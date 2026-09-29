Finalmente, los faros inteligentes van llegando poco a poco a los autos en EE. UU.

FILE — An Audi e-tron Sportback with smart headlights in Los Angeles, Dec. 17, 2021. Smart headlights that steer light away from oncoming traffic have finally been approved for American roads, and carmakers are slowly incorporating them into new models. (Stella Kalinina/The New York Times)

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(Wheels)

Si alguna vez has tenido que taparte los ojos ante los faros de los autos que vienen en sentido contrario, que parecen ser más brillantes que una supernova --¿y quién no lo ha hecho últimamente?--, existe una nueva tecnología que debería deslumbrar a los conductores. En el buen sentido.

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Desde hace aproximadamente una década, los automóviles de todo el mundo cuentan con faros inteligentes de alta tecnología que pueden desviar la luz del tráfico que viene en sentido contrario mientras siguen iluminando con precisión el pavimento en la carretera. Son mejores para ti, el conductor, y son mejores para los conductores que tienes en frente.

Finalmente han sido aprobados para las carreteras estadounidenses, y los fabricantes de autos los están incorporando poco a poco en los nuevos modelos. Aun con la aprobación de estos faros de haz de conducción adaptativo, o ADB, (también llamados sistemas de iluminación adaptativos) pasarán años antes de que haya suficientes vehículos equipados con esta tecnología como para marcar una diferencia significativa. Pero al menos ya hay una luz al final del túnel.

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La ayuda es necesaria. Según datos de la Administración Federal de Carreteras, la mitad de todas las muertes por accidentes de tránsito ocurren después del anochecer, pero solo una cuarta parte de la conducción se realiza de noche.

La tecnología de faros adaptativos emplea docenas de LED controlados individualmente que se pueden encender, apagar e incluso atenuar para crear patrones de luz precisos. Esto permite que los grupos de luces iluminen más lejos que la iluminación LED típica, al tiempo que ocultan la luz de la vista de los conductores que vienen en sentido contrario. ¿Vas detrás de un vehículo en el mismo carril? Los faros inteligentes pueden enfocar los lúmenes a ambos lados de ese vehículo, al tiempo que evitan el deslumbramiento en su espejo retrovisor.

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Al recopilar información de cámaras, acelerómetros, sensores de ángulo del volante y datos de GPS, las luces pueden dirigir su iluminación con precisión. Esto difiere de las luces altas automáticas o de la iluminación "orientable" que gira físicamente para adaptarse a los movimientos del volante.

He probado esta tecnología en Suecia. En caminos rurales. En medio de una tormenta de nieve. El baile de los haces de luz del Volvo V60 Cross Country 2019 fue casi mágico. Los haces adaptativos son más ventajosos en autopistas de dos carriles y caminos de cañones, donde el alcance adicional de la luz puede ofrecer uno o dos segundos de tiempo de reacción extra, lo que convierte la novedad en una ventaja que salva vidas. Basta con preguntarle al alce que evadí cerca de Lulea, Suecia.

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Después de que las luces atravesaran las oscuras carreteras de Asia y Europa durante más de una década, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por su sigla en inglés) finalmente actualizó sus normas sobre faros en 2022 para permitir la iluminación adaptativa en las carreteras de Estados Unidos. Si el Tío Sam tardó en ver la luz, los fabricantes de autos han sido lentos en aprovechar la tecnología.

Los 10 fabricantes de autos contactados para este artículo dijeron que las normas federales eran bastante exigentes. La hora o dos que lleva asimilar la norma FMVSS n.º 108, el documento de aproximadamente 300 páginas que establece las reglas federales, invita a cierta comprensión.

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Carlos Montes, gerente sénior de sistemas de iluminación en Rivian, comprende la dificultad, ya que ha trabajado a ambos lados del Atlántico: "Implementé el ADB en Jaguar/Land Rover en mi vida anterior. Cuando llegué a Estados Unidos, los requisitos eran mucho más estrictos. En lugar de resultados subjetivos individuales, la NHTSA quiere criterios medibles, un punto de referencia definido de aprobado/reprobado que sea claro para todos. Sin duda, ese enfoque tiene sus ventajas, pero es mucho más difícil de diseñar".

Recuerden que el Tío Sam no prueba realmente cada vehículo para verificar su pleno cumplimiento antes de que circulen por nuestras autopistas y caminos. Los fabricantes diseñan los vehículos siguiendo un laberinto de normas y restricciones federales. Si se incumplen las normas, el gobierno puede emitir una orden de retiro del mercado, lo que le cuesta dinero y reputación a los fabricantes de autos. Por lo tanto, es mejor seguir las reglas.

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Rivian ofrece estos faros inteligentes en toda su gama, incluido su nuevo SUV R2, más accesible. OPmobility, un proveedor automotriz francés, suministró el hardware y el software de iluminación del R1 cuando se renovó en 2024. Para el nuevo R2, el equipo de Montes desarrolló internamente toda la lógica de control de iluminación y el software ADB. El rendimiento de su haz de luz puede mejorarse mediante actualizaciones inalámbricas.

No es de extrañar que marcas premium como Rivian iluminen las carreteras de Estados Unidos con mayor precisión antes de que la tecnología llegue a marcas más accesibles. Audi anunció que el SUV Q9 2027 contará con luces inteligentes. Tesla las tiene en varios modelos. Y por fin podré conducir un Volvo equipado con ADB en Estados Unidos una vez que el EX60 2027 llegue a nuestras costas este otoño.

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Lo mismo ocurre con la Clase S de Mercedes-Benz del 2027. Su sistema ADB se desarrolló en el gigantesco centro de pruebas de Mercedes en Immendingen, Alemania. En un edificio dedicado específicamente al desarrollo de la iluminación, se pueden simular caminos rurales de dos carriles, autopistas de múltiples carriles y todo lo que hay en medio. Tiene la longitud de un campo y medio de fútbol americano, donde los ingenieros pueden insertar siluetas de ciclistas y peatones. La superficie especializada del asfalto exige que los trabajadores usen cubrebotas de protección.

Cuando se combina con sistemas de navegación, la iluminación avanzada puede mezclar gráficos, como flechas, con la iluminación general para indicar a los conductores cuándo girar o alertarlos si van en la dirección incorrecta por una calle de un solo sentido. Audi ha presentado conceptos en los que las luces de matriz láser proyectan advertencias como "detente" en el pavimento para advertir a los peatones y ciclistas de que se acercan vehículos, incluso otros autos que circulan en sentido contrario.

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Audi, BMW, Porsche y Tesla han ofrecido faros de matriz activa como equipo opcional en Estados Unidos desde hace años. Las regulaciones de la NHTSA limitaron su funcionamiento a simples gráficos de bienvenida y despedida. Sí, es divertido ver los cuatro anillos de Audi iluminándose en las puertas de los garajes y las estructuras de estacionamiento al encender el motor. Pero una vez en movimiento, los protocolos limitaban esos sofisticados LED a un funcionamiento normal.

En teoría, la función de matriz se puede desbloquear con una actualización de software. Tesla lo ha hecho en los modelos 3, Y, S y X. Otros han tardado en responder. Un representante de Porsche dijo que la empresa estaba "evaluando soluciones técnicas para poder implementar esta función de acuerdo con las regulaciones específicas requeridas en nuestro mercado y compartirá más información a su debido tiempo".

Mi auto personal tiene luces matriciales bloqueadas que fueron diseñadas para circular en carreteras fuera de Norteamérica. Hasta que se materialice un parche de software autorizado por el fabricante, internet ofrece a los propietarios impacientes un hackeo. Legalmente, es tan turbio y gris como el cielo de Seattle, e implica un costo de 900 dólares, conocimientos técnicos y una computadora con sistema operativo Windows. Propietarios de Mac, suerte para la próxima.

Todos hemos maldecido los haces de luz intensos. La iluminación LED original moderna emite un tono más blanco que las bombillas halógenas amarillentas, lo que da la impresión de una luz más brillante. Están diseñadas para cumplir con las regulaciones federales, pero la percepción es la realidad. Las lámparas del mercado de repuestos que eluden las normas federales son las peores infractoras: es como si Cíclope de los X-Men estuviera al volante del auto que viene en sentido contrario.

Sean Ruston, de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, dijo: "La agencia ya ha tomado medidas previamente para que dichos dispositivos sean retirados de plataformas como Amazon y seguirá haciéndolo". "Los conductores que circulen con faros que no cumplan con las normas pueden enfrentar sanciones", agregó, "incluyendo multas cada vez más elevadas y la suspensión de la licencia de conducir".

Un Audi e-tron Sportback con faros inteligentes en Los Ángeles, el 17 de diciembre de 2021. (Stella Kalinina/The New York Times)

Un Rivian R2 en las afueras de Los Ángeles, el 5 de agosto de 2026. (Tag Christof/The New York Times)