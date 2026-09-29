México vs Perú EN VIVO: Óscar García y Denzell son las novedades de la alineación de Rafa Márquez

Empezó la era de Rafa Márquez en la Selección Mexicana, el técnico afrontará a Perú como parte de la segunda fecha de su gira de debut en Estados Unidos. Luego del empate ante Colombia, el Tricolor buscará la primera victoria con la dirección del Káiser.
Ante un lleno total del Sports Illustrated Stadium, se espera que en punto de las 19:00 horas (centro de México) empiece el partido.
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México arribó al estadio
La selección azteca ya está en el Red Bull Arena, escenario donde se enfrentarán a Perú.
La actuación de Gilberto Mora ante Colombia comenzó a generar reacciones incluso fuera de la Selección Mexicana.
Alineación Perú
Este es el once inicial de Mano Menezes para enfrentar a México.
Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes; Jairo Vélez, Adrián Ugarriza.
Alineación confirmada de México: Óscar García y Denzell las novedades
Es un hecho, Rafa Márquez modificó su alineación y abrió espacio para que nuevas figuras convocadas debutaran en este partido de preparación, entre las novedades sobresale la oportunidad al Gato García en la portería y a Denzell, el defensa de Bravos de Juárez.
Cabe destacar que el entrenador cambió todas las posiciones y presentó un nuevo once totalmente diferente al que tuvo frente a Colombia.
- Óscar García
- Víctor Guzmán
- Denzell García
- Mateo Chávez García
- Everardo López
- Álvaro Fidalgo
- Orbelín Pineda (C)
- Obed Vargas
- Germán Berterame
- Jeremy Márquez
- Isaias Violante Romero
Posible alineación de Rafa Márquez para el México vs Perú
A horas de que se revele el once inicial, algunos reportes de Claro Sports indican que para este partido el técnico cambiaría algunos jugadores y le daría oportunidad a nuevos talentos, tal es el caso en la portería. Óscar García se perfila a ser el portero titular, el resto de los jugadores convocados serían:
- Óscar García
- Jeremy Márquez
- Everardo López
- Johan Vásquez (c)
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Obed Vargas
- Álvaro Fidalgo
- Isaías Violante
- Oberlín Pineda
- Santiago Giménez
México se prepara para enfrentarse a Perú
La Selección Mexicana se prepara para su segundo partido amistoso ante Perú en la era de Rafa Márquez. Luego del empate 1 - 1 ante Colombia, el Káiser alista su segundo encuentro amistoso, y tal como lo adelantó en conferencia de prensa, nadie tiene nada asegurado, por lo que incentivará la competencia interna.
Para este partido se esperan algunos cambios en su once inicial, y algunos jugadores podrían sumar sus primeros minutos con la Selección absoluta.