tu peso corporal, en cualquier periodo, dijo Moshiree. Las afecciones preocupantes que pueden causar una pérdida de peso inesperada incluyen los cánceres gastrointestinales, las enfermedades inflamatorias intestinales, las obstrucciones intestinales y la gastroparesia, un trastorno que hace que tu estómago se vacíe demasiado lento.

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En conclusión

Si no estás seguro de si un síntoma digestivo es preocupante, especialmente si no se resuelve en un plazo de unos días a unas semanas, es una buena idea consultarlo con un médico, dijeron los expertos.

Un médico de atención primaria en una clínica local, o incluso un ginecólogo, puede ser una buena primera parada, dijo Eng. Ese médico luego puede derivarte a un especialista, como un gastroenterólogo, si lo necesitas.

Caroline Hopkins Legaspi es una reportera del Times que se enfoca en la nutrición y el sueño.