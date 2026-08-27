La Esfinge en el Palacio de los Deportes 2026: todo sobre los conciertos de la banda metal de Cristian Castro

La banda de heavy metal de Cristian Castro regresa a los escenarios mexicanos con seis conciertos en México. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

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La Esfinge vuelve a los escenarios de México con una gira de seis fechas en tres ciudades que arranca el 4 de diciembre de 2026 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de Ciudad de México, en el marco del lanzamiento de su tercer álbum de estudio, La Serpiente Emplumada, una producción de 12 temas inspirada en la cosmovisión prehispánica y en la figura de Quetzalcóatl.

La preventa Banamex para los conciertos de Ciudad de México inicia este 27 de agosto a las 11:00 a.m. a través de Ticketmaster. La venta general quedó disponible un día después. El primer sencillo del nuevo disco, “Mensajero”, tiene fecha de estreno para el próximo 17 de septiembre.

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Seis noches en tres ciudades: el recorrido de La Esfinge por México

La gira contempla dos fechas en cada ciudad. Tras las presentaciones del 4 y 5 de diciembre en Ciudad de México, la banda se traslada al Showcenter Complex de Monterrey los días 11 y 12 del mismo mes. El cierre llega en el Teatro Diana de Guadalajara el 15 y 16 de enero de 2027.

En esos escenarios, Cristian Castro prometió una puesta en escena que mezcla tecnología y simbolismo prehispánico: “En el escenario habrá dos esfinges encontradas con láser y mucha escenografía con un paisaje muy mexicano, de nuestros antepasados y una ceremonia azteca muy linda”, dijo el artista en rueda de prensa en la Ciudad de México.

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Doce años después de su debut en el Vive Latino, La Esfinge de Cristian Castro vuelve a los escenarios con una gira por Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y prepara La Serpiente Emplumada, su producción más ambiciosa hasta la fecha. (Ocesa)

El nuevo álbum, el tercero de la agrupación tras El Cantar de la Muerte (2014) y La Cruel Cantora (2023), busca un punto medio entre ambas entregas. “Con el tercer disco quiero encontrar un balance entre el primero y el segundo. Vamos a estar a la mitad con canciones un poco más comerciales”, explicó Castro.

La banda está integrada por David Avilés, Alejandro Carrera, Alexei Torres y Bryce Snowden, además del propio Castro bajo su alter ego Lügh Draculea, personaje que adoptó para separar esta faceta del pop romántico que lo hizo famoso desde los años noventa.

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Un sueño que nació en la secundaria

El vínculo de Castro con el metal no es reciente. El cantante, nacido en Ciudad de México en 1974, contó que las canciones de su primer disco las escribió durante su adolescencia: “Siempre ha sido mi sueño, desde la secundaria, de hecho las canciones que están en El cantar de la muerte las escribí en la secundaria con mi grupo escolar”.

La influencia de bandas como Tool marcó la identidad sonora del proyecto, que combina heavy metal, rock alternativo y una estética oscura y teatral. Ese camino llevó a La Esfinge al escenario del Festival Vive Latino el 30 de marzo de 2014, uno de los escaparates más grandes del rock en México.

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Alex Lora y la proyección internacional

CIUDAD DE MÉXICO, 13AGOSTO2026.- Conferencia de prensa en la que Cristian Castro y su banda Esfinge presentaron su tercer disco, realizada en el FuckOff Room. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Para esta gira, Castro adelantó que compartirá escenario con Alex Lora, líder de El Tri, una de las bandas de rock más emblemáticas de México. El cantante también fijó un objetivo de largo plazo: convertir a La Esfinge en “una banda representante de México en el extranjero”.

La agrupación tiene su mayor base de escuchas en México, seguida de Argentina y Chile, y fue en plataformas como TikTok donde generaciones más jóvenes descubrieron el alter ego metalero de Castro. Entre sus canciones con más reproducciones figuran “Beso Negro”, “Purgatorio”, “Soñador”, “Fantasmas” y “Que Te Salves”.

La versatilidad del artista también llamó la atención del productor argentino Gustavo Santaolalla, con quien grabó recientemente el tema “Se fue el sol”.