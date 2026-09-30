Gala Montes le responde a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe por no darle una entrevista

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Gala Montes publicó capturas de una conversación de WhatsApp con el periodista Gustavo Adolfo Infante en la que lo acusa de emitir comentarios negativos sobre ella mientras le insiste en concretar una entrevista exclusiva para su programa. La actriz calificó su conducta como una falta de ética periodística.

En su cuenta de X, identificada como @GalaMontes2, la actriz escribió: “Ya vimos q su ‘opinión’ se basa en si el artista le da la entrevista que el Quiere”. Agregó que no se puede confiar en Infante, aunque reconoció que “al menos sí estudió periodismo”.

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Las capturas muestran dos mensajes de Infante. El primero, fechado el domingo 20 de septiembre, propone fechas para una entrevista: “o se puede antes, yo lo entiendo y nomás te estoy buscar el 23 de octubre, pero te reitero que aquí ando y que estoy interesado en poder hablar contigo y poderte entrevistar ya sea en persona o vía Zoom”.

El segundo mensaje es un audio con la transcripción: “Dale querida Gustavo Adolfo Infante oye amiga hagamos un enlace hoy en mi programa de televisión. Puedes arranco en media hora si”.

Gala Montes exhibe mensajes con Gustavo Adolfo Infante (X/@GalaMontes2)

El conflicto entre Montes e Infante se agudizó tras revelarse una pelea con la hija de Sergio Sendel

La tensión entre ambos escaló desde el 15 de septiembre, cuando Infante reveló en el programa Sale el Sol que Gala Montes habría golpeado a Valeria Sendel, hija del actor Sergio Sendel, durante las grabaciones del reality “Secretos de villanos”. Ahí también participaron Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez.

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Infante describió el incidente con detalle: “le puso una tranquiza, que le agarró del cabello, la jaló por el piso, la arrastró por el piso”. El periodista añadió que la familia de Sendel evaluaba emprender acciones legales, aunque Televisa habría intervenido para disuadirla.

Montes no negó la acusación. En los comentarios de una publicación que retomó las declaraciones de Infante, la actriz escribió: “Sepan que sí fui y más”, y remató con: “Siii, sí fui yo jajaja”.

(YOutube/Captura de pantalla)

La disputa se extendió a una acusación de plagio contra Paty Cantú y María José

El 29 de septiembre, Infante volvió a colocarse frente a Montes al defender a las cantantes Paty Cantú y María José después de que la actriz las acusara de plagiar su canción “La Mala” en el tema “La Mala Del Cuento”, publicado el 24 de septiembre junto al productor Stefano Vieni.

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En Sale el Sol, Infante cuestionó la acusación: “¿En serio? O sea, Paty Cantú, que es una de las compositoras más importantes en este momento en América Latina, tiene la necesidad de plagiarle algo a ella”. El periodista remató con la frase que generó controversia: “hay niveles”.

Infante ubicó a Montes muy por debajo de las dos cantantes en trayectoria: “Perdón, tú apenas vas a empezar, discúlpame, pero creo que hay niveles y hay una escalera muy larga, tú vas en dos, tres escalones, ellas ya tienen un tramo mucho más recorrido”.

Gustavo Adolfo Infante hizo lo propio con Paty Cantú por supuesto plagio a canción de Gala Montes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Montes había grabado un mensaje desde sus historias de Instagram dirigido a Cantú, María José y Vieni, en el que aseguró contar con pruebas para defender la autoría de su composición: “la verdad sí me saca de onda, porque también conozco a Stefano Vieni... y ahora sí me parece una copia totalmente de lo que yo llevo trabajando ya mucho tiempo”.

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Las capturas de WhatsApp llegan como respuesta directa a los señalamientos del periodista

La publicación de las capturas de WhatsApp se produce en medio de esta cadena de enfrentamientos públicos entre la actriz y el comunicador. Con ellas, Montes busca evidenciar que Infante mantenía interés en entrevistarla mientras emitía juicios sobre su comportamiento y su trabajo en televisión nacional.

Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de plagiar su canción “La Mala” (Redes Sociales)

Hasta el momento, Gustavo Adolfo Infante no ha respondido públicamente a la publicación de Gala Montes ni a las acusaciones sobre el condicionamiento de sus opiniones periodísticas a la obtención de entrevistas exclusivas.