Una pareja es acusada de asesinar a su yerno en San Francisco

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Jonathan McKinsey, un ingeniero del departamento de Juegos de The New York Times, murió el sábado en un suburbio del Área de la Bahía. La policía ha acusado a sus suegros, ambos de 76 años.

Una pareja del Área de la Bahía ha sido acusada de disparar y matar a su yerno en un parque deportivo suburbano el sábado por la tarde, dijo la policía local.

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El hombre, Jonathan McKinsey, de 40 años, fue encontrado muerto con múltiples heridas de bala alrededor de las 3 p. m. en un estacionamiento en Dublin Sports Grounds, un complejo atlético y área de juegos en Dublin, California, a unos 56 kilómetros al este del centro de San Francisco, de acuerdo con los Servicios de Policía de Dublin.

McKinsey era director de ingeniería del departamento de Juegos de The New York Times, según un portavoz de la empresa. Antes de que McKinsey comenzara a trabajar en el Times en 2023, trabajó para varias empresas tecnológicas, incluidas Splunk, Coursera y Oracle, según su perfil de LinkedIn.

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Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y a Shili Chen, ambos de 76 años, por el tiroteo. Son una pareja casada que vive en Dublin y son los padres de la esposa de McKinsey, dijo la policía.

La policía no describió ningún motivo para el tiroteo, pero McKinsey y su esposa tenían un matrimonio turbulento y vivían separados, según muestran los registros. Cada uno había presentado solicitudes de órdenes de restricción por violencia doméstica contra el otro el año pasado en el condado de Alameda. McKinsey también se declaró inocente de dos cargos por delitos menores de abuso infantil el año pasado.

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McKinsey era un hombre transgénero y acusó a su esposa, Candice Jang, y a sus suegros de abusar de él debido a su identidad, según su solicitud de orden de restricción en diciembre de 2025. Dijo que su suegra los llamó a él y a uno de sus hijos un "pervertido" y un "monstruo" después de que el niño se probara vestidos, y acusó a su suegro de darle un puñetazo en el pecho mientras se recuperaba de una cirugía de doble mastectomía en 2010.

En su solicitud de octubre de 2025, Jang dijo que McKinsey la había agarrado por los antebrazos durante una discusión y la había dejado caer sobre la esquina de una mesa, fracturándole una vértebra en la parte superior de la espalda. Jang también acusó a McKinsey de abusar emocionalmente de su madre.

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Los esfuerzos para contactar a Jang y a su abogado el lunes no tuvieron éxito.

Assad Razawi, residente de Dublin, dijo que el sábado, alrededor de las 3 p. m., se encontraba frente a un supermercado cerca de su coche cuando oyó lo que sonaron como cinco o seis disparos provenientes del parque deportivo al otro lado de la calle. Cuando miró, dijo que vio a un hombre caer al suelo en el estacionamiento y a otro hombre y una mujer que se alejaban tranquilamente de la escena. The San Francisco Chronicle fue el primero en reportar el relato de Razawi.

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Alrededor de la misma hora, un sargento de la policía de Dublin que conducía por el parque vio a un hombre tendido en el suelo y se detuvo a investigar, dijo la policía local. Los servicios de emergencia comenzaron a llegar tras recibir llamadas al 911 de personas en el parque sobre el tiroteo.

Los testigos señalaron a los agentes a dos personas que se encontraban cerca, a quienes la policía identificó como Zhang y Chen. Ambos permanecen detenidos sin posibilidad de fianza bajo sospecha de asesinato, y los detectives continúan con la investigación. También están detenidos bajo sospecha de disparar un arma de fuego intencionadamente con negligencia grave, conspiración y poner en peligro a un menor con riesgo de causarle lesiones corporales graves o la muerte. No estaba claro a qué menores se refería el último cargo de arresto.

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Su comparecencia ante el juez está programada para el miércoles. Se desconoce si Zhang y Chen cuentan con representación legal.

Un informe de los Servicios de Policía de Dublin señaló que el 17 de octubre de 2025, un oficial se reunió con Jang, quien dijo que su esposo había golpeado a su hijo de 6 años "en la cara con la mano abierta". Cuando los oficiales fueron a la residencia para contactar a McKinsey, descubrieron a un niño de 2 años en una habitación de la planta alta que había sido dejado sin supervisión. Los oficiales dicen que McKinsey había dejado al niño solo durante más de una hora mientras iba de compras.

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McKinsey fue acusado más tarde en el Tribunal Superior del Condado de Alameda de dos cargos por delitos menores de abuso infantil en relación con los incidentes separados. Se declaró inocente de ambos cargos y fue liberado de la cárcel con la condición de que completara 12 clases para padres. Se había programado una audiencia previa al juicio para el próximo mes.

En diciembre, McKinsey presentó su propia solicitud de una orden de restricción temporal contra su esposa, y citó años de violencia doméstica. Según su solicitud, a su esposa se le había otorgado recientemente la custodia total de los niños, y él temía por la seguridad de ellos. Ese mismo mes, solicitó el divorcio.

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McKinsey dijo que había sido incriminado falsamente por el incidente de octubre, en el que encontraron solo al hijo de 2 años de la pareja. Dijo que Jang era responsable de los niños durante la semana laboral y que ella no le había dicho antes de irse que el niño estaba dormido en su cuna en la planta alta. "Hizo esto a propósito, para tenderme una trampa", escribió.

En su solicitud, acusó a su esposa de maltratar regularmente a sus hijos y de descuidar el bañarlos y alimentarlos adecuadamente.

"Cuando protestaba por cualquiera de estas cosas, me amenazaba con hacerme daño o decía que llamaría a la policía y les diría que yo lastimaba a nuestros hijos", dijo en la solicitud.

Dijo que en una ocasión Jang lo había golpeado en la cabeza con una sartén y lo había obligado a ingerir una cucaracha. La acusó, en otra ocasión, de golpearlo en la cabeza con un espejo, el cual se hizo añicos cuando él intentó arrebatárselo de las manos y le cortó un tendón y un nervio en la mano, lo que requirió cirugía y lo dejó con una pérdida permanente de sensibilidad en el pulgar.

Kitty Bennett y Georgia Gee colaboraron con investigación. Coral Murphy Marcos colaboró con reportería desde Hayward, California.

Soumya Karlamangla es una periodista del Times que cubre California. Vive en el Área de la Bahía.

Amy Qin es corresponsal nacional del Times y escribe principalmente sobre las comunidades asiaticoestadounidenses.

Kitty Bennett y Georgia Gee colaboraron con investigación. Coral Murphy Marcos colaboró con reportería desde Hayward, California.