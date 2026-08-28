"Ama a mi hijo como lo amo yo, por favor"

BC-MODERN-LOVE-LOVE-SON-ART-NYTSF — ‘Please Love My Son as I Do’. (Brian Rea/The New York Times) — FOR USE ONLY WITH MODERN LOVE STORY SLUGGED BC-MODERN-LOVE-LOVE-SON-ART-NYTSF FOR AUG 26, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED.

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Las sorprendentes maneras de cómo trato de llevar la relación con la nueva esposa de mi exmarido.

Mi hijo Alexander tenía 12 años cuando su papá se volvió a casar. Me enteré de que iba a ser el padrino la noche antes de la boda. Tenía que escribir un discurso, tarea que dejó de último momento.

Desde que su papá, Chris, empezó una relación seria con Angela, sabía cada vez menos sobre la vida de Alexander con ellos.

"No me dijiste que ibas a ser el padrino", le comenté.

"Te lo dije hace meses", respondió.

Esto es típico entre nosotros. Alexander parece creer que sé todo lo que pasa en su vida, como si sus pensamientos y sentimientos pasaran automáticamente de él a mí.

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"¿Qué se pone en un discurso de padrino?", preguntó.

"Búscalo en Google", le dije.

Él practicaba el discurso mientras yo cepillaba el traje rentado para la boda. Me ofrecí a rentar el traje como una especie de regalo de bodas. Eso les quitaría un gasto del presupuesto y aseguraría que se viera presentable. Tal vez era una manera de decirle a Ángela: "Por favor, ama a mi hijo como lo amo yo".

"¿A qué hora es la boda?", pregunté.

"Me van a recoger a las 10 de la mañana", respondió.

"¿A las 10 de la mañana? ¿Quién se casa a las 10 de la mañana?"

"Papá y Ángela", dijo. "Pero eso ya lo sabías".

"No lo sabía. Nunca me lo dijiste".

Después de nuestro divorcio y antes de que él conociera a Ángela, Chris y yo hablábamos por teléfono todos los días. Esas llamadas se acabaron cuando apareció Ángela. Chris y yo nunca hablamos de por qué ya no hablábamos; simplemente dejamos de hacerlo. Supuse que fue un límite que ella había puesto y que él había aceptado; me fueron alejando conforme ellos más se acercaban.

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Extrañaba esas llamadas. Aunque la mayoría se trataban de la crianza compartida, eran un bálsamo para la pérdida de nuestro matrimonio. Él me conocía y me entendía. Ambos sabíamos que nadie se preocuparía tanto por nuestro hijo como nosotros: algo gracioso que decía, una tarea olvidada. Un discurso de boda.

Cuando Chris y yo nos vimos en una esquina gris azotada por el viento, afuera del juzgado para recoger el papeleo final del divorcio y la custodia, nos quedó claro que las cosas habían cambiado. Nunca más lloraríamos por la deuda en nuestra tarjeta de crédito (en su mayoría mía). Nos acostumbraríamos a llamarnos por nuestros nombres de pila, no "cariño" ni "mi amor". Ese día acordamos mantener siempre el bienestar de nuestro hijo como el centro de nuestra relación. Llevaríamos el divorcio de manera muy diferente a como lo habían llevado nuestros padres.

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Él me tendió la mano y yo se la estreché.

Mientras lidiábamos con los tropiezos de las primeras relaciones después del divorcio, las llamadas telefónicas se convirtieron en una costumbre amistosa. Su primera novia, Nathalie, era una estilista francesa cuyo nombre de usuario en redes sociales era "Ooh-la-la".

A mi hijo no le gustaba su coq au vin, pero a mí sí.

Chris toleraba a mi nuevo novio, aunque creía que era algo conflictivo y que se vestía tal vez demasiado bien.

Chris y yo intercambiábamos las noches de Navidad y las actividades extraescolares, cuidábamos de los gatos y perros del otro y nos turnábamos para llevar la comida a los partidos de fútbol y béisbol.

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"No me gusta", dijo un día Janet, mi exsuegra, cuando Chris y yo estábamos recostados juntos sobre una manta, viendo a nuestro hijo en la liga infantil de béisbol.

"¿Qué es lo que no te gusta?", pregunté.

"No me gusta esto,", exclamó sacando el humo del cigarro hacia el centro de nuestro círculo mágico. "Me resulta incómodo".

Estaba de visita desde Minneapolis y por razones que me parecían un misterio, la estresaba estar cerca de Chris y de mí juntos. Según ella, las personas divorciadas simplemente nunca deberían volver a hablarse.

¿Cómo podía explicarle a ella, o a cualquiera, que no extrañaba estar casada, pero sí extrañaba nuestra pequeña familia? Extrañaba la voz irritable y ronca de mi suegra. Extrañaba cómo interactuaba con mi hijo. Extrañaba cómo empezaba a estornudar de manera muy loca cuando bebía de más. Incluso extrañaba todo ese humo de cigarro.

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Me había divorciado de mi esposo. No me había divorciado del padre de mi hijo, ni de su madre.

Sin embargo, ahí estábamos, en la víspera de su boda con otra persona y las cosas habían cambiado. Las llamadas telefónicas entre Chris y yo se habían vuelto estrictamente prácticas: ¿Cuándo, dónde y cuánto?

Claro, llevábamos seis años divorciados, pero nunca creí que se terminara simplemente así.

"Tengo que escribir algo sobre lo que Angela debe esperar una vez que esté casada con papá", dijo mi hijo.

"Yo podría contarte un par de cosas", le respondí.

"Lo tengo que escribirlo solo", contestó.

Me parece justo.

"¿Qué es algo sobre papá que sabes con certeza?", le pregunté.

"Odia cuando mis calcetines no hacen par".

Me reí. Él empezó a escribir.

Leí el discurso antes de guardarlo en el bolsillo de su traje.

"Quiero mucho a mi papá y me alegra que haya encontrado a una mujer tan maravillosa", escribió. "Ángela, desde la primera vez que nos conocimos, cuando fuimos todos a jugar boliche, me caíste bien de inmediato. Eres muy simpática y divertida, e incluso a Buster le caes bien (para los que no saben quién es Buster, es el gato malvado). Eres el complemento perfecto para la familia y no solo porque me puedes ayudar con mis tareas de matemáticas, sino por tu gran sentido del humor y porque siempre estás contenta".

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¿Buena para las matemáticas? ¿Gran sentido del humor? ¿Siempre contenta? ¿Cómo lo iba a saber? Ni siquiera me invitaron a la boda.

Cuando mi hijo regresó de la boda la noche siguiente, se negó a quitarse el traje. "El mejor día de mi vida", expresó. "No quería que terminara".

El chiste de Alexander sobre los calcetines fue todo un éxito. Hizo de DJ junto con su primo mayor. Ángela se veía hermosa.

"Bueno, es 19 años más joven que papá", dije con amargura.

Se dejó caer en la cama con el traje puesto, como si fuera otra persona.

Nos acostumbramos a una nueva rutina, en la que Alexander pasaba más tiempo con ellos que solo los fines de semana. Poco tiempo después, Ángela y Chris tuvieron un bebé, Jack. Dejé a Alexander en la puerta de la clínica de maternidad y, en secreto, me pregunté si las cosas cambiarían ahora que Ángela tenía un hijo propio.

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No tenía por qué preocuparme.

Cuando estábamos comprando las cosas para el regreso a clases ese año, Alexander tachó "candado" de su lista de útiles escolares.

"Necesitas un candado para tu casillero", le dije.

"No lo necesito", respondió. Ángela me dio el suyo. Era su candado en la preparatoria. Lo había estado guardando para sus hijos.

"¿Y Jack?", pregunté, aunque todavía usaba pañales.

Alexander se encogió de hombros. "Ella quiso dármelo a mí".

Días después de que naciera su segundo hijo, Charles, mi celular sonó. Era Chris, supongo que para pedirme que llevara a Alexander a ver al bebé.

"¿Llevo a Alexander después del fútbol?", pregunté.

"No", respondió. Su voz sonaba monótona.

El bebé había contraído el virus respiratorio sincitial y estaba ingresado en la UCI pediátrica. Se encontraba en estado crítico con complicaciones bronquiales y pertenecía al grupo de mayor riesgo de mortalidad. Como era un virus, no había otro tratamiento más que oxígeno e hidratación. Los médicos les habían aconsejado a Chris y a Angela que esperaran lo mejor y se prepararan para lo peor.

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Chris estaba agotado. No había dormido en 36 horas. Tenía que cuidar a Jack. Tenía que alimentar a Buster, el gato travieso. Ángela estaba sola en el hospital.

"¿Hay algo que pueda hacer?", pregunté.

Hizo una pausa. "Probablemente le vendría bien un café con leche de vainilla".

¿Acaso quería que yo estuviera ahí? No lo sabía. Lo que sí sabía era que Ángela no debía estar sola en el hospital, ni siquiera por una hora. Me abastecí de revistas y barras de chocolate, compré dos cafés con leche de vainilla y asomé la cabeza con cuidado en la habitación.

El bebé llevaba una máscara de oxígeno que le cubría la cabeza como un casco espacial. Cables, electrodos y tubos conectaban su diminuto cuerpo a las máquinas.

"¿Cómo está?"

"No lo sabemos" respondió Ángela. "No nos dicen nada".

"Traje Vogue y Vanity Fair", dije. "Y un café con leche de vainilla".

De alguna manera, logramos pasar las siguientes horas. Bromeamos sobre el casco espacial, le hicimos preguntas al equipo médico que todavía no podían responder y hojeamos las revistas en silencio. Me quedé hasta que oscureció y me fui cuando regresó Chris.

Me agradeció por haber ido. Yo le agradecí el candado.

No teníamos un plan a seguir cuando Chris y Ángela se casaron. No sabía cuál era mi papel en nuestra familia transformada, ni siquiera si tenía uno. Pero en esas horas de angustia, mientras el hermano recién nacido de mi hijo luchaba por su vida, encontré mi lugar. Yo no era la mamá de este bebé y Ángela no era la mamá de mi hijo, pero a través de ellos encontramos la manera de querernos.

Unos días después, mi hijo me dijo que el bebé se estaba recuperando.

"¿Cuándo lo darán de alta?", pregunté.

"Ya está en casa", dijo. "Ya te lo había dicho".

No me lo había dicho, pero no importaba. Algo había pasado a través de él hasta mí, como lo hace el amor, sin palabras. Todos somos familia.