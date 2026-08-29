Este fin de semana el K-pop festival llevará a Azcapotzalco una joranda de música, baile y taekwondo, gratis

Durante dos días, el recinto de Azcapotzalco recibirá una programación que va del zapateado huasteco al random dance K-pop, del danzón a las demostraciones de taekwondo. (Composición fotográfica/Redes sociales/IA sólo referencia no del evento actual)

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El K-Pop Festival 2026 llega este fin de semana al norte de la Ciudad de México con una propuesta que combina la cultura surcoreana y las tradiciones mexicanas en un mismo escenario. El evento, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del FARO Azcapotzalco Xochicalli, se realizará el sábado 29 y el domingo 30 de agosto con entrada gratuita para todo el público.

Durante dos días, el recinto de Azcapotzalco recibirá una programación que va del zapateado huasteco al random dance K-pop, del danzón a las demostraciones de taekwondo. El festival forma parte del intercambio cultural México-Corea y no requiere registro previo ni costo de acceso.

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El FARO Azcapotzalco ha sido sede de diversos eventos dedicados a las culturas urbanas y juventudes (Cultura Comunitaria/Youtube)

Programa del sábado 29 de agosto

La jornada del sábado arranca a las 11h con Zapateado Huasteco y escala hacia la fusión con el K-pop: a las 12h se presenta Parkour K-pop, seguido a las 13h por la Special Performance de Photo Di.

A las 14h sube al escenario el Showcase K-Pop HA, uno de los momentos más esperados del día. El Danzón toma el relevo a las 15h, y a las 16h se presenta 3I Pleyades. La jornada cierra a las 17h con el Concurso de Baile K-pop, abierto a los asistentes.

Programa del domingo 30 de agosto

A las 14h se presenta la Danza Folklórica Tlamatini, seguida del Danzón a las 15h. A las 16h, MDK Oriente Taekwondo ofrece una demostración del arte marcial coreano. (Foto: Twitter/MundialTKDGDL22)

El domingo abre con Samulnori México a las 11h, una agrupación que interpreta música de percusión tradicional coreana. A las 12h regresa el Zapateado Huasteco, y a las 13h llega el Random Dance K-pop, dinámica participativa donde el público baila coreografías al azar.

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A las 14h se presenta la Danza Folklórica Tlamatini, seguida del Danzón a las 15h. A las 16h, MDK Oriente Taekwondo ofrece una demostración del arte marcial coreano. El cierre, también a las 17h, es nuevamente el Concurso de Baile K-pop.

Qué es el FARO Azcapotzalco Xochicalli

A lo largo del año, el FARO Azcapotzalco ha sido sede de propuestas diversas: en febrero de 2026 acogió el Festival El Refugio, dedicado al graffiti y la cultura urbana, con más de 300 participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recinto fue inaugurado el 13 de diciembre de 2018 sobre un predio de casi 13 mil metros cuadrados (139.931 pies cuadrados) que funcionaba como vertedero dentro de la Unidad Habitacional El Rosario.

La Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Azcapotzalco Xochicalli pertenece a la red de recintos culturales de la Secretaría de Cultura capitalina. Su diseño se inspira en el Códice Historia Tolteca-Chichimeca del siglo XVI, que describe la mítica Chicomóztoc o “Lugar de las Siete Cuevas”. Además de eventos, el espacio alberga una cancha de juego de pelota prehispánico, un temazcal, la biblioteca Carlos Montemayor y una ciberescuela.

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A lo largo del año, el FARO Azcapotzalco ha sido sede de propuestas diversas: en febrero de 2026 acogió el Festival El Refugio, dedicado al graffiti y la cultura urbana, con más de 300 participantes. En agosto pasado presentó una velada retro con DJs y ballet en su Noche de Museos. La programación del recinto abarca danza, literatura, lenguas prehispánicas y artes plásticas, con talleres permanentes para todo tipo de público.

El Gobierno de la Ciudad de México presenta el programa del Festival Cultural México-Corea 2026 en el Faro Azcapotzalco Xochicalli. (Faro Azcapotzalco)

Cómo llegar al festival

El FARO Azcapotzalco Xochicalli se ubica en Avenida Cultura Norte s/n, Unidad Habitacional El Rosario, Azcapotzalco. Hay dos opciones de transporte público para llegar:

Metro: estación El Rosario, línea 6 (roja) o línea 7 (naranja), a unos minutos caminando del recinto.

Metrobús: estación Rosario, con acceso directo a pie hacia las instalaciones del FARO. El cartel oficial del evento señala la salida del Metrobús Rosario como punto de referencia principal.

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La entrada es gratuita y no se anuncia cupo limitado. El horario de actividades va de las 11h a las 17h ambos días.

La ola coreana no para en septiembre

Para cerrar el mes, Stray Kids se presentará los días 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, aunque las entradas ya están agotadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival del FARO llega en un momento de alta actividad para la escena K-pop en la Ciudad de México. El próximo 12 y 13 de septiembre, el CIEC World Trade Center acogerá AniMole 4, convención que confirmó la presencia de HA JIN —voz de SKY Castle— y Shin Min Chul, exlíder de T-MAX e intérprete de “Paradise” de Boys Over Flowers. Ambos artistas ofrecerán un concierto incluido en el boleto general, con opciones de foto y autógrafo desde 800 pesos por artista.

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Ese mismo mes, del 24 al 27 de septiembre, el WTC recibirá la K-Expo 2026, respaldada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea y la Agencia de Contenidos Creativos de Corea. La expo —con entrada gratuita mediante identificación oficial— desplegará zonas de entretenimiento, belleza y gastronomía coreana, además del K-Pop Random Play Dance.

El plato fuerte de ese fin de semana será el concierto Korea Spotlight, el 26 de septiembre a las 18h en el Pepsi Center. A diferencia de la expo, este espectáculo requerirá boleto de acceso; el precio y la venta aún no han sido anunciados por los organizadores.

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Para cerrar el mes, Stray Kids se presentará los días 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, aunque las entradas ya están agotadas.