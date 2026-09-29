México vs Perú EN VIVO: Óscar García y Denzell son las novedades de la alineación de Rafa Márquez

Los jugadores titulares de la selección mexicana de fútbol posan en el campo antes de disputar un partido amistoso contra Colombia en Baltimore. (X/ @miseleccionmxEN)

Empezó la era de Rafa Márquez en la Selección Mexicana, el técnico afrontará a Perú como parte de la segunda fecha de su gira de debut en Estados Unidos. Luego del empate ante Colombia, el Tricolor buscará la primera victoria con la dirección del Káiser.

Ante un lleno total del Sports Illustrated Stadium, se espera que en punto de las 19:00 horas (centro de México) empiece el partido.

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