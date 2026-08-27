¿Los 'entrenamientos linfáticos' pueden ayudar con la hinchazón o la inflamación?

Some influencers promote specific exercise routines, like walking or jumping, to detox and de-puff the body’s lymphatic drainage system. (Maria Medem/The New York Times) -- FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED LYMPHATIC WORKOUT BY DANIELLE FRIEDMAN FOR AUG. 24, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. --

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Algunos influentes promueven rutinas de ejercicio específicas, como caminar o saltar, para reducir la hinchazón. Esto es lo que debes saber.

Durante años, el mundo del bienestar ha elogiado los beneficios del drenaje linfático. Algunos influentes promueven prácticas como el automasaje y el cepillado en seco, y afirman que esos métodos pueden desintoxicar y deshinchar el cuerpo al mejorar la circulación del líquido linfático.

Ahora, algunas personas en las redes sociales sugieren rutinas de ejercicio específicas que, según dicen, pueden ser especialmente útiles para drenar el líquido y reducir la inflamación y la hinchazón.

Un entrenamiento en tendencia, llamado "caminata linfática", consiste simplemente en dar un paseo relajado mientras te concentras en tu postura y respiración, y dejas que tus brazos y manos se balanceen libremente. Otro es el "rebote", o saltar ya sea en el mismo lugar o en un trampolín. Algunos influentes también promueven rutinas de estiramiento dinámico específicas para el drenaje linfático.

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Este furor en las redes sociales puede reflejar un creciente interés en el sistema linfático en la medicina, dijo Marc Miller, fisioterapeuta especializado en salud linfática en el MD Anderson Cancer Center en Houston. "El sistema linfático es un tema muy candente en este momento", entre los investigadores, afirmó, en parte debido a los avances tecnológicos para mapear el sistema linfático. Pero algunos matices importantes suelen perderse en la conversación de las redes sociales, agregó.

Si tu sistema linfático está sano, no hay evidencia que sugiera que ciertos entrenamientos específicos sean más o menos efectivos para mantenerlo, aunque el ejercicio sí desempeña un papel. Pedimos a los expertos que desglosaran los conceptos básicos.

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¿Qué es el sistema linfático?

Tu sistema linfático es una intrincada red de vasos y ganglios que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en todo tu cuerpo y a apoyar a tu sistema inmunológico. Los vasos transportan un líquido llamado linfa.

Si tu cuerpo está combatiendo una infección, el sistema linfático recoge fragmentos de bacterias o virus y los transporta a tus ganglios linfáticos, los cuales actúan como filtros y ayudan a tu sistema inmunológico a combatirlos, dijo Tiana Woolridge, médica de medicina deportiva en el Hospital for Special Surgery en Nueva York.

A diferencia de tu sistema cardiovascular, que depende del corazón para mantener el flujo de sangre, tu sistema linfático carece de una bomba central. En cambio, depende de las contracciones musculares --del movimiento, la respiración e incluso la digestión-- para comprimir y mover la linfa por tu cuerpo.

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¿Tu cuerpo necesita ayuda con el drenaje linfático?

El sistema linfático de la mayoría de las personas funciona sin problemas, afirmó Jason Wheeler, especialista en medicina vascular en la Cleveland Clinic. Pero algunas personas desarrollarán un trastorno llamado linfedema, en el cual el líquido linfático se acumula en una o varias partes del cuerpo. Es más probable que desarrolles linfedema después de sufrir algún tipo de daño en tu sistema linfático debido a una lesión, cirugía o tratamiento contra el cáncer, pero fumar, la obesidad y la edad también pueden predisponerte a la afección. (Un porcentaje mucho menor nace con una afección genética que impide que su sistema linfático drene adecuadamente).

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Wheeler advirtió que el simple hecho de estar inflamado o hinchado no significa que tengas linfedema. Muchas personas experimentan estos síntomas a lo largo del día en respuesta a la dieta, la falta de sueño, el clima y otros factores ambientales.

¿Cómo afecta el ejercicio al drenaje linfático?

Dado que las contracciones musculares impulsan el sistema linfático, cualquier tipo de ejercicio o movimiento es beneficioso. Por lo general, los expertos ofrecen a las personas las mismas recomendaciones básicas de ejercicio para la salud linfática que para la salud en general: 150 minutos a la semana de actividad aeróbica de intensidad moderada y al menos dos sesiones a la semana de entrenamiento de fuerza.

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Cuanto más fuertes sean tus músculos, mejor podrán bombear el líquido linfático, afirmó Wheeler. Y en general, cuanto más contraigas tus músculos a través de actividades aeróbicas como caminar, trotar o andar en bicicleta, más apoyarás a tu sistema linfático y favorecerás su circulación.

Más allá de esos conceptos básicos, "realmente se trata de ser constante con el movimiento a lo largo del día", dijo Kelly Sturm, fisioterapeuta en Mineápolis enfocada en la salud linfática.

Dicho esto, si alguien con un sistema linfático sano quiere probar un entrenamiento de caminata o saltos anunciado como "linfático", hay pocas desventajas, dijo.

La respiración profunda y diafragmática, que se incorpora en algunos de los llamados entrenamientos linfáticos promovidos en internet, también puede ayudar con la circulación linfática.

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En última instancia, "el movimiento es medicina, sin importar de qué tipo de salud estemos hablando", señaló Woolridge. Si el objetivo de apoyar tu salud linfática te hace moverte, agregó, todo tu cuerpo se beneficiará.