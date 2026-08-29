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Tabla General de la Liga MX: así marcha tras el inicio de la Jornada 6

La parte alta de la clasificación permanece muy cerrada y todavía puede sufrir modificaciones importantes con los encuentros restantes de la fecha

Tres futbolistas vestidos de azul celebran en la cancha mientras la afición aplaude y un portero vestido de rosa figura desenfocado.
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La Jornada 6 del Apertura 2026 ya comenzó y los primeros resultados provocaron algunos cambios en la Tabla General de la Liga MX. Este viernes se disputaron tres encuentros, con triunfos de Cruz Azul y Xolos, además del empate entre Atlante y León.

Todavía quedan seis partidos por disputarse durante el fin de semana, por lo que la clasificación volverá a modificarse conforme avance la actividad. El Club América busca mantenerse en la parte más alta, mientras varios equipos intentarán acercarse a los primeros lugares.

Resultados tras el arranque de la Jornada 6 de la Liga MX

Gilberto Mora Xolos Pumas Jornada 6 Liga MX Apertura 2026
(Xolos)

La actividad del futbol mexicano comenzó este viernes con tres encuentros que dejaron movimientos importantes en la clasificación. Estos fueron los resultados:

  • Necaxa 1-3 Cruz Azul
  • Atlante 1-1 León
  • Xolos 2-0 Pumas

Con estos marcadores, Cruz Azul escaló posiciones y Xolos también sumó tres puntos importantes, mientras que León consiguió una unidad en su visita al Atlante.

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Así marcha la Tabla General de la Liga MX

Dos jugadores de fútbol del Club América con uniformes amarillos se abrazan en el campo. Se ven espectadores, un arco de portería y vallas publicitarias.

1. América — 13 puntos

2. Tijuana — 13 puntos

3. Atlas — 12 puntos

4. Toluca — 10 puntos

5. Guadalajara — 10 puntos

6. Puebla — 10 puntos

7. León — 10 puntos

8. Monterrey — 9 puntos

9. Cruz Azul — 9 puntos

10. Pumas — 8 puntos

11. Querétaro — 7 puntos

12. Necaxa — 7 puntos

13. Atlante — 6 puntos

14. Pachuca — 4 puntos

15. Tigres — 4 puntos

16. San Luis — 3 puntos

17. Santos — 0 puntos

18. FC Juárez — 0 puntos

La parte alta de la clasificación permanece muy cerrada y todavía puede sufrir modificaciones importantes con los encuentros restantes de la fecha.

¿Qué partidos faltan por jugarse en la Jornada 6?

La sexta jornada continuará este sábado y domingo con seis encuentros que terminarán de definir la clasificación. Entre los duelos más destacados se encuentra el América vs Puebla, pues ambos equipos llegan ubicados en la parte alta de la tabla.

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Sábado 29 de agosto

-Atlas vs Querétaro | 17:00 horas

-Pachuca vs Chivas | 17:00 horas

-América vs Puebla | 19:05 horas

-Santos vs Tigres | 21:10 horas

Domingo 30 de agosto

-Toluca vs FC Juárez | 18:00 horas

-Monterrey vs Atlético de San Luis | 20:10 horas

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