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Trump dice que EE. UU. llegó a un acuerdo para controlar gran parte del petróleo de Venezuela

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El presidente de EE. UU. dijo que un acuerdo entre los países implicaba 'una asociación con el sector privado' y más de 65 millardos de barriles de reservas.

El presidente Donald Trump dijo el viernes por la noche que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo para tomar el control mayoritario de una enorme porción de las reservas petroleras de Venezuela.

Cualquier intento del gobierno federal de adquirir una participación en los yacimientos petroleros de otro país sería muy inusual. No quedó claro de inmediato cómo sería ese arreglo ni qué podría haber aceptado el gobierno de Venezuela.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que el acuerdo implicaba "una asociación con la empresa privada" y le daría a Estados Unidos el control de más de 65 millardos de barriles de reservas probadas de petróleo. Eso es casi tanto como todas las reservas probadas de Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo del mundo.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, participaron en las negociaciones, dijo el presidente. El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Trump ha hecho que el petróleo de Venezuela sea fundamental en su campaña para ejercer un mayor control estadounidense sobre la energía en el hemisferio occidental, donde el aumento de la producción ha ayudado a mitigar la pérdida de petróleo proveniente de Medio Oriente durante los últimos seis meses debido a la guerra en Irán.

Los líderes estadounidenses anteriores a menudo evitaban cualquier insinuación de que obtener el control de los recursos naturales de otro país fuera un objetivo principal de la política exterior y militar de Estados Unidos, por temor a una reacción negativa internacional. Pero el presidente Trump y algunos de sus principales asesores han dejado claro que el petróleo es una parte importante de su incursión en Venezuela.

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Incluso antes de que Estados Unidos destituyera del poder al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero, los funcionarios estadounidenses afirmaron sin rodeos que Estados Unidos había creado la industria petrolera de Venezuela y que el gobierno del país, en la práctica, había robado los yacimientos petroleros estadounidenses mediante nacionalizaciones.

Trump hizo su anuncio el viernes mientras Chevron, la segunda mayor empresa petrolera de Estados Unidos, mantenía conversaciones avanzadas para ampliar significativamente sus operaciones en Venezuela, según personas familiarizadas con las negociaciones entre la empresa petrolera y los funcionarios venezolanos. Ese acuerdo podría anunciarse tan pronto como la próxima semana.

Cualquier nueva inversión de Chevron, la única empresa estadounidense con una presencia importante en Venezuela, impulsaría los esfuerzos del país por revitalizar su debilitada industria petrolera y su economía en dificultades.

Las negociaciones de Chevron sobre nuevas inversiones en Venezuela fueron reportadas anteriormente por The Wall Street Journal.

Varias otras petroleras estadounidenses también han estado buscando oportunidades en el país sudamericano, aunque gran parte de lo que se ha concretado en lo que va del año ha sido preliminar o relativamente pequeño.

Rebecca F. Elliott cubre el sector energético para el Times.

Simon Romero es corresponsal del Times para México, América Central y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

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