Javier Milei promociona a Argentina como un refugio sin reglas para la IA

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El presidente argentino quiere apostarlo todo a la inteligencia artificial, incluso mientras otros líderes luchan por controlar una tecnología que muchos temen plantea amenazas existenciales.

Santiago Oría, el cineasta personal y estratega de medios del presidente Javier Milei de Argentina, quedó cautivado cuando vio los videos de Instagram de la joven influente. La mujer era articulada y elocuente al presentar argumentos a favor del gobierno.

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Oría dijo que la chica era inteligente y muy hermosa, y que propuso que debían darle mayor protagonismo.

Excepto que la influente, Lucía Libertaria, era una invención de IA. Oría, al darse cuenta de eso, dijo que perdió el interés, pero no le preocupó el engaño. Dijo que era totalmente inofensivo y no tenía nada de malo.

La perspectiva de Oría refleja el enfoque más amplio de no intervención del gobierno de Milei hacia la inteligencia artificial. Milei promociona a Argentina como un santuario para la IA no regulada mientras múltiples líderes occidentales luchan por controlar una tecnología que muchos temen plantea amenazas existenciales para la humanidad, e incluso los directores ejecutivos de tecnología instan a establecer límites.

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"Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará a la vanguardia de la libertad", dijo Milei a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York la semana pasada, mientras afirmaba el "compromiso de no regular de manera preventiva" la IA por parte de Argentina.

Milei, quien ha propuesto crear "empresas no humanas" dirigidas por agentes de IA, busca atraer inversiones extranjeras para construir centros de datos en la Patagonia. También publica sin cesar contenido generado por IA en las redes sociales.

En la asamblea de la ONU de la semana pasada, muchos líderes mundiales acordaron abordar los riesgos de la IA, pero en todo el mundo las estrategias divergen.

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La visión de Milei, de alguna manera, refleja la de su aliado político, el presidente Donald Trump, quien argumenta que la regulación sofoca la innovación y el crecimiento económico, y favorece a China. La Unión Europea ha introducido algunas reglas, pero en su mayor parte existe un vacío entre la política gubernamental y las capacidades de la IA que avanzan de manera acelerada.

Argentina se encuentra a miles de kilómetros de distancia de los epicentros del desarrollo de la IA, Estados Unidos y China, y no es un actor significativo. Sigue sin estar claro si las propuestas de Milei, y las inversiones en IA en el país, alguna vez echarán raíces.

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Pero Milei, el único presidente libertario del mundo, busca que Argentina se gane un lugar en la conversación global con la audaz propuesta de apostarlo todo.

Su gobierno ve a la IA como una gran oportunidad para atraer inversión al país, que desde hace mucho tiempo sufre problemas financieros. La nación rica en energía con vastos espacios abiertos, dicen funcionarios del gobierno, es un lugar ideal para centros de datos, y la innovación regulatoria podría ayudar a ubicar a Argentina a la vanguardia de la tecnología.

Muchos han planteado advertencias sobre este enfoque.

Yuval Noah Harari, un historiador y filósofo del futuro israelí, dijo que la idea de Milei de crear corporaciones no humanas corría el riesgo de crear un "Estado de IA" donde los algoritmos operen más allá del alcance del derecho penal. Los agentes, escribió, no pueden ser disuadidos de participar en actividades ilegales "porque la sanción final que disuade a los ejecutivos y empleados humanos --la cárcel-- es irrelevante para las IA".

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Del lado de la libertad

En la ONU, Milei comparó el temor a la IA con la resistencia a tecnologías anteriores como la máquina de vapor, la electricidad y el internet, y desestimó las preocupaciones como un alarmismo ludita. En un momento en que los sistemas superinteligentes escapan del control humano, el gobierno argentino se ha mantenido firmemente optimista.

"Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera", dijo Milei.

El ministro de desregulación de Milei, Federico Sturzenegger, dijo que la idea de introducir corporaciones no humanas operadas por agentes de IA provino de Emiliano Kargieman, uno de los emprendedores tecnológicos más exitosos de Argentina.

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Kargieman dijo en una entrevista que les había propuesto su idea más descabellada. Argentina, donde la fuerza laboral ronda los 15 millones de personas, podría tener millones de robots que produzcan ingresos para el país, dijo. Con eso, dijo, Argentina podría desempeñar un papel económico mucho más importante en el mundo

Al gobierno le gustó la propuesta. "Dije: 'esto es algo genial'", dijo Sturzenegger.

Milei anunció que impulsaría una ley que permita la creación de dichas empresas, en las que no se requeriría la presencia humana y la responsabilidad legal de las acciones de la empresa recaería en los agentes de IA.

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Miembros de la oposición argentina y expertos legales han dado la alarma. Si bien la IA no puede rendir cuentas, "las consecuencias de sus errores las padecen sujetos muy concretos", advirtió Alan Daitch, un experto argentino en IA, en el sitio web de noticias Infobae. Hizo un llamado a la regulación.

Sturzenegger dijo que el gobierno modificó el proyecto de ley para intentar aprobarlo en el Congreso. Según el borrador actualizado, las empresas pueden ser operadas en su totalidad por agentes de IA, pero deben mantener a un humano que asuma la responsabilidad legal final. El marco legal, dijo, está diseñado principalmente para otorgar incentivos fiscales a empresas operadas por agentes de IA.

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"Queremos que Argentina sea un lugar donde te parezca atractivo constituir una empresa", dijo Sturzenegger. Si las naciones europeas y los estados de Estados Unidos imponen límites estrictos, Argentina podría convertirse en una tierra de posibilidades desreguladas, dijo.

Centros de datos en la Patagonia

En Estados Unidos, el auge de los centros de datos ha provocado un creciente rechazo en todo el espectro político debido a las preocupaciones sobre la demanda de electricidad y agua, y temores más generalizados sobre el impacto de la IA en los empleos y la sociedad.

Las autoridades argentinas están promocionando su país como una alternativa. La Patagonia --una espectacular extensión de amplias llanuras áridas y cadenas montañosas glaciares-- está escasamente poblada, tiene un suministro de energía en expansión gracias a las vastas reservas de gas y petróleo de esquisto, y un clima naturalmente frío que puede ayudar a enfriar las grandes instalaciones de servidores.

Con una industria de centros de datos relativamente pequeña, Argentina se queda muy por detrás de los centros consolidados de la región, como Brasil y Chile, pero un número creciente de empresas muestran interés en el país. El año pasado, Open AI firmó una carta de intención con una empresa argentina para explorar un gran proyecto de centro de datos de IA.

Quedan muchos desafíos, que incluyen la frágil red eléctrica del país, los controles de divisas y el alto costo de construir infraestructura de transmisión. Pero Milei ha propuesto un generoso incentivo fiscal destinado a atraer importantes inversiones en inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, con especial atención en los centros de datos a gran escala. El programa necesita ser aprobado por el Senado.

Desdibujando la línea

El potencial de Argentina como un centro de IA enfrenta un futuro incierto, pero por ahora, Milei ha demostrado ser un seguidor entusiasta de esta tecnología. Ha acogido la IA como una herramienta clave de comunicación política, y la utiliza para ayudar a impulsar su éxito viral en las redes sociales.

Oría, el estratega de medios dijo que hay que acogerla sin miedo.

Milei a menudo publica su alter ego sintético, que generalmente tiene un aspecto más joven, es más musculoso y tiene una mandíbula más cuadrada. Ha aparecido como Spider-Man, como jugador de fútbol junto a Lionel Messi y, más recientemente, inmerso en una conversación con Domingo Faustino Sarmiento, un presidente argentino que murió en 1888.

Su equipo de comunicaciones dice que las imágenes no son un intento de engañar, sino una herramienta para potenciar la presencia en línea de Milei con un desbordamiento de contenido. El objetivo es crear imágenes que Santiago Pacheco, quien maneja la producción de contenido generado por IA para las redes sociales de Milei, llamó raras, heroicas y épicas.

Aun así, el hábito de Milei de volver a publicar imágenes de IA hechas por fanáticos frecuentemente desdibuja la línea entre la sátira creativa y el engaño. En enero, mientras los incendios forestales arrasaban la Patagonia, Milei compartió una imagen suya junto a bomberos luchando contra las llamas, a pesar de que no había viajado a la zona del incendio. Muchos criticaron que, en la ficción digital, Milei estrechaba la mano de un bombero mientras en la vida real su gobierno recortaba los fondos para las agencias que combaten los incendios.

En la víspera de una elección local el año pasado, prominentes cuentas de redes sociales que apoyan a Milei hicieron circular videos generados por IA que mostraban falsamente a un candidato rival que abandonaba la contienda e instaba a los votantes a que en su lugar apoyaran al candidato de Milei. Aunque Milei no publicó el video, lo defendió como un ejercicio de libertad de expresión y rechazó la idea de penalizar este tipo de contenido.

Pero incluso dentro de su propio equipo, los expertos en IA instan a tener precaución.

Pacheco dijo que la línea se difuminaba cada vez más, y agregó: "tenemos que ser muy conscientes de los riesgos".

Emma Bubola es una reportera del Times que cubre Argentina. Reside en Buenos Aires.