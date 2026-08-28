El jefe de la CIA viajó en secreto a Rusia y entregó una evaluación sombría de la guerra

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La reunión de esta semana de John Ratcliffe con un jefe de la inteligencia rusa tenía como objetivo presionar al Kremlin para que buscara un acuerdo de paz con Ucrania.

John Ratcliffe, el director de la CIA, hizo una visita secreta a Moscú esta semana para compartir en privado su sombría evaluación del estado de la guerra rusa contra Ucrania, y para instar a los rusos a llegar a un acuerdo antes de que su situación militar y económica empeore, dijeron funcionarios actuales y anteriores.

Ratcliffe entregó el mensaje a Aleksandr Bortnikov, el jefe del servicio federal de seguridad de Rusia (FSB por su sigla en ruso), y no hizo amenazas sobre posibles consecuencias para el bando ruso en caso de que el presidente Vladimir Putin ignorara la evaluación del director de la CIA y decidiera seguir su estrategia de guerra.

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Los analistas de la CIA han cuestionado durante mucho tiempo si los asesores de Putin le han dado evaluaciones honestas sobre la trayectoria y el saldo de la guerra.

La CIA ha mantenido durante mucho tiempo canales de comunicación con el FSB y el servicio de inteligencia exterior de Rusia, el cual se conoce como SVR.

Los funcionarios dijeron que el canal de inteligencia de Ratcliffe con Bortnikov funciona en paralelo y apartado de los canales que el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del presidente, han establecido con otros altos asesores de Putin.

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Algunos funcionarios dijeron que esperaban que Putin, quien fue exoficial de inteligencia, percibiera un mensaje del director de la CIA como más urgente y creíble que las comunicaciones a través de canales diplomáticos normales.

Durante gran parte del año pasado, Trump y algunos de sus principales asesores parecían mantener la creencia de que una victoria rusa en el campo de batalla sobre Ucrania era inevitable debido a la mayor población de Rusia y a su arsenal nuclear.

Pero los rusos han sufrido bajas masivas, y sus avances en el campo de batalla se han estancado.

No está claro si el mensaje de Ratcliffe presagiaba algún cambio en la política estadounidense hacia Rusia o Ucrania.

La visita de Ratcliffe fue el esfuerzo más reciente del gobierno de Trump para darle nueva vida a las negociaciones estancadas. Se ha vuelto cada vez más evidente que Ucrania no va a renunciar a su lucha en el este, incluso con un menor apoyo militar estadounidense.

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Dado lo que presentó como la sombría realidad militar y económica para Rusia, Ratcliffe le dijo a Bortnikov que creía que era hora de que Moscú participara en negociaciones serias para poner fin a la guerra.

Desde el regreso de Trump al cargo, Estados Unidos ha reducido su apoyo militar a los ucranianos, obligándolos a depender más de sus socios europeos.

La CIA ha mantenido sus estrechas alianzas de inteligencia con los ucranianos, las cuales comenzaron hace más de una década.

El mensaje privado que Ratcliffe entregó a Bortnikov sobre Ucrania hizo eco de algunas de las declaraciones públicas del director.

El mes pasado, Ratcliffe habló de manera incisiva sobre las bajas de tropas rusas durante la guerra, y la incapacidad de Moscú para avanzar en el campo de batalla. Señaló que la esperanza de vida de un soldado ruso en el frente de batalla era de menos de 35 minutos.

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Además, agregó que Rusia había ganado solo cerca del 1 por ciento del territorio total de Ucrania en los 18 meses desde que asumió como director de la CIA, un acontecimiento que atribuyó al "dominio" de Ucrania de la tecnología de drones.

Antes de que Ratcliffe se reuniera con Bortnikov en Moscú, habló con sus homólogos ucranianos, asegurándoles que exploraría las posturas rusas, sin hacer concesiones en nombre de los ucranianos.

Los diplomáticos europeos creen que podría haber una oportunidad para asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en los próximos meses de invierno, dada la ofensiva rusa mayormente estancada en el Donbás, y debido a la capacidad de Ucrania para seguir imponiendo profundos costos a Rusia con su guerra de drones.

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Algunos de esos funcionarios europeos han estado presionando al gobierno de Trump para que agregue a un funcionario de seguridad nacional al grupo de funcionarios que presionan a los rusos por un acuerdo de paz, alguien que pueda entregar el tipo de mensaje duro que Ratcliffe entregó esta semana.

Desde hace tiempo, los ucranianos consideran que Witkoff y Kushner son demasiado cercanos a los rusos. En cambio, ven a Ratcliffe, un crítico de Rusia desde hace mucho tiempo, como un un mediador que podría ser más neutral.

Trump ha utilizado repetidamente a Ratcliffe como un mensajero discreto.

En enero, se convirtió en el primer funcionario de alto rango en visitar Venezuela después de que las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro.

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En mayo, viajó a Cuba, dando a sus líderes un panorama sombrío sobre el estado de la economía cubana ante el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Instó al país a hacer una serie de cambios políticos y económicos profundos antes de que la situación empeorara.

Los contactos directos entre los jefes de espionaje estadounidenses y rusos han sido esporádicos en los últimos años.

En noviembre de 2021, William J. Burns, el director de la CIA en el gobierno de Joe Biden, se reunió en persona en Moscú con Bortnikov y otros altos funcionarios rusos para advertir a Putin contra el lanzamiento de una invasión a gran escala a Ucrania.

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Un año después, en noviembre de 2022, Turquía fue la anfitriona en una reunión cara a cara en Ankara entre Burns y Sergei Naryshkin, el líder del servicio de inteligencia exterior de Rusia. Las agencias de inteligencia estadounidenses habían interceptado comunicaciones rusas sobre el posible uso de un dispositivo nuclear por parte de los rusos para frenar los avances ucranianos en la contraofensiva de ese otoño. Burns advirtió a Naryshkin sobre graves consecuencias si los rusos actuaban conforme a la supuesta amenaza.

Los anfitriones turcos querían que la reunión fuera el inicio de un canal duradero de comunicación directa entre Washington y Moscú para reducir las tensiones. Pero la CIA se enfadó con Moscú cuando, después de la reunión, la parte rusa la hizo pública. Burns y Naryshkin no tuvieron una segunda reunión, aunque continuaron con comunicaciones ocasionales por teléfono.

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Después de que Trump asumiera el cargo el año pasado, Ratcliffe y Bortnikov acordaron los detalles de un intercambio de prisioneros, pero la reunión presencial de esta semana en Moscú fue su primera.

Adam Entous es un reportero de investigación afincado en Washington que se enfoca en asuntos de seguridad nacional e inteligencia.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.