'Necesito ir al hospital', le dice un piloto de Delta al control de tráfico aéreo

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Un vuelo de Delta Air Lines de Los Ángeles a Boston se desvió de manera segura a Detroit luego de que el capitán del Boeing 757 se enfermara.

La altitud marcaba 39.000 pies. La velocidad rondaba los 960 kilómetros por hora. Y la brújula apuntaba al este.

Pero justo después de cruzar el lago Míchigan el martes, un vuelo de Delta Air Lines que salió de Los Ángeles con destino a Boston declaró una emergencia, tras lo cual abandonó su ruta a cientos de kilómetros de su destino. El vuelo 437 tuvo que aterrizar.

El capitán del Boeing 757 les dijo a los controladores de tráfico aéreo que alguien estaba experimentando un episodio médico, y no era uno de los 147 pasajeros, sino él mismo, un suceso poco común que se desarrolló a través de las transmisiones de radio desde la cabina.

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El vuelo transcontinental se desvió de manera segura a Detroit bajo el control del primer oficial antes de que otra tripulación lo completara, según Delta. El viaje normalmente dura entre cinco y cinco horas y media.

En su descenso final hacia el aeropuerto metropolitano de Detroit, un centro de operaciones de Delta, el piloto explicó su difícil situación a la torre.

"Les habla el capitán", dijo el piloto, "yo soy el que está enfermo. Voy a rodar el jet hasta la puerta de embarque y luego necesito ir al hospital".

El piloto no especificó con qué tipo de problema médico estaba lidiando durante el intercambio con el controlador de tráfico aéreo, quien dijo que el vuelo de Delta estaba autorizado para usar la pista de rodaje Yankee 2 para que pudiera llegar a la terminal más rápido.

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Pero después de que el avión aterrizara en la pista 22 izquierda, surgió cierta confusión sobre la puerta que se le había asignado al vuelo.

"Dice que la puerta es la Alpha 13, pero no parece que exista", le dijo el piloto al controlador, quien respondió que la A-13, en primer lugar, no era lo suficientemente grande para recibir un Boeing 757.

El vuelo fue dirigido a la puerta A-10.

En un comunicado, Delta Air Lines se disculpó por la interrupción y dijo que el vuelo había aterrizado "sin contratiempos".

La aerolínea confirmó que el capitán se había encargado de la comunicación con los controladores de tráfico aéreo mientras el primer oficial aterrizaba el avión, lo cual describió como un procedimiento operativo estándar.

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Delta no respondió a las preguntas sobre el estado del piloto ni sus síntomas.

Kit Darby, un capitán jubilado de United Airlines y expiloto instructor de Delta y Boeing, dijo en una entrevista el jueves que los casos de pilotos de aerolíneas comerciales que experimentan un episodio médico y declaran una emergencia eran poco comunes.

Las aerolíneas tienen medidas de seguridad establecidas para cuando eso sucede, dijo: el otro piloto y el piloto automático.

"El avión puede ser pilotado, aterrizado y rodado por un solo piloto", dijo Darby, un consultor de aviación que ha volado varios modelos de aeronaves, incluidos el Boeing 757 y el Boeing 767. "Es redundante".

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Dijo que los pilotos están capacitados para buscar señales de que otro piloto pueda estar en apuros, como por ejemplo, si un avión comienza a desviarse de la ruta que los controladores de tráfico aéreo le han autorizado a volar.

"El hombre suena perfectamente normal", dijo Darby sobre el intercambio del piloto con la torre del aeropuerto.

En el Boeing 757, los controles para manejar el avión mientras está en tierra están ubicados junto al asiento izquierdo de la cabina, lo que requeriría que los pilotos cambiaran de asiento si uno de ellos no pudiera cumplir con sus funciones, dijo Darby. No estaba claro si el capitán y el primer oficial del vuelo de Delta habían cambiado de asiento.

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Antes de que el vuelo 437 partiera del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, al piloto y al primer oficial se les habría exigido firmar una declaración en la que certificaban que estaban aptos para el servicio, la cual habría sido entregada a un agente de estación de la aerolínea en la puerta de embarque.

"Indica que están física y mentalmente en condiciones de realizar el vuelo y que han hecho lo necesario para que el vuelo sea seguro", dijo Darby.

Neil Vigdor es un reportero de noticias de última hora en el Times, con énfasis en temas de política.