México Deportes

México vs Perú EN VIVO: Óscar García y Denzell son las novedades de la alineación de Rafa Márquez

La Selección Mexicana está por afrontar su segundo partido amistoso de la fecha FIFA

Guardar
Once futbolistas de la selección mexicana posan en dos filas en la cancha de un estadio iluminado frente a un letrero de México contra Colombia
Los jugadores titulares de la selección mexicana de fútbol posan en el campo antes de disputar un partido amistoso contra Colombia en Baltimore. (X/ @miseleccionmxEN)

Empezó la era de Rafa Márquez en la Selección Mexicana, el técnico afrontará a Perú como parte de la segunda fecha de su gira de debut en Estados Unidos. Luego del empate ante Colombia, el Tricolor buscará la primera victoria con la dirección del Káiser.

Ante un lleno total del Sports Illustrated Stadium, se espera que en punto de las 19:00 horas (centro de México) empiece el partido.

Sigue EN VIVO el partido de México vs Perú en Infobae:

En pocas líneas:

00:13 hsHoy

México arribó al estadio

La selección azteca ya está en el Red Bull Arena, escenario donde se enfrentarán a Perú.

00:10 hsHoy

Gil Mora es temido por entrenador de Perú y advierte que buscará frenarlo a como dé lugar

El técnico aseguró que tendrán cuidado con Mora

Mora ya ha sido ojeado por Perú y aseguran que tendrán cuidado con él. Créditos: agencias.
Mora ya ha sido ojeado por Perú y aseguran que tendrán cuidado con él. Créditos: agencias.

La actuación de Gilberto Mora ante Colombia comenzó a generar reacciones incluso fuera de la Selección Mexicana.

Leer la nota completa
00:02 hsHoy

Alineación Perú

Este es el once inicial de Mano Menezes para enfrentar a México.

Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes; Jairo Vélez, Adrián Ugarriza.

Selección peruana.
Once de la selección peruana para el amistoso con México - Crédito: FPF.
23:55 hsAyer

Alineación confirmada de México: Óscar García y Denzell las novedades

Es un hecho, Rafa Márquez modificó su alineación y abrió espacio para que nuevas figuras convocadas debutaran en este partido de preparación, entre las novedades sobresale la oportunidad al Gato García en la portería y a Denzell, el defensa de Bravos de Juárez.

Cabe destacar que el entrenador cambió todas las posiciones y presentó un nuevo once totalmente diferente al que tuvo frente a Colombia.

  • Óscar García
  • Víctor Guzmán
  • Denzell García
  • Mateo Chávez García
  • Everardo López
  • Álvaro Fidalgo
  • Orbelín Pineda (C)
  • Obed Vargas
  • Germán Berterame
  • Jeremy Márquez
  • Isaias Violante Romero
Esta es la alineación titular de Rafa Márquez para el México vs Perú (FMF)
Esta es la alineación titular de Rafa Márquez para el México vs Perú (FMF)
Óscar García debutará con la Selección Mexicana (REUTERS/Raquel Cunha)
Óscar García debutará con la Selección Mexicana (REUTERS/Raquel Cunha)
23:49 hsAyer

Posible alineación de Rafa Márquez para el México vs Perú

A horas de que se revele el once inicial, algunos reportes de Claro Sports indican que para este partido el técnico cambiaría algunos jugadores y le daría oportunidad a nuevos talentos, tal es el caso en la portería. Óscar García se perfila a ser el portero titular, el resto de los jugadores convocados serían:

  • Óscar García
  • Jeremy Márquez
  • Everardo López
  • Johan Vásquez (c)
  • Mateo Chávez
  • Erik Lira
  • Obed Vargas
  • Álvaro Fidalgo
  • Isaías Violante
  • Oberlín Pineda
  • Santiago Giménez
23:40 hsAyer

México se prepara para enfrentarse a Perú

La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana continuará el próximo martes 29 de septiembre cuando el combinado nacional se mida ante su similar de Perú (X@miseleccionmx)
La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana continuará el próximo martes 29 de septiembre cuando el combinado nacional se mida ante su similar de Perú (X@miseleccionmx)

La Selección Mexicana se prepara para su segundo partido amistoso ante Perú en la era de Rafa Márquez. Luego del empate 1 - 1 ante Colombia, el Káiser alista su segundo encuentro amistoso, y tal como lo adelantó en conferencia de prensa, nadie tiene nada asegurado, por lo que incentivará la competencia interna.

Para este partido se esperan algunos cambios en su once inicial, y algunos jugadores podrían sumar sus primeros minutos con la Selección absoluta.

Temas Relacionados

Selección MexicanaMéxico vs PerúFecha FifaRafa Márquezmexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Keylor Navas deja a Pumas de emergencia y se incorpora a la Selección de Costa Rica

Pese a que ya no iba a ser considerado para selección, el arquero auriazul llegó al rescate con el conjunto costarricense

Keylor Navas deja a Pumas de emergencia y se incorpora a la Selección de Costa Rica

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Lo mismo sucederá el lunes por la noche en el Soldier Field de los Osos de Chicago previo al su compromiso ante las Águilas de Filadelfia

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Canelo Álvarez confirma fecha y horario para pelear contra Christian Mbilli: terminan los rumores de una supuesta reprogramación

El peleador mexicano encabezará la cartelera de la pelea y buscará retomar su título de campeón del CMB

Canelo Álvarez confirma fecha y horario para pelear contra Christian Mbilli: terminan los rumores de una supuesta reprogramación

F1 gratis en México: Checo Pérez hará Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre

Será la cuarta ocasión que el piloto tapatío convivirá con el público de la Ciudad de México y la primera como elemento de la escudería Cadillac F1

F1 gratis en México: Checo Pérez hará Show Run en Paseo de la Reforma el 28 de octubre

Lista de principales candidatos para ser nominados al Premio Nacional del Deporte 2026

Selección Mexicana de Futbol, Isaac del Toro y Kenia Lechuga figuran entre los principales candidatos a llevarse el galardón

Lista de principales candidatos para ser nominados al Premio Nacional del Deporte 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Google garantiza el soporte de ChromeOS hasta 2034 tras el anuncio de Googlebook OS

Google garantiza el soporte de ChromeOS hasta 2034 tras el anuncio de Googlebook OS

La reacción de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

Córdoba: un pitbull atacó a una jubilada, la dejó en grave estado y los vecinos apuñalaron al animal para frenarlo

El peronismo saldó sus diferencias y aprobó medidas contra la morosidad en la provincia de Buenos Aires

Soledad Silveyra celebró su alta médica con un mensaje en sus redes: “Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”

INFOBAE AMÉRICA

La mujer acusada de disparar a la casa de Rihanna y A$AP Rocky está mentalmente apta para el juicio

La mujer acusada de disparar a la casa de Rihanna y A$AP Rocky está mentalmente apta para el juicio

Los gigantes de la inteligencia artificial acordaron autorregularse tras reunirse con Donald Trump

Pidió disculpas antes de morir: Florida ejecutó a un hombre de 77 años por un asesinato cometido en 1995

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Estados Unidos endureció su ofensiva contra la dictadura cubana y cerró nuevas vías financieras al régimen

DEPORTES

Procesaron a Bebote Álvarez, acusado de integrar una banda narco: los audios, fotos y pruebas que lo incriminan

Procesaron a Bebote Álvarez, acusado de integrar una banda narco: los audios, fotos y pruebas que lo incriminan

“¿Qué le pasa?“: la alocada teoría sobre Vinícius Jr. que indica que fue reemplazado por un doble tras el Mundial

Los detalles del durísimo informe de Darío Herrera contra Juan Sebastián Verón tras la final de la Supercopa Internacional

Lamine Yamal anotó dos golazos en el 4-1 de España a Croacia por la Nations League: todos los resultados de la fecha

La familia de Daniel Osvaldo reveló detalles sobre su estado de salud: el comunicado completo