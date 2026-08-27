Todo lo que debes saber sobre el US Open 2026

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El evento deportivo y social repleto de estrellas se lleva a cabo hasta el 13 de septiembre en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en la ciudad de Nueva York.

Un año memorable de deportes en la región de Nueva York ha llegado al tercer trimestre. Un campeonato de baloncesto de los Knicks dio paso a una entretenida Copa del Mundo y ahora es el torneo de tenis de mayor voltaje de todos, el Abierto de Estados Unidos (US Open).

Casualmente, el tema del torneo de este año es "Celebrando nuestra historia neoyorquina". Es una historia que se remonta a más de 100 años, mucho antes de los Honey Deuces, los pases generales de 300 dólares y los 108 millones de dólares en premios.

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Accesible en metro y con jornadas nocturnas, precios exorbitantes y multitudes bulliciosas, el Abierto es Nueva York hasta la médula. Como tal, la Asociación de Tenis de Estados Unidos espera proyectar el torneo este año más allá de las instalaciones del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Flushing, Queens, con un sinfín de actividades relacionadas con el tenis en Hudson Yards, Manhattan.

Puede que sea lo más cerca que muchos neoyorquinos lleguen a estar del evento, considerando la alta demanda de boletos en el mercado secundario. Hasta el domingo, los boletos para la final de individuales femeninos del 12 de septiembre, por ejemplo, se podían conseguir por 350 dólares en los asientos a gran altitud del estadio Arthur Ashe, o por aproximadamente 2500 dólares en las gradas inferiores. Pero todo será televisado, desde los partidos matutinos hasta que se golpee la última pelota bajo las luces.

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Las rondas clasificatorias ya están en marcha, y el cuadro principal comienza el domingo 30 de agosto.

Esto es lo que debes saber sobre el US Open de este año.

Cómo llegar: tren, autobús, auto

El tren número 7 es la manera clásica y económica de viajar al US Open. La línea del metro pasa aproximadamente cada cinco minutos fuera de las horas pico, y un viaje cuesta tres dólares. Durante el torneo, habrá trenes adicionales estacionados en las cercanías en caso de que se formen multitudes, y después de los partidos nocturnos, siete trenes adicionales circularán de manera exprés hacia Manhattan.

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Los fanáticos del tenis deben tener en cuenta que los aficionados de los Mets también dependen del tren 7, y se bajan en la misma estación: Mets-Willets Point. Este verano, los eventos de tenis y béisbol coincidirán del 25 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre. Se esperan multitudes.

Consejo de experto: Si quieres tener más posibilidades de encontrar asiento, dirígete a la terminal del West Side en Manhattan y sube en la estación 34th Street-Hudson Yards. Y tal vez revisa el calendario de los Mets.

Para quienes vienen de Flushing, o directo desde el aeropuerto LaGuardia, el autobús Q90 también hace parada en la entrada del torneo sobre la avenida Roosevelt. También cuesta tres dólares. Allí hay un área de ascenso y descenso para transporte adaptado.

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Y por unos cuantos dólares adicionales, los aficionados en Manhattan y Queens pueden tomar el Long Island Rail Road hasta Mets-Willets Point. Los trenes del ramal de Port Washington salen de Manhattan desde Penn Station y Grand Central. El viaje es mucho más rápido que el metro, pues dura menos de 20 minutos. Un boleto fuera de hora pico cuesta 5,25 dólares.

Los servicios de viajes compartidos, como Lyft y Uber, también son una opción. Pero a menos que te hospedes cerca, el tráfico y las tarifas dinámicas pueden hacer que sea un viaje costoso; en las redes sociales han circulado historias de viajes de 200 dólares.

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¿Buscas boletos?

Si ya tienes boleto, sabes lo caro que fue. Si no, aún podrías conseguir uno sin tener que pedir un préstamo con garantía hipotecaria. Hasta el lunes, en el mercado secundario había boletos para los asientos de las zonas más altas del Arthur Ashe para los partidos de cuartos de final por unos 300 dólares; un sitio tenía algunos por 200 dólares.

También había boletos disponibles para las primeras rondas de los cuadros principales por menos de 200 dólares. Los precios pueden estar notoriamente inflados, pero también pueden fluctuar. Los aficionados pueden consultar el mercado secundario, ya que los precios a veces varían según quién juegue en un día en particular.

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Para ayudar a hacer frente al elevado costo que supone para unos pocos, la USTA y el alcalde Zohran Mamdani anunciaron el martes que se pondrán a disposición de los residentes de la ciudad de Nueva York 1000 entradas con descuento, que se asignarán por orden de llegada a partir del miércoles a las 10 a. m. en usopen.org/NYCtickets. Las entradas cuestan 100 dólares cada una y los residentes pueden comprar hasta dos.

Las entradas generales más baratas también son una excelente opción para los aficionados que no sienten la necesidad de estar dentro del Ashe en los partidos de mayor perfil. Una entrada general proporciona acceso, por orden de llegada, a la bandeja superior del estadio Louis Armstrong, así como al Grandstand y a todas las canchas exteriores. La primera semana del torneo ofrece muchos partidos emocionantes de primeras rondas en esas canchas, donde los aficionados pueden ir de un partido a otro y, a veces, acercarse a unos pocos metros de la acción. Pero las canchas también pueden abarrotarse.

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La Fan Week, que comenzó el 23 de agosto e incluye los partidos clasificatorios previos a que el cuadro principal comience el domingo, es gratuita y abierta al público. Pero este año, se requiere que los aficionados tengan un Fan Access Pass para entrar, y los organizadores del torneo dicen que si se llena demasiado durante la Fan Week, podrían restringir el acceso, incluso si tienes un pase.

En construcción

El estadio Arthur Ashe está en medio de una importante renovación interior que no se completará hasta el próximo año. Es una especie de maravilla de la ingeniería, considerando que las cuadrillas trabajaron durante todo el año, luego tuvieron que limpiar y apartarse del camino a tiempo para que llegaran los invitados. La construcción se reanudará cuando termine el torneo. Básicamente, tomaron el nivel inferior de suites de lujo y lo trasladaron a la parte superior del antiguo segundo nivel de suites. Pero con más de 23.000 asientos, sigue siendo el estadio de tenis más grande y ruidoso del mundo.

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Prepárate para el clima

Te puedes sacar la lotería y tener un día hermoso y con brisa de 24 grados Celsius en el Abierto. También te puede tocar una ola de calor. O un diluvio de finales de verano. Mira el pronóstico y planifica en consecuencia.

Vístete en capas, ya que el día puede pasar de sofocante a frío y lluvioso. Empaca protector solar, un sombrero, gafas de sol, algo abrigado, como una sudadera con capucha, y un paraguas o un impermeable. Y usa zapatos cómodos: se camina mucho y se suben muchas escaleras.

Hay muchas estaciones de hidratación. A los aficionados se les permite llevar botellas reutilizables de plástico o metal con capacidad de hasta 710 mililitros. El vidrio y las latas están prohibidos.

Para quienes necesitan un descanso del sol, hay algunos lugares con sombra bajo los árboles en la plaza justo al sur del estadio Arthur Ashe. También hay rociadores de agua por todo el centro de tenis.

Consejo de experto: Abraza al atleta que llevas dentro y empaca algunos electrolitos en polvo para mezclarlos con tu agua. Y si olvidas el protector solar, los patrocinadores del torneo suelen distribuir versiones de tamaño de viaje. Abastécete y aplícalo en abundancia.

Toda la comida y esa bebida

El US Open ofrece muchas opciones de comida, muchas de ellas caras: un sándwich French dip de 38 dólares o un rollo de langosta (con papas fritas) de 39,50 dólares. Pero la estrella del espectáculo sigue siendo el muy patentado Honey Deuce, el coctel insignia del torneo. La mezcla de vodka, limonada, licor de frambuesa, jugo de limón y melón verde cuesta 23 dólares, pero la gente de todos modos hace fila para disfrutarla.

Consejo de experto: Durante la primera semana del torneo, el patio de comidas (adyacente a los estadios Arthur Ashe y Louis Armstrong) puede volverse difícil de transitar debido a las multitudes bulliciosas, especialmente como una hora antes de que comiencen las sesiones nocturnas. Para quienes buscan evitar las filas, den un paseo hasta el Grandstand o la cancha 17, donde los puestos de comida suelen estar menos abarrotados.

Otra gran opción es comer algo de camino al torneo. El centro de Flushing, a solo una parada en tren, ofrece algunas de las mejores comidas chinas y sudamericanas de la ciudad, y hay muchas buenas opciones mexicanas y sudamericanas en la avenida Roosevelt.

Reserva la(s) fecha(s)

Los partidos clasificatorios para el US Open comenzaron el 23 de agosto y se extenderán hasta el 27 de agosto.

El cuadro principal del torneo comienza el 30 de agosto, y está previsto que los partidos de cuartos de final de la competencia de individuales comiencen el 8 de septiembre.

La final de individuales femeninos se jugará el sábado 12 de septiembre a las 4 p. m., y el torneo terminará el 13 de septiembre con la final de individuales masculinos a las 2 p. m.

Hilary Howard es una reportera del Times que cubre la adaptación de la región de Nueva York al cambio climático y otros retos medioambientales.

David Waldstein es un reportero del Times que escribe sobre la región de Nueva York, con especial atención a los deportes.